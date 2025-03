Come facilitare la conversione delle immagini su macOS con Automator

L’operatività di macOS offre diverse opzioni per la gestione delle immagini, tra cui la conversione in vari formati. Per coloro che necessitano di modificare frequentemente il formato delle loro foto, come per l’inserimento su un blog, risulta vantaggioso utilizzare azioni automatizzate che semplificano questo processo. In questo articolo, vedremo come impostare una semplice Azione di Cartella tramite l’applicazione Automator di macOS, permettendo la conversione automatica delle immagini in un specifico folder.

Creazione di un’azione per la conversione delle immagini in Automator

Per iniziare, è necessario aprire Automator, che può essere trovato all’interno della cartella Applicazioni.

Una volta aperta l’app, cliccare su “Nuovo Documento”. Qui bisogna scegliere “Azione di Cartella” come tipologia del documento. Questo passaggio è fondamentale per stabilire che le operazioni da eseguire saranno legate ai file che verranno spostati in una specifica cartella.

Nell’area di lavoro, in alto, si trova un menu a discesa accanto alla dicitura “L’azione di cartella riceve file e cartelle aggiunti a:”. Cliccare su di esso e selezionare “Altro…”. Qui andrà scelto il folder in cui si desidera applicare la conversione delle immagini. Per il nostro esempio, opteremo per la cartella Download.

Nel pannello laterale sinistro, sotto “Libreria”, selezionare “Foto”. Tra le azioni disponibili, trascinare “Cambia tipo di immagini” nell’area di lavoro.

Sarà visualizzata una finestra di dialogo che chiederà se si desidera convertire le copie delle immagini inserite nella cartella, mantenendo quindi gli originali. Se questa è la preferenza, bisogna selezionare “Aggiungi”; altrimenti, per convertire le immagini originali, basterà cliccare su “Non aggiungere”.

All’interno del pannello “Cambia tipo di immagini”, è possibile specificare il formato di uscita desiderato; per esempio, si potrebbe scegliere JPG.

Infine, dal menu di Automator, selezionare “File” -> “Salva…” oppure usare la scorciatoia da tastiera Command-S. Dare un nome all’azione, ad esempio “Converti Immagine”, e cliccare sul pulsante “Salva”.

Utilizzo dell’azione di cartella per la conversione automatica delle immagini

Dopo aver completato i passaggi precedenti, la vostra Azione di Cartella è pronta. Ora, ogni volta che trascinerete un’immagine nella cartella specificata, questa verrà automaticamente convertita nel formato scelto. Questo metodo consente di risparmiare tempo e semplificare il flusso di lavoro, eliminando la necessità di aprire manualmente l’app di modifica o utilizzare le Quick Action.

In alternativa, una volta acquisita familiarità con il processo, è possibile trasformare la propria Azione di Cartella in un’Applicazione autonoma. Questa funzione si trova nel menu di documento di Automator. Un’Applicazione è un flusso di lavoro autoeseguente che funge da droplet; qualsiasi file o cartella vi venga trascinato all’interno verrà utilizzato come input per il flusso di lavoro. Così, è possibile aggiungere questa applicazione nel Dock e utilizzare la funzione di conversione delle immagini semplicemente trascinandole sopra.

Importazione dei flussi di lavoro di Automator nell’app Shortcut

Un’altra opzione interessante è la possibilità di importare i flussi di lavoro di Automator nell’app Shortcuts. Questa app consente di convertire la maggior parte dei flussi di lavoro di Automator in shortcuts, mantenendo le stesse funzioni e automazioni. È molto semplice: basta trascinare un file del flusso di lavoro negli Shortcuts e la conversione avverrà automaticamente.

La gestione semplificata delle immagini tramite Automator e Shortcuts rappresenta un notevole passo avanti per coloro che operano frequentemente con le immagini su macOS, rendendo il processo di design e pubblicazione molto più fluido.