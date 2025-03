Come catturare schermate su Mac: guida pratica alle diverse modalità

Effettuare uno screenshot su Mac è un'operazione semplice che può essere utile in molte situazioni, che si tratti di documentare un acquisto, condividere informazioni o creare un tutorial visivo. Apple ha reso questa funzionalità estremamente accessibile attraverso vari metodi. Qui di seguito esploreremo le diverse modalità per catturare lo schermo del tuo Mac, per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue necessità.

Catturare l'intero schermo

Per chi desidera realizzare uno screenshot dell’intero schermo, ci sono due metodi da seguire.

Il primo, e il più immediato, è attraverso una combinazione di tasti. Premi contemporaneamente i tasti Shift, Command e 3. Questa combinazione cattura immediatamente l'immagine dell'intero display, permettendoti di salvarla senza ulteriori passaggi. Dopo aver eseguito l'operazione, troverai il file designato sul tuo desktop, facilitando così il suo recupero in futuro.

In alternativa, puoi utilizzare l’app Screenshot, un’opzione che offre una maggiore flessibilità. Per accedervi, premi i tasti Shift, Command e 5 insieme. Si aprirà una barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo. Qui, clicca sull’icona che rappresenta la cattura dell’intero schermo. Questa modalità ti consente di impostare ulteriori opzioni, come l'eventuale selezione di un timer o la modifica delle impostazioni di salvataggio.

Catturare una porzione dello schermo

Se la tua esigenza è quella di catturare solo una parte dello schermo, puoi utilizzare di nuovo i tasti Shift, Command e 4. A questo punto, il cursore si trasformerà in un mirino. Posiziona il cursore all'angolo superiore sinistro della zona che desideri catturare e tieni premuto il pulsante del mouse mentre trascini fino all'angolo inferiore destro.

L’app Screenshot offre anche la possibilità di selezionare una porzione dello schermo. Dovrai aprirla con Shift, Command e 5 e successivamente evidenziare l’area desiderata. In questo modo, puoi disegnare liberamente un rettangolo attorno alla sezione che intendi catturare, facilitando il processo di selezione.

Una volta scelta l’area, fai clic con il mouse per finalizzare la cattura; se stai utilizzando la Screenshot app, clicca sull'icona “Cattura porzione selezionata”. Questo ti permetterà di salvare solo la sezione specifica dello schermo desiderata.

Catturare una finestra specifica

Se hai bisogno di catturare un'applicazione o un menu preciso, il procedimento è similare. Inizia premendo di nuovo Shift, Command e 4. Alla pressione della barra spaziatrice, il cursore diventerà un’icona a forma di macchina fotografica. Posiziona questa icona sopra la finestra che desideri catturare.

Puoi anche utilizzare l’app Screenshot per questo scopo. Ricorda di richiamarla premendo Shift, Command e 5. Qui, seleziona l’icona per catturare una finestra specifica. Una volta che il cursore diventa una macchina fotografica, clicca sulla finestra o sul menu da catturare. Per rimuovere l'ombra che di solito appare attorno alla finestra catturata, è sufficiente mantenere premuto il tasto Opzione mentre fai clic.

Visualizzare lo screenshot

Dopo aver catturato la schermata, un’anteprima apparirà nell'angolo dello schermo. Facendo clic su questa miniatura, avrai accesso immediato all’app Anteprima, che ti permetterà di visualizzare e modificare l’immagine appena acquisita.

Se preferisci, puoi anche trovare il file salvato direttamente sul desktop. I file di screenshot sono sempre salvati in formato PNG e all'inizio del nome del file troverai la dicitura “Screenshot”, seguita dalla data e dall'ora in cui è stato effettuato.

Con queste semplici procedure, sei ora pronto a catturare fotografie del tuo schermo su Mac in qualsiasi momento tu ne abbia bisogno. Una volta acquisita familiarità con queste tecniche, potresti anche considerare di apprendere come cambiare la posizione in cui gli screenshot vengono salvati o esplorare ulteriori funzionalità come la registrazione dello schermo.