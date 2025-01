Come deviare le chiamate su smartphone: guida pratica per Android e iPhone

Devi deviare le chiamate sul tuo smartphone? Che sia per esigenze lavorative o per gestire al meglio il tuo tempo personale, trasferire le chiamate su un altro numero o su segreteria telefonica è un'ottima soluzione. In questo articolo, esploreremo le modalità per attivare la deviazione di chiamata sia su Android che su iPhone, fornendo anche dettagli riguardanti costi e procedure specifiche.

Come attivare il trasferimento di chiamata

Il trasferimento delle chiamate è una funzione che permette di dirigere le telefonate in arrivo a un altro numero. Prima di procedere è fondamentale chiarire che questo meccanismo può comportare dei costi aggiuntivi, a seconda del tuo operatore telefonico. Se sei in Italia, ad esempio, operatori come Iliad e Fastweb applicano tariffe per il trasferimento verso numeri nazionali, addebitando 5 centesimi di euro al minuto. Al contrario, operatori come Vodafone e TIM offrono questa funzionalità senza costi. Per avere messaggi di chiarimento sulla propria tariffa, è sempre consigliabile contattare il proprio operatore.

Attivare la deviazione di chiamata su iPhone

Se sei un utente iPhone e vuoi attivare il trasferimento delle chiamate, segui attentamente i passaggi. Apri l'app Impostazioni, quindi vai su Telefono. In caso tu stia utilizzando iOS 18 o versioni successive, scorri verso il basso per trovare l'opzione App e tocca Telefono. Cerca l'inoltro chiamate e attiva l'interruttore ad esso associato. Se possiedi due schede SIM, dovrai selezionare quella desiderata e inserire il numero di telefono sul quale vuoi deviare le chiamate. Nella parte superiore dello schermo apparirà un'icona che indica che la funzione è attiva. Tieni presente che per le chiamate anonime non esiste un'opzione di deviazione; però puoi silenziarle.

Deviare le chiamate su Android

Anche i telefoni Android dispongono di un'opzione simile per il trasferimento delle chiamate. Avvia l'app Telefono e tocca i tre puntini in alto a destra. Seleziona Impostazioni e poi Chiamate. Qui troverai la Deviazione chiamate. Se hai due SIM attive, selezionane una, e quindi potrai scegliere di deviare le chiamate in diverse situazioni. Puoi trasferire tutte le chiamate o solo quelle quando sei occupato, non raggiungibile o quando non rispondi. Questo ti permetterà di avere una gestione flessibile delle tue comunicazioni.

Codici da utilizzare per deviare le chiamate

Oltre ad utilizzare le impostazioni del telefono, è possibile deviare le chiamate digitando specifici codici. Questi codici ti offrono un maggiore controllo. Se desideri deviare tutte le chiamate, digita 21 seguito dal numero di telefono, mentre per disattivare il trasferimento usa ##21#. Se vuoi fare in modo che le chiamate vengano deviate solo quando sei occupato, il codice da inserire è 67. In caso di telefono spento o non raggiungibile il codice è 62, mentre per la mancata risposta puoi digitare 61. Scrivi questi codici con attenzione, poiché ogni telefonata può comportare costi specifici.

Deviare le chiamate alla segreteria telefonica

La segreteria telefonica è una funzione che quasi tutti gli operatori telefonici forniscono gratuitamente. Generalmente, è attivata per impostazione predefinita quando il tuo telefono è occupato, non puoi rispondere, oppure per chiamate non raggiungibili. Potrai ascoltare i messaggi chiamando un numero specifico, variabile a seconda dell’operatore. Ad esempio, per TIM il numero è 41919, mentre per Vodafone è 42020. Le procedure di attivazione possono variare, quindi è opportuno consultare le informazioni specifiche fornite dal tuo operatore.

Deviare chiamate da numeri specifici

Se desideri deviare le chiamate provenienti solo da contatti specifici, le possibilità variano tra Android e iPhone. Su Android, apri l'app Contatti e seleziona il contatto da deviare verso la segreteria, quindi tocca "Invia a segreteria". Su iPhone, invece, non esiste una funzione diretta per deviare solo alcuni contatti, ma puoi silenziarli e attivare la segreteria per rispondere in caso di mancata risposta.

Ora hai a disposizione tutte le informazioni necessarie per gestire al meglio il tuo servizio di telefonia. Sia che tu scelga di deviare tutte le chiamate o solo quelle di determinati numeri, seguendo questi passaggi riuscirai a navigare con successo le opzioni disponibili sui tuoi dispositivi.