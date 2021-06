Come convertire file audio in testo scritto

In quali casi convertire file audio in testo può essere utile? Fino a qualche anno fa, i software di sintesi vocale (noti anche come Speech-to-text) erano poco più di dimostrazioni delle potenzialità tecnologiche e nulla più. Al giorno d’oggi, la diffusione degli audio libri, podcast e altri contenuti audio, ha reso molto più interessanti soluzioni di questo tipo.

Sia che tu voglia narrare storie, dettare o utilizzare la ricerca vocale, alcune app, possono realmente esserti utili sotto questo punto di vista. Convertire audio in testo, per esempio, potrebbe essere un processo che riguarda la trascrizione di un’intervista o qualcosa di simile.

Convertire file audio in testo scritto: tutti gli strumenti utili

A prescindere dal motivo per cui stai cercando di effettuare questa conversione, di seguito ti forniremo tutti i principali strumenti attualmente presenti in rete per svolgere al meglio questo compito.

Office 365/Word

Microsoft Word ha alcune funzioni integrate per la trascrizione di file audio piuttosto efficaci. Invece di tenere un altoparlante vicino al microfono del tuo PC e riprodurlo, Word può trascrivere direttamente dai tuoi file audio.

Ovviamente, è necessario un abbonamento a Office 365 per farlo funzionare ma, sotto questo punto di vista, si tratta di una delle soluzioni migliori in assoluto visto che è la più facile e immediata da attuare. Non solo: si tratta anche del metodo che garantisce la più alta percentuale di riuscita senza errori.

Per convertire file audio in testo utilizzando Word:

Accedi a Office 365 nel browser e apri un nuovo documento di Word;

Fai clic su Home , quindi sull’icona a discesa accanto a Dettatura (o sull’icona del microfono);

, quindi sull’icona a discesa accanto a (o sull’icona del microfono); Vai su Trascrivi ;

; Fai clic su Carica audio, quindi seleziona il file che desideri trascrivere e attendi il completamento del processo.

Puoi quindi fare clic su Aggiungi al documento in basso e scegliere il formato desiderato per la trascrizione nel documento di Word.

Google Docs

In alternativa, puoi convertire l’audio in testo utilizzando il software di elaborazione testi gratuito per eccellenza, ovvero Google Docs.

In tal senso, è necessario svolgere la seguente procedura:

In Google Docs, vai su Strumenti ;

; Seleziona Digitazione vocale per attivare la dettatura.

A questo punto devi avviare manualmente il file audio e aspettare che il parlato finisca.

Bear File Converter

Se desideri una semplice conversione da audio a testo per brevi note, Bear File Converter offre funzionalità più che sufficienti.

Si tratta di un’app basata sul motore di riconoscimento Baidu, può fare un buon lavoro convertendo audio, a patto che questo sia chiaro con pochi rumori fastidiosi. Tuttavia, il software online non è molto preciso nella conversione di file di file MP3 in testo e non registra per più di tre minuti.

Possiamo pertanto concludere definendo questa soluzione come semplice e funzionale, ma solo in determinate circostanze.

360converter

Se stai cercando risultati leggermente migliori nella conversione da audio a testo utilizzando tool online, 360converter offre una semplice dashboard per farlo.

Supporta sia audio che video e i risultati possono essere scaricati come file Word o direttamente PDF. Tuttavia, ci sono limitazioni per il freeware: sebbene il software sia abbastanza buono per trascrivere conversazioni e discorsi preregistrati, difficilmente otterrai risultati professionali.

Sobolsoft

Un’altra soluzione per convertire file audio in testo è senza dubbio Sobolsoft.

Se stai mirando a risultati professionali nella conversione da MP3 a testo, questa soluzione offre un output migliore. Non ci sono limiti di tempo in termini di output e le opzioni sono intuitive. Queste ti permettono di convertire più file e dividere le timeline a piacimento.

I risultati sono di gran lunga migliori rispetto alle opzioni precedenti: tuttavia si tratta di un software a pagamento, anche se è disponibile una prova gratuita.

InqScribe

Sebbene non converta direttamente l’audio in testo, InqScribe è uno strumento di trascrizione digitale intuitivo che rende l’inserimento manuale il più semplice possibile. Con questo software, puoi inserire rapidamente i timecode ovunque nella trascrizione e lavorare il resto proprio come un word processor. Puoi assegnare shortcut da tastiera e inserire variabili snippet per ottimizzare il lavoro

InqScribe non è gratuito, ma è disponibile una prova gratuita di 14 giorni, il che rende comunque interessante perlomeno un test.

In conclusione

Al di là di ciò che offre la tecnologia attuale, ricorda sempre che la conversione dell’audio in testo è ancora un lavoro manuale nell’industria musicale e gli studi assumono trascrittori professionisti per ottenere risultati accurati.

Anche se, attraverso gli strumenti appena elencati, è possibile ottenere risultati accettabili, se vuoi avere risultati professionali devi comunque effettuare un’attenta revisione. Nel prossimo futuro, l’evoluzione dell’intelligenza artificiale potrebbe rendere superfluo questo lavoro ma, attualmente, nessun software o hardware è in grado di lavorare in maniera totalmente autonoma e precisa.

Fonte maketecheasier.com