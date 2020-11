Come disattivare completamente tutte le vibrazioni sul tuo iPhone

Alcune persone sono particolarmente sensibili alle vibrazioni del proprio iPhone, sia per motivi personali che medici. Grazie a una speciale funzione di accessibilità, puoi disabilitare completamente tutte le vibrazioni sul tuo device, comprese quelle causate dagli avvisi di emergenza. In questo articolo, ti guidiamo passo passo e ti spieghiamo come liberarti completamente di ogni vibrazione sul tuo iPhone.

Normalmente, puoi disabilitare la maggior parte delle vibrazioni sul tuo iPhone accedendo a “Impostazioni” nella sezione “Suono e Haptics”. Accedendo a questa sezione, puoi decidere se vuoi che il tuo iPhone sia impostato su “Vibrate On Ring” (vibrazione solo chiamate) o “Vibrate On Silent” (vibrazione in modalità silenziosa).

Anche se disattivi la vibrazione, il tuo iPhone potrebbe comunque vibrare: questo può succedere, ad esempio, se ricevi un avviso di emergenza per un evento meteorologico estremo, un disastro naturale o una persona scomparsa. Gli avvisi di emergenza possono essere disabilitati separatamente ma, se decidi di lasciarli attivi, la vibrazione potrebbe essere per te molto fastidiosa.

In tal caso, puoi disabilitare completamente tutte le vibrazioni sul tuo iPhone. Tieni presente che una volta disattivati, il tuo device non vibrerà più, nemmeno in caso di avvisi di emergenza.

Come disattivare completamente tutte le vibrazioni su iPhone

Per prima cosa, apri “Impostazioni”. Qui clicca su “Accessibilità”: qui clicca su “Tocca”. Nelle Impostazioni Touch, scorri verso il basso e clicca sul pulsante “Vibrazione” per disattivarlo. Ecco fatto: d’ora in poi il tuo iPhone non vibrerà più, indipendentemente dalla causa.

Se desideri ripristinare le vibrazioni, clicca su “Vibrazione” nelle impostazioni “Touch” e riattivale. Tieni presente che questa impostazione non influisce sulle micro vibrazioni e sulle vibrazioni causate dal feedback tattile nell’iPhone. Se questi sono un problema, puoi disabilitare il feedback aptico andando su Impostazioni> Suoni e disattivando “Sistema aptico” nella parte inferiore della pagina.

Ora che hai disattivato tutte le vibrazioni dall’iPhone sei ancora infastidito da un ultimo dettaglio? Scopri come silenziare Siri quando l’iPhone è impostato su mute.

