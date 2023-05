Se il touchscreen del tuo Chromebook è danneggiato e sta producendo clic fantasma o eseguendo lo zoom avanti e indietro in modo casuale, o se desideri semplicemente pulire il touchscreen senza spegnere il dispositivo, potresti voler disattivarlo temporaneamente. Non è possibile disabilitare il touchscreen dalle impostazioni di default. Ma non preoccuparti, in questa guida vedremo come disabilitare il touchscreen su Chromebook.

Disattivare il touchscreen su Chromebook HP, Dell e altri

Per disabilitare il touchscreen su qualsiasi marca di Chromebook, segui questi semplici passaggi. Innanzitutto, apri il browser Chrome sul tuo Chromebook. Successivamente, digita “chrome://flags” nella barra degli indirizzi del browser e premi Invio. Nella barra di ricerca dei flag di ricerca, digita “Debug delle scorciatoie da tastiera” e fai clic sulla voce corrispondente. Fai clic sul pulsante “Disabilitato” accanto a “Debug delle scorciatoie da tastiera” e seleziona “Abilitato“.

Infine, fai clic sul pulsante “Riavvia” in basso per salvare le modifiche e riavviare il Chromebook. Una volta che il Chromebook si è riavviato e accedi, premi la scorciatoia da tastiera Search+Shift+t per disattivare il touchscreen del Chromebook. Tieni presente che non verrà visualizzato alcun messaggio pop-up o notifica che hai disattivato il touchscreen. Dovrai toccare manualmente lo schermo per verificare se è stato disabilitato.

Ricorda che se desideri riattivarlo in futuro, basta premere nuovamente la scorciatoia da tastiera Search+Shift+t.

Un altro sistema per disabilitare il touchscreen

Se hai difficoltà a disattivare il touchscreen del tuo Chromebook, ci sono alcune cose che puoi fare per risolvere il problema. Innanzitutto, assicurati di aver riavviato il Chromebook come indicato nel passaggio 4 sopra. La scorciatoia da tastiera per disattivare il touchscreen del Chromebook funzionerà solo dopo aver riavviato il dispositivo. Successivamente, verifica che la chiave Search sia abilitata sul tuo Chromebook. Potresti averla disabilitata o assegnato una funzione diversa ad essa.

Per verificare la chiave Search e abilitarla se necessario, segui questi passaggi:

Fai clic sull’ora in basso a destra dello schermo. Fai clic sull’icona Impostazioni. Vai su “Dispositivo“, seguito da “Tastiera“. Fai clic sulla casella a discesa accanto a “Cerca” e assicurati che “Cerca” sia selezionato. Riavvia il Chromebook e prova a utilizzare la scorciatoia da tastiera Search+Shift+t per disattivare il touchscreen.

Come abilitare il touchscreen su Chromebook

Dopo aver disattivato il touchscreen del Chromebook utilizzando la scorciatoia da tastiera Search+ Shift+ t, puoi riattivarlo seguendo questi passaggi. Assicurati che il flag Debug delle scorciatoie da tastiera sia abilitato. Se non lo è, ripeti i nostri passaggi del metodo di disabilitazione del touchscreen, abilitando il flag “Debug delle scorciatoie da tastiera” e riavviando il Chromebook. Successivamente, utilizza la stessa scorciatoia da tastiera Search+ Shift+ t per riattivare il touchscreen.

In alternativa, ChromeOS abiliterà automaticamente il touchscreen se disabiliti il ​​flag Debug delle scorciatoie da tastiera sul tuo Chromebook. Per questo, ripeti i passaggi del metodo di disabilitazione del touchscreen, ma assicurati di selezionare “Disabilitato” invece di “Abilitato” accanto al flag “Debug delle scorciatoie da tastiera“. Ricorda che dopo aver riattivato il touchscreen, dovrai toccare manualmente lo schermo per verificare se è stato riattivato.