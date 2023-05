Guida su come disconnettere il tuo account Spotify da Facebook. Se hai deciso di interrompere la connessione tra i tuoi account Facebook e Spotify, sappi che il processo richiede del tempo e alcuni passaggi un po’ più complessi di quanto si possa immaginare. Ti mostreremo esattamente come farlo sia sui dispositivi mobili che sui desktop. Di solito, Spotify ti consente di collegare il tuo account Facebook per condividere la tua attività di ascolto con i tuoi amici e per rendere l’esperienza di ascolto più social. Se hai deciso di scollegare i due account, ti consigliamo di dedicare circa dieci minuti del tuo tempo per completare il processo con successo. In questa guida, ti guideremo passo dopo passo attraverso il processo di disconnessione del tuo account Facebook da Spotify.

Perché disconnettere il tuo account Spotify da Facebook

Potrebbe essere opportuno disassociare il tuo account Facebook da Spotify per vari motivi. Potresti non essere interessato alle funzionalità social di Spotify e non desiderare di essere trovato da altri utenti. Inoltre, se non utilizzi più Facebook, potresti voler assicurarti di poter accedere al tuo account Spotify senza dipendere da esso. Oppure, potresti preferire semplicemente di mantenere le due piattaforme separate.

Per disconnettere il tuo account Spotify da Facebook, il processo è reso facile dalla piattaforma. Dato il numero di opzioni disponibili per proteggere il tuo account Spotify, il distacco da un’app risulterà semplice. Ecco come procedere: accedi a Spotify tramite il tuo account Facebook, quindi reimposta la password tramite la pagina Spotify.

Assicurati di creare una password complessa che ricorderai facilmente, poiché ti servirà per accedere a Spotify successivamente. Naturalmente, se conosci già la tua password, questo passaggio potrebbe essere omesso. Nei prossimi paragrafi, vediamo come disconnettere il nostro account.

Disconnettere il tuo account Spotify da App mobile

Se accedi a Spotify tramite l’app mobile, l’app Web o l’app desktop, noterai che non è disponibile alcuna opzione per scollegare l’account Facebook. E’ però possibile gestire le autorizzazioni di Facebook per quanto riguarda i dati che riceve dal tuo account Spotify. Per scollegare direttamente l’account Spotify da Facebook, è necessario eseguire questa operazione tramite l’app Web o l’app di Facebook. Non è disponibile alcuna opzione per effettuare questa operazione direttamente su Spotify.

Disconnettere il tuo account Spotify da computer desktop

Per scollegare l’account Spotify da Facebook, è necessario accedere a Facebook e verificare di aver effettuato l’accesso. Successivamente, fai clic sull’icona del tuo profilo e seleziona “Impostazioni e privacy“, poi “Impostazioni”. All’interno della pagina Impostazioni, individua la scheda “App e siti web” nella barra laterale e selezionala. Cerca poi l’icona di Spotify e fai clic su “Rimuovi” per scollegare definitivamente le due piattaforme.

Disconnettere il tuo account Spotify da telefono cellulare

È possibile gestire le applicazioni e i siti web collegati al proprio account Facebook in modo da disconnettere Spotify. Per farlo, apri l’app di Facebook e assicurati di aver effettuato l’accesso. Tocca “Menu” e scorri verso il basso fino al menu a discesa “Impostazioni e privacy“. Toccalo e seleziona “Impostazioni“. Successivamente, scorri verso il basso fino alla sezione “Autorizzazioni” e seleziona “App e siti web“.

Nella pagina “App e siti web“, individua l’icona di Spotify e tocca “Rimuovi” per disconnettere l’account. Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, seguendo questi passaggi, sarà possibile disassociare Facebook dall’account Spotify e accedere ad esso senza dipendere dalla piattaforma di social media.

Conclusioni su come disconnettere il tuo account Spotify da Facebook

Alcune persone potrebbero trovare utile avere l’account Spotify connesso a Facebook, ma altri preferiscono disconnetterlo. Ora, avendo scollegato i due account, puoi continuare ad utilizzare il tuo account Spotify senza preoccuparti di Facebook. Nel caso in cui dovessi cambiare idea, potrai sempre riconnettere l’account Facebook in un secondo momento. Nel frattempo, concentra la tua attenzione sulla ricerca delle migliori playlist presenti su Spotify e goditi la tua musica preferita sulla piattaforma.