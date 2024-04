Come disattivare le pubblicità nel menu Start di Windows 11

Con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento di Windows 11 sono state introdotte pubblicità e consigli di app da installare nel menu Start di Windows 11, in questa guida vediamo cosa sono queste pubblicità e come disattivarle.

L’aggiornamento KB5036980, recentemente rilasciato, ha introdotto nel menu Start di Windows 11 dei nuovi suggerimenti che invitano a scaricare e provare nuove applicazioni presenti sul Microsoft Store. La presenza di pubblicità è quindi legata ai consigli di nuove app da provare, ma tali consigli risultano poco utili e poco piacevoli per noi utenti.

Questo update è stato testato a lungo in fase beta ed è stato rilasciato da pochi giorni e risulta ancora essere un aggiornamento facoltativo, ma, molto probabilmente, diventerà a breve obbligatorio per tutti i possessori di Windows 11.

Vediamo quindi quali sono i semplici passaggi necessari per disabilitare le app consigliate da Windows 11 nel menu Start:

Apri le Impostazioni del sistema operativo Premi sulla Personalizzazione dal menu di sinistra Apri la voce relativa a Start Da qui disattiva l’opzione "Mostra consigli per suggerimenti, collegamenti, nuove app e altro ancora"

In questo modo dai disabilitato la visibilità di consigli e pubblicità in maniera definitiva. Forse erano migliori i tempi in cui si pagava la licenza di Windows e le pubblicità non entravano all’interno del sistema operativo.