Come eliminare il tuo account TikTok

TikTok è un social network che sta raccogliendo grande successo, soprattutto tra gli utenti più giovani. Ciò non vuol dire però che, molti utenti, dopo averlo provato, non abbiano deciso di fare marcia indietro eliminando l’account creato.

I motivi possono essere diversi ma, la questione privacy è quella più comune. La nota piattaforma infatti, non si è rivelata particolarmente attendibile sotto questi punti di vista. Se hai deciso di eliminare il tuo account TikTok per qualsiasi motivo, ci sono buone notizie: è relativamente facile da fare e dovrebbe richiedere solo pochi minuti (a patto che tu abbia già effettuato l’accesso o che ricordi la password per accedere al social).

Il processo può essere eseguito nell’app o sul Web: in questo articolo ti spieghiamo come fare.

Cancellare l’account TikTok direttamente da iPhone o Android

Per cancellare l’account TikTok direttamente dall’applicazione, procedi con questi passaggi:

vai al tuo profilo;

quindi tocca le tre linee nell’angolo in alto a destra ;

; una volta aperta la schermata Impostazioni e privacy ;

; Dunque vai su Gestisci account – Elimina account.

L’app ti chiederà perché stai abbandonando TikTok: qui puoi selezionare un’opzione o scegliere di saltare la domanda utilizzando il pulsante nell’angolo in alto a destra. Successivamente, ti verrà chiesto se desideri scaricare i tuoi dati prima di eliminare il tuo account per poi confermare l’operazione selezionando la voce in basso che dimostra come desideri continuare a eliminare il tuo account.

Nota bene: puoi recuperare un tuo account eliminato per un massimo di 30 giorni dopo aver dato conferma di eliminazione.

Dopo l’avviso dei 30 giorni, puoi procedere toccando Continua, dopodiché ti sarà richiesto un codice di verifica dell’account. A questo punto è necessario inserire un codice che ti verrà inviato via telefono, oppure di accedere al social attraverso la piattaforma scelta per aprire l’account (Google o Apple, per esempio).

Dopo la verifica, tocca il pulsante Elimina account e conferma un’ultima volta la tua decisione di contrassegnare il tuo account come in fase di eliminazione. L’app si aggiornerà e verrai riportato alla schermata di accesso.

Cancellare un account TikTok via Web

Anche accedendo tramite il sito ufficiale del social network è possibile eliminare l’account di TikTok. Ecco come fare:

Accedi tramite sito web ;

; vai con il mouse sull’ immagine del tuo profilo nell’angolo in alto a destra;

nell’angolo in alto a destra; quindi fai clic su Impostazioni e, se non sei già nella schermata Gestisci account , selezionala dalla barra laterale di sinistra;

e, se non sei già nella schermata , selezionala dalla barra laterale di sinistra; A questo punto puoi fare clic sul pulsante Elimina in Controllo account e segui la procedura guidata.

Come fare il backup dei dati presenti sull’account

Per scaricare una copia di tutti i dati presenti nel tuo account TikTok dovrai per forza procedere via app mobile in questo modo: andando sul tuo profilo e poi selezionando Impostazioni e privacy – Privacy – Scarica i tuoi dati.

A questo punto puoi scegliere tra due voci: TXT o JSON. Nel primo testo, sarà proposto un file con estensione TXT contenente tutta la messaggistica dell’account. Con l’opzione JSON invece è possibile ottenere un file Javascript che, utilizzando determinati programmi su computer, permettono di recuperare i dati che altrimenti verrebbe persi per sempre con la cancellazione del profilo. A prescindere dalla scelta effettuata, una volta creato il file, sarà possibile selezionare la voce Scarica i tuoi dati nella scheda Scarica dati.

Nota bene: TikTok avverte che potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che i tuoi dati siano disponibili per il download. Quindi conviene fare il backup e aspettare di avere accesso al file prima di procedere con la cancellazione. Ricorda anche che le informazioni salvate nei file sono:

cronologia video

informazioni profilo

commenti

impostazioni

Non sono inclusi i video, che vanno scaricati a parte. Per farlo, vai sul profilo selezionando singolarmente i video e, toccando il pulsante con i tre puntini … puoi scegliere la voce Salva video per poterlo scaricare.