Come eliminare i contatti duplicati su smartphone Android

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di passare da uno smartphone Android ad un altro e decidere di trasferire anche i contatti. Questa procedura di norma va a buon fine, salvo un odioso problema: appaiono contatti duplicati, che ci obbligano a spendere preziosi minuti a cancellare le voci inutili.

Per fortuna, i giorni in cui dovevamo andare a cercare manualmente ogni singolo duplicato sono finiti, perché ci sono delle applicazioni che fanno il lavoro sporco per noi.

Come eliminare un contatto da uno smartphone Android

La procedura che dovrai seguire prevede di:

Aprire “Contatti” sul proprio smartphone Trovare il contatto che si vuole cancellare e premere su di esso Premere i 3 pallini in alto a destra Selezionare “Elimina” Confermare l’eliminazione del contatto

Come trovare e unire contatti duplicati

Se invece non vuoi eliminare i contatti duplicati ma semplicemente unirli, in modo da avere le informazioni di Whatsapp, Telegram e utenza telefonica sotto un’unica voce dovrai:

Aprire “Contatti” sul proprio smartphone Premere il menu con le 3 linee in alto a sinistra Andare su “Impostazioni” Premere “Unire Contatti Duplicati”

Dopo aver scelto l’opzione per unire i contatti duplicati verranno date altre due opzioni dall’app Contatti. La prima vi offrirà di accettare di unire un singolo contatto duplicato. Se si vogliono unire tutti i possibili contatti duplicati sarà necessario premere su “Unisci tutti”.

Eliminare contatti duplicati con un’applicazione

Ci sono molte applicazioni per la gestione efficiente dei contatti sul Play Store con diverse caratteristiche speciali. Un esempio è Duplicate Contacts Fixer and Remover, che non solo sincronizza i tuoi contatti ma si sbarazza dei duplicati ancora più velocemente. Ecco come usarla al meglio:

Aprite l’applicazione sul vostro smartphone Android Selezionate l’account dal quale volete eliminare eventuali contatti duplicati Premete su “Trova Duplicati” Terminata la scansione del dispositivo, l’app vi mostrerà i contatti duplicati, o presunti Premete su “Elimina Duplicati”

Terminati questi semplici passaggi vi troverete, finalmente, con una rubrica in ordine e senza più duplicati che, se sono molti, possono essere davvero fastidiosi.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte AndroidCentral