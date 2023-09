La piattaforma di social media Instagram, di proprietà di Meta, ha recentemente introdotto un nuovo servizio chiamato Meta Verified che consente agli utenti di acquistare un’etichetta di verifica blu per il proprio account. L”accesso a questo servizio è subordinato al soddisfacimento di specifici criteri minimi di idoneità. Come per il servizio Twitter Blue, l’iscrizione a Meta Verified richiede un pagamento mensile da parte dell’utente.

In questo articolo, vedremo come comprare la spunta blu su Instagram e quanto costa.

La spunta blu su Instagram

Oltre alla presenza dell’etichetta di verifica, la spunta blu, gli abbonati a Meta Verified possono beneficiare del supporto di un assistente umano dedicato e di un monitoraggio attivo della loro presenza online, il che significa che non dovranno preoccuparsi di eventuali perdite di accesso al proprio account. I sottoscrittori hanno accesso a adesivi esclusivi per le storie su Instagram. Per coloro che desiderano ottenere l’etichetta di verifica blu su Instagram mediante il servizio Meta Verified, Meta addebita una tariffa mensile elevata di 14,99€ per gli utenti che si iscrivono dal proprio dispositivo iPhone o Android.

Gli utenti che si iscrivono tramite il Web pagheranno una tariffa inferiore di $11,99 al mese, poiché questo metodo evita le commissioni applicate dallo store delle app. È importante notare che gli utenti dovranno pagare separatamente per la verifica su Facebook. Ciò significa che gli utenti che desiderano ottenere l’etichetta di verifica blu su entrambe le piattaforme, Instagram e Facebook, dovranno sottoscrivere un abbonamento separato per ciascuna app, portando il costo totale mensile a $30.

In sintesi, Meta Verified consente agli utenti di acquistare un’etichetta di verifica blu per il proprio account Instagram, ma ciò richiede il soddisfacimento di specifici criteri di idoneità e la sottoscrizione di un abbonamento mensile. Questo servizio offre anche un supporto personalizzato da parte di un assistente umano e un monitoraggio attivo della propria presenza online.

Il costo mensile per l’iscrizione a Meta Verified può variare a seconda del dispositivo utilizzato e gli utenti dovranno sottoscrivere un abbonamento separato per la verifica di Facebook se desiderano ottenere l’etichetta di verifica blu su entrambe le piattaforme.

Come acquistare la spunta blu su Instagram

Per poter acquistare la spunta blu su Instagram attraverso il servizio Meta Verified, gli utenti devono innanzitutto accedere al proprio profilo e cercare l’opzione “Iscriviti a Meta Verified” nella sezione superiore. In alternativa, possono accedere alle impostazioni del proprio profilo toccando l’icona a tre linee nell’angolo in alto a destra e selezionando “Impostazioni”. Successivamente, gli utenti devono scorrere verso il basso fino alla sezione “Centro account” e selezionare “Meta verificato”. Se l’abbonamento è disponibile per il proprio account, gli utenti vedranno l’opzione “Meta verificato disponibile” accanto al proprio nome e all’immagine del profilo.

Dopo aver selezionato il proprio profilo Instagram, gli utenti devono scegliere l’opzione “Iscriviti”, quindi selezionare il metodo di pagamento preferito e confermare l’iscrizione. Infine, gli utenti devono confermare la propria identità entro tre giorni dal pagamento, selezionando l’opzione “Conferma la tua identità” nella sezione “Account Center”. Gli utenti devono quindi fornire un’immagine del proprio documento d’identità governativo e attendere che Meta completi il processo di verifica.

Instagram richiede che gli account che richiedono la spunta blu attraverso Meta Verified siano profili individuali, pubblici o privati, che abbiano un’immagine del profilo che mostri il volto dell’utente, l’autenticazione a due fattori abilitata e soddisfino i requisiti minimi di pubblicazione. L’account deve essere associato a un documento d’identità valido rilasciato dal governo che corrisponda al nome e all’immagine del profilo sull’account Instagram. Al momento, le aziende non sono supportate per la verifica attraverso Meta Verified.

Meta di solito impiega fino a 48 ore per verificare un account Instagram dopo che gli utenti hanno confermato la propria identità. Nel caso in cui l’account non venga verificato, Meta effettuerà un rimborso del pagamento, a meno che gli utenti non richiedano nuovamente la verifica. Una volta che Meta ha completato il processo di verifica, gli utenti riceveranno la spunta blu su Instagram e potranno usufruire dei vantaggi associati a Meta Verified.