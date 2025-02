Come impostare i corner alternativi di macOS per migliorare l’esperienza utente

La funzione Hot Corners di macOS trasforma gli angoli dello schermo in opzioni rapide per accedere a diverse funzionalità del sistema, come Mission Control, Notification Center, il Salvaschermo, QuickNote e molto altro. Per gli utenti Mac, la comodità di richiamare queste azioni con un semplice movimento del cursore rappresenta una delle piccole gioie quotidiane. Tuttavia, l'attivazione accidentale di un Hot Corner può causare spiacevoli imprevisti, come finestre delle applicazioni che si spostano improvvisamente. Fortunatamente, ci sono metodi per evitare questi errori, specialmente utilizzando tasti modificatori. Scopriamo come!

Impostare i corner alternativi con tasti modificatori

Iniziamo con il primo passo: aprire le impostazioni di sistema. Per farlo, clicca sull'icona della mela in alto a sinistra dello schermo e seleziona "Impostazioni di Sistema". Nella colonna laterale, troverai "Scrivania e Dock". Scorrendo verso il basso, apparirà la funzione "Hot Corners...". Clicca su di essa per aprire il menu dedicato.

A questo punto, si aprirà una finestra di dialogo in cui puoi vedere i quattro angoli dello schermo. Clicca sulle frecce per accedere alle opzioni relative all'angolo che desideri configurare come Hot Corner. Una volta aperto il menu a discesa, è il momento di assegnare un’azione specifica a quell'angolo.

Per rendere questa funzionalità ancora più efficace e per evitare attivazioni indesiderate, tieni premuto un tasto modificatore mentre scegli l'azione desiderata dal menu. Puoi utilizzare tasti modificatori diversi per ciascun angolo, creando perfino combinazioni di tasti se lo desideri. Ad esempio, puoi utilizzare Comando e Shift per impostare le tue Hot Corners.

Ricorda di ripetere questo passaggio per tutti gli angoli che intendi configurare. Una volta terminato, assicurati di cliccare su "OK" per salvare le tue impostazioni.

Utilizzare correttamente le Hot Corners

Dopo aver impostato i tuoi Hot Corners, il modo in cui li utilizzi cambia. Quando desideri attivare un’azione da un angolo, dovrai tenere premuto il tasto modificatore che hai assegnato mentre muovi il cursore verso l'angolo. Se non lo fai, l'azione impostata per quel corner non si attiverà, proprio come progettato. Questa configurazione ti offre un maggiore controllo e ti libera da attivazioni accidentali.

Se un giorno hai bisogno di cambiare il tasto modificatore associato a un angolo specifico, torna al menu Hot Corners. Qui, puoi semplicemente cliccare sul tasto modificatore già assegnato per rimuoverlo. Poi, tieni premuto il nuovo tasto modificatore desiderato mentre scegli nuovamente la funzione per quel corner. Questo ti permetterà di personalizzare la tua esperienza utente in modo più preciso, eliminando al contempo gli errori indesiderati.

In definitiva, con pochi e semplici passaggi, puoi rendere l'uso di Hot Corners non solo più funzionale, ma anche più sicuro, garantendo che il tuo flusso di lavoro rimanga fluido e senza interruzioni. Gli angoli attivi diventeranno un alleato prezioso nella tua routine quotidiana.