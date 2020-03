Multitasking su iPad: come disabilitarlo su iPadOS 13 e versioni precedenti

Da qualche anno a questa parte è possibile lavorare in maniera multitasking su iPad usando in contemporanea due app. Alcuni esempi di possibili usi sono il rispondere alle email mentre si guarda un video, passare da un’app all’altra con i gesti e altro ancora.

Apple ha introdotto per la prima volta funzionalità multitasking chiamate Split View e Slide Over in iOS 9. Queste funzionalità sono davvero utili se sai come usarle: allo stesso tempo, però, per molti utenti possono essere anche fonte di confusione. Se fai parte di questo gruppo non preoccuparti: in questa guida ti mostreremo come disabilitare il Multitasking su iPad dotati di iPadOS 13 e anche quelli con versioni precedenti di iOS.

Disabilitare il multitasking su iPadOS 13

Per attivare o disattivare le funzioni di Multitasking su iPadOS 13, vai su: Impostazioni > Schermata Home e Dock > Multitasking.

Poi scegli tra le seguenti opzioni: Consenti più app : disattiva questa opzione se non desideri usare Slide Over o Split View.

: disattiva questa opzione se non desideri usare Slide Over o Split View. Picture in Picture : questa opzione abilita o disabilita la possibilità di riprodurre un video nell’angolo dello schermo mentre si utilizzano altre app.

: questa opzione abilita o disabilita la possibilità di riprodurre un video nell’angolo dello schermo mentre si utilizzano altre app. Gesti: questa opzione abilita o disabilita i gesti Multitasking, come il passaggio da un’app all’altra con quattro dita e il ritorno alla schermata principale da un’app scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo. Disattiva questa opzione se non desideri usare i gesti Multitasking.

Per disabilitare completamente il Multitasking, tocca tutti e tre gli interruttori per disattivarli.

Alcune persone mantengono abilitato solo l’opzione Gesti (che semplifica il passaggio tra le app) e disabilitano le altre due opzioni. Siccome queste opzioni dipendono dalle preferenze personali ti consigliamo di sperimentare un po’ con queste impostazioni fino a quando non avrai trovato le impostazioni migliori per te.

Disabilitare il Multitasking su versioni precedenti iPadOS 13

Se sul tuo iPad è installata una versione precedente ad iOS 13 (come ad esempio iOS 9/10/11/12), le impostazioni che controllano il Multitasking si trovano in una posizione diversa rispetto all’esempio mostrato sopra.

Ecco quindi come devi fare, vai su: Impostazioni > Generale> Multitasking (questo si chiama “Multitasking e Dock” su iOS 11 e 12). Qui troverai le opzioni:

Consenti più app

Picture in Picture

Gesti

Queste tre opzioni hanno le stesse funzionalità che vi abbiamo spiegato sopra e ora potrai scegliere quali attivare o disattivare.

Prima di iOS 9, il sistema operativo iPad non veniva fornito con le funzioni Split View e Slide Over quindi non essendo funzionalità presenti non avrete necessità di disabilitarle.