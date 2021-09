Come funziona la ricarica rapida e con quali telefoni funziona meglio?

Molti nuovi smartphone sono dotati della funzione di ricarica rapida (nota anche come fast recharging). A differenza dei modelli di qualche anno fa, non abbiamo più bisogno di aspettare ore intere prima di ricaricare completamente le batterie dei nostri dispositivi.

I produttori oggigiorno vantano velocità di ricarica elevate con telefoni e ci sono persino smartphone che, stando alle aziende, possono essere caricati del 60% in meno di 30 minuti.

Qual è dunque il telefono con la ricarica più veloce? Ma soprattutto: come funziona questa tecnologia così interessante e pratica?

Che cos’è la ricarica rapida?

Come suggerisce il nome, questa soluzione ti consente di alimentare il tuo dispositivo in meno tempo rispetto a quelli che erano, fino a pochi anni fa, gli standard del settore mobile. La ricarica rapida comporta l’invio di più energia al dispositivo in un periodo di tempo relativamente breve. A livello puramente pratico dunque, il numero di watt (W) che vengono immessi nella batteria del tuo dispositivo aumenta considerevolmente.

Lo smartphone medio riceve da 2,5 W a 6 W durante la ricarica dalla porta USB. I nuovi caricabatterie aumentano tale numero di circa 10 volte, con alcuni telefoni che sfiorano addirittura i 120 W! Tieni presente che non tutti gli smartphone supportano questa tecnologia, quindi non è detto a priori che qualunque tipo di telefono possa essere ricaricato in questo modo.

Affinché il fast recharging funzioni, è necessario un caricabatterie e un telefono che lo supportino.

Come funziona la ricarica rapida?

Watt è l’unità di misura usata per valutare la potenza. La potenza è il prodotto della corrente in ampere per la tensione in volt.

Quando la tensione aumenta, il dispositivo si riscalda più velocemente mentre sono necessari cavi più spessi quando invece viene aumentata la corrente. Le varie aziende sul mercato hanno diverse tecniche per ottenere risultati simili. In questo contesto possiamo citare:

Qualcomm (Quick Charge)

USB Power Delivery

OnePlus (Dash Charge)

Samsung Adaptive Fast Charging

Huawei’s (Super Charge)

MediaTek (Pump Express or PE)]

OnePlus Warp Charging.

Qual è il telefono con la ricarica più veloce al mondo?

Xiaomi Mi 10 Ultra infatti, con una capacità della batteria di 4.500 mAh, ha una velocità di ricarica di 120 W e va da 0 a 100 in poco più di 20 minuti.

In seconda posizione troviamo il Vivo iQOO 7, mentre OnePlus 9 Pro è terzo vicino poiché carica completamente la sua batteria da 4.500 mAh in circa 30 minuti con i suoi 65 W velocità di ricarica rapida.

Altre marche di telefoni come RealMe, OPPO e Poco seguono i modelli sinora elencati. Il telefono con ricarica wireless più veloce è invece lo Xiaomi Mi11 Ultra con la sua velocità di ricarica wireless di 67 W.

I telefoni Android si caricano più velocemente degli iPhone?

Sì, i telefoni Android si caricano più velocemente degli iPhone anche senza la funzione di ricarica rapida. In 15 minuti di ricarica, telefoni come MotoX e OnePlus sono saliti al 20% (dallo 0%) mentre l’iPhone ha ottenuto solo il 9% nello stesso tempo.

La ricarica rapida è pericolosa?

Molte persone sono preoccupate che questo tipo di ricarica possa causare danni alle batterie del telefono ma si tratta di una paura totalmente priva di fondamento.

Nella ricarica rapida, ci sono due fasi. Nella prima fase, la batteria si carica a una velocità elevata dal 0 al 70%. Poi, nella seconda fase, rallenta per far raffreddare la batteria ed evitare danni.

I migliori caricabatterie rapidi disponibili sul mercato

Dopo aver analizzato quali sono gli smartphone fast recharging, possiamo concentrarci sui caricabatterie veri e propri. Di seguito elenchiamo i principali modelli sul mercato e le caratteristiche salienti degli stessi.

Spigen SteadiBoost

Spigen SteadiBoost è un caricabatterie rapido dotato di tecnologia USB tipo C Power Delivery 3.0, nonché di un design ergonomico. L’integrazione di EZ Grip viene abbinata con dimensioni contenute, che rendono tale dispositivo facile da portare anche in viaggio.

Sotto il punto di vista della compatibilità, si tratta di un caricabatterie in grado di gestire dispositivi Samsung Galaxy, Google Pixel e iPhone senza alcun tipo di problema. I dispositivi iOS possono essere ricaricati da 18 W a 27 W per gestire al meglio iPhone e iPad con l’uso dei cavi Lightning (si consiglia Spigen DuraSync da USB-C a Lightning Cable).

Anker Caricatore USB 24W

Anker Caricatore USB 24W è un prodotto caratterizzato dalla combinazione delle tecnologie proprietarie Anker PowerIQ e VoltageBoost, in modo da garantire la ricarica più rapida possibile per ogni dispositivo.

Il caricabatterie in questione, offre dimensioni compatte e compatibilità AC 100 – 240V, in poche parole dunque si tratta di uno strumento ideale da portare durante i propri viaggi. Il sistema di sicurezza MultiProtect di Anker incorporato in questo caricatore da parete assicura protezione completa per te e i tuoi dispositivi.

UGREEN Caricabatterie USB 18W

UGREEN Caricabatterie offre una potenza massima di 18 W (5V 3A) e la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 consente di caricare dispositivi compatibili fino all’80% in soli 35 minuti, 4 volte più velocemente dei caricabatterie tradizionali.

Il dispositivo in questione è in grado di supportare Quick Charge 3.0 / 2.0, Galaxy AFC e Huawei FCP, come Galaxy Z Flip/ S10/ S10e/ S9 Plus/ S8/ S7/ S7 Edge/ S6/ S6Plus/ Note9/ Note8/ A8/ A5/ A21s/ A60/ A50/ A20e/ M30s/ M40/ M20/ M10s, Huawei Mate20 lite/ P30lite/ P10 Lite/ P9/ Mate8/ Honor 9, Redmi/ Note7/ Note 8 Pro/ Mix 3/ Mi 8 Pro/ Mi 9T, iPhone SE/ 11/ XS/ X/ 8 e Raspberry Pi 4. A livello puramente pratico, è adatto a quasi tutti i dispositivi USB grazie alla tecnologia Adaptive Charge, da iPhone a smartphone Android, tablet, cuffie e altoparlanti Bluetooth e tanti altri.

UGREEN Caricabatterie è dotato di un chip intelligente per proteggere i tuoi dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrenti, mantenendo te e il tuo dispositivo in completa sicurezza. L’alloggiamento in ABS ignifugo offre resistenza alle alte temperature per una migliore dissipazione del calore.

UGREEN Caricatore USB C 20W

Sempre rimanendo sullo stesso marchio, un altro caricabatterie dotato di tecnologia ricarica rapida è UGREEN Caricatore USB C 20W.

In questo caso, l’alimentatore è in grado di supportare la tecnologia Fast Charge Power Delivery 3.0, ideale per ricaricare iPhone 12/ 11/ XS MAX/ XS/ iPhone XR/ iPhone X/ iPhone 8 e altri modelli iPhone alla massima velocità.

Questo caricatore iPhone ricarica rapida supporta anche le tecnologie Qualcomm Quick Charge 4.0/ 3.0/ 2.0 e i dispositivi compatibili come Galaxy S10+/ S10e/ S9/ S8, Xiaomi Mi 9/ Mi 8, Huawei P30/ P20/ Mate 20 e tanti altri.

Lato sicurezza, come il precedente modello, il caricatore può vantare un chip intelligente per proteggere i dispositivi da cortocircuiti, sovratensioni, surriscaldamento e sovracorrente.

Baseus Caricatore USB C 100W

Baseus Caricatore USB C 100W offre al suo acquirente una potenziale ricarica contemporanea di 2 laptop e 2 dispositivi USB-A. Tutte le porte coinvolte, inoltre, supportano il multiprotocollo QC.

La notevole potenza di ricarica, pari a 100W, consente di caricare completamente un MacBook Pro 16″ in appena 1,8 ore o di caricare un iPhone 12 fino al 50% in 30 minuti. I materiali utilizzati sono GaN, e permettono la regolazione smart della tensione in uscita.

Baseus Caricatore USB C 100W offre inoltre una considerevole compatibilità, andando a risultare perfetttamente fruibile da dispositivi come MacBook Pro / Air (Macbook pro 16 ” / 15 ” / 13 ”, Macbook Air 13 ”, Macbook 12 ”) Dell XPS (13/15), HP Elite, YOGA, Google Pixelbook, Chromebook, iPhone 12 Pro Max, iPad Pro, Samsung, Huawei, Xiaomi e altri dispositivi USB-C.

Fonte makeuseof.com