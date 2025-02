Come disattivare la notifica Alzati in Piedi di Apple Watch: tre semplici soluzioni

Le notifiche delle app sul nostro dispositivo possono rivelarsi, a volte, una fonte di disturbo, specialmente durante le ore notturne. L'Apple Watch, tra le sue numerose funzioni, offre anche la possibilità di monitorare il sonno e ricevere promemoria, incluso quello per "Alzati in Piedi". Questo avviso si trasforma in un'intrusione quando si cerca di riposare. Fortunatamente, esistono diversi metodi per disattivare questa funzione e godere di un sonno tranquillo. Nel seguito, vengono presentate tre soluzioni pratiche.

Monitorare il sonno con Apple Watch

L'Apple Watch è conosciuto per il suo ampio ventaglio di funzionalità dedicate al benessere. Un aspetto particolarmente apprezzato è la capacità di monitorare il ciclo del sonno. Indossando il bracciale durante la notte, si è in grado di ottenere dati precisi sulle diverse fasi del sonno: REM, principale e profonda, oltre a tenere traccia dei risvegli. Accedendo all’app Sonno, è possibile osservare le tendenze nel tempo, ottenendo così una comprensione migliore della qualità del proprio riposo.

Per molte persone, tuttavia, il promemoria "Alzati in Piedi" può diventare una vera seccatura durante la notte. Disattivare questa notifica è quindi un passaggio fondamentale per chi desidera un sonno indisturbato. Le seguenti tre strategie aiutano a raggiungere questo obiettivo, consentendo di personalizzare l'uso dell'Apple Watch in base alle esigenze individuali.

Impostare la modalità sonno

Un metodo efficace per eliminare le notifiche che invitano ad alzarsi è attivare la modalità sonno. Per farlo, iniziate aprendo l’app Salute sul vostro iPhone. Nella parte inferiore destra dello schermo, selezionate “Sfoglia”, quindi cliccate su “Sonno”. Procedete a configurare il sonno cliccando su “Configura Sonno”, seguite le istruzioni e scegliete gli orari di andare a letto e di sveglia.

Una volta completata la configurazione, il sistema attiverà automaticamente la modalità sonno negli orari stabiliti. In alternativa, si può direttamente utilizzare l’app Sonno sull’Apple Watch. Trovate l'icona che rappresenta un letto bianco su sfondo verde acqua e seguite le indicazioni per creare un programma specifico per favorire un sonno di qualità. Durante la modalità di immersione notturna, lo schermo dell’Apple Watch si spegnerà, riducendo al minimo le possibilità di risvegli non desiderati.

Modificare le impostazioni della Full Immersion

Un ulteriore passo per garantire una nottata tranquilla è modificare le impostazioni della Full Immersion. Aprite l’app Impostazioni sul vostro iPhone e selezionate “Full Immersion”, dove troverete l’opzione “Sonno” o altre modalità che utilizzate durante le ore notturne. Successivamente, cliccate su “App” e assicuratevi di disattivare l’app Salute. Questa operazione impedirà di ricevere notifiche inesperate mentre cercate di riposare.

Rendendo il dispositivo più silenzioso durante il sonno, si può godere di un riposo più profondo e rigenerante, senza interruzioni causate da allarmi non richiesti.

Altre alternative rapide per silenziare le notifiche

Se non desiderate gestire impostazioni complesse, ci sono metodi più rapidi per disattivare l’avviso "Alzati in Piedi" durante la notte. Una delle opzioni più immediate è attivare la modalità “Non disturbare”. Per farlo, aprite il centro di controllo sullo schermo dell’Apple Watch, selezionate l’icona con la luna e scegliete “Non disturbare” fino al mattino successivo. Questo comando silenzierà tutte le notifiche e i promemoria, permettendo di dormire senza interruzioni.

Inoltre, attivare la Modalità Spettacolo dal centro di controllo – rappresentata da due maschere – è un altro metodo efficace: impedisce che lo schermo dell’Apple Watch si accenda casualmente quando alzate il polso. Questa modalità non solo minimizza l'illuminazione, ma attiva anche la funzione silenziosa, garantendo ore di sonno indisturbato.

Troverete ulteriori informazioni e tutorial specifici riguardanti il funzionamento dei dispositivi Apple su varie piattaforme, attingendo a risorse che approfondiscono le potenzialità di Mac, iPad, iPhone e Apple Watch.