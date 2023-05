Come cancellarsi da Internet

Sia che tu sia attento alla tua privacy online o meno, è importante comprendere che è estremamente difficile garantire un completo anonimato sulla rete. Nel corso degli anni, è possibile che tu abbia condiviso informazioni personali sui social media, scaricato applicazioni, partecipato a concorsi o creato account online che richiedevano dati come indirizzo e-mail, numero di telefono, età e altri dettagli.

È importante prestare attenzione a come si utilizzano queste informazioni, poiché possono essere utilizzate da terze parti per tracciare le tue attività online e creare un profilo dettagliato della tua persona. Pertanto, è consigliabile prendere precauzioni per proteggere la propria privacy online, come limitare la condivisione di informazioni personali e utilizzare strumenti di sicurezza.

Quante informazioni personali sono presenti su Internet?

Sebbene le informazioni personali non siano necessariamente visibili al pubblico su Google, è importante comprendere che esse possono comunque essere presenti online. Questo può spiegare il motivo per cui si ricevono molte e-mail indesiderate di spam. Il rischio può essere ancora maggiore. Ad esempio, un post di un commento su un sito ecommerce potrebbe sembrare innocuo al momento della pubblicazione, ma potrebbe tornare a perseguitarti in seguito.

In questi casi, è fondamentale prestare attenzione a come si condividono informazioni personali online e considerare le possibili conseguenze a lungo termine. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni sulla privacy sui social media o limitare la condivisione di informazioni personali online per ridurre il rischio di conseguenze indesiderate.

Bisogna essere consapevoli delle proprie azioni online e pensare in modo critico prima di condividere qualsiasi informazione personale. È importante prestare attenzione ai commenti che si lasciano sui forum o sotto le notizie online, poiché essi possono essere utilizzati contro di te in futuro. Le informazioni che hai condiviso online possono essere utilizzate da terze parti per rintracciare la tua posizione attuale.

.Questo è particolarmente vero se hai condiviso informazioni personali come il tuo indirizzo o la tua posizione geografica sui social media o su altre piattaforme online. Pertanto, è fondamentale essere cauti quando si condividono informazioni personali online e prendere precauzioni per proteggere la propria privacy. Si consiglia di evitare di condividere informazioni sensibili online e di utilizzare strumenti di sicurezza come VPN e firewall per proteggere i propri dati.

Come possono essere utilizzate le nostre informazioni personali

Le informazioni personali raccolte online tendono ad essere conservate in database gestiti da mediatori di dati. Questi dati possono essere venduti ad aziende interessate a fare pubblicità diretta o a influenzare le tue scelte attraverso la proposta di contenuti mirati volti a convincerti ad acquistare prodotti o servizi. Tutto ciò avviene dietro le quinte, rendendo difficile mantenere alta la guardia.

C’è inoltre il rischio del furto d’identità, in cui un individuo acquisisce informazioni sufficienti su di te per creare account a tuo nome o accedere a account esistenti. Questo può portare a una serie di problemi e complicazioni. Pertanto, è fondamentale proteggere le proprie informazioni personali online mediante l’utilizzo di strumenti di sicurezza e limitando la condivisione di informazioni personali su social media e altre piattaforme online.

Come rimuovere le nostre informazioni personali da Google

Se si desidera ridurre la propria presenza online, un buon punto di partenza è Google, poiché è il motore di ricerca più utilizzato. Nel 2022, la società ha introdotto un nuovo strumento chiamato “Risultati su di te“, che può aiutare a semplificare la richiesta di rimozione di annunci che mostrano informazioni personali come il numero di telefono, l’indirizzo di casa o l’indirizzo e-mail. L’accesso a questo strumento sembra non essere essere universalmente disponibile.

Nonostante ciò, ci sono altre azioni che si possono intraprendere per ridurre la propria presenza online, come limitare la condivisione di informazioni personali sui social media e sulle altre piattaforme online, utilizzare strumenti di sicurezza come ad esempio una VPN o un firewall oltre a cancellare gli account che non sono più necessari. Bisogna essere cauti quando si condividono informazioni personali online e prendere precauzioni per proteggere la propria privacy e sicurezza. Iniziamo a sapere come cancellarsi da Internet partendo da Google.

Informazioni personali su Google

In un browser web, andiamo su Google e inseriamo il nostro nome e cognome nella barra di ricerca. Al fine di migliorare la precisione della ricerca, soprattutto se il proprio nome non è insolito, si consiglia di aggiungere alla query di ricerca anche la propria città o organizzazione. Dopo aver visualizzato i risultati della ricerca riguardanti la propria persona, si consiglia di verificare se qualcuno visualizza informazioni personali come il proprio numero di telefono, indirizzo di casa o indirizzo e-mail. Nel caso in cui tali informazioni siano visualizzate, si consiglia di fare clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra della scheda dei risultati.

Richiesta di rimozione dei dati personali da Google

Nella parte inferiore della schermata successiva, sarà possibile individuare un’opzione denominata “Rimuovi risultato“. Si consiglia di selezionare questa opzione e seguire le istruzioni fornite su come inviare una richiesta di rimozione a Google. Si possono inviare richieste di rimozione per contenuti o altri elenchi potenzialmente dannosi o visitando la pagina “Rimuovi le tue informazioni personali da Google“.

Da notare che, sebbene Google possa rimuovere l’elenco di ricerca dai suoi risultati, ciò non comporterà la rimozione del contenuto dal sito che lo contiene. In tal caso, sarà necessario contattare direttamente il proprietario del sito e richiedere la rimozione del contenuto stesso.

Come eliminare i tuoi dati dai broker di dati

Se si ha la conoscenza necessaria, costruire un quadro completo di una persona è sorprendentemente facile. I broker di dati raccolgono informazioni di identificazione personale da varie fonti, come sui social media, account online, concorsi a cui si è partecipato e altre attività apparentemente innocenti. Questi dati possono essere confezionati e venduti a inserzionisti o altre società che cercano di indirizzare specifici dati demografici.

Se si desidera rimuovere le proprie informazioni da ciascun sito individualmente, si può seguire il loro processo di rimozione dei dati, ma questo può essere un processo molto lungo e potrebbe non avere successo. Se si cerca un’opzione più completa per evitare i broker di dati, potrebbe essere necessario pagare un servizio professionale per agire per proprio conto.

Questo servizio professionale può aiutare a rimuovere le informazioni personali da varie fonti, anche se questo può comportare un costo. In ogni caso, è importante proteggere le proprie informazioni personali online per evitare di diventare vulnerabili a possibili violazioni della privacy.

Impostazioni sulla privacy dei social media

Se non si desidera eliminare i propri account sui social media, che può essere una buona opzione per la privacy, la cosa migliore da fare è assicurarsi che le impostazioni di sicurezza e privacy siano come desiderato. Per esempio, su Facebook ci sono vari modi per proteggere la privacy, come cambiare le impostazioni dei post in modo che solo gli amici o determinate persone possano vederli, eliminare i post più vecchi che non si desidera mantenere pubblici, ridurre la lista degli amici, nascondere il proprio compleanno o altri dettagli personali che potrebbero essere disponibili sul profilo.

La maggior parte di queste impostazioni può essere trovata andando su Facebook, cliccando sull’icona del proprio profilo e selezionando “Impostazioni e privacy“. Facebook offre anche una funzione di “Privacy Checkup” che può guidare attraverso le varie opzioni e consentire di personalizzare la quantità di informazioni che si desidera esporre al mondo.

Lo stesso approccio dovrebbe essere adottato su altre piattaforme di social media, come Twitter, Instagram e TikTok. Nel caso in cui si smetta di utilizzare alcune di queste piattaforme, è una buona idea accedere un’ultima volta ed eliminare completamente il proprio account.

Come eliminare gli account social media

Se si desidera ridurre notevolmente la propria presenza online, l’eliminazione dei propri account sui social media può essere una scelta adeguata. Ad esempio, utilizzando ancora Facebook come esempio principale, è possibile richiedere una copia di tutte le informazioni che la piattaforma ha su di sé accedendo al proprio account, facendo clic sull’icona del proprio profilo e selezionando “Impostazioni e privacy“, poi “Impostazioni”, “Privacy” e infine “Le tue informazioni di Facebook“.

Accanto all’opzione “Scarica informazioni profilo“, si può selezionare “Visualizza” e quindi esaminare i dati presenti e selezionare le categorie che si desidera scaricare. Al termine, si può selezionare l’opzione “Richiedi download“. Bisogna tenere presente che Facebook afferma che alcune informazioni, come la cronologia dei messaggi, non sono memorizzate nell’account e ciò significa che gli amici potrebbero ancora avere accesso ai messaggi inviati dopo l’eliminazione dell’account.

La società afferma inoltre di conservare alcuni record di registro nel proprio database, ma questi sono dissociati dagli identificatori personali e non dovrebbero essere ricondotti alla persona in questione. Il processo di eliminazione dell’account è simile su altre piattaforme di social media, quindi si consiglia di consultare le guide su come eliminare un account Twitter, Instagram o WhatsApp.

Come eliminare i vecchi account online

Se si utilizza Internet da un po’ di tempo, è probabile che ci si sia iscritti a vari servizi e siti web che non si utilizzano più. Purtroppo, non esiste un modo rapido per cancellare tutti questi account, quindi si dovrà esaminare la propria memoria o cercare nel proprio gestore di password per rintracciare tutti quegli account abbandonati che hanno ancora il proprio nome sopra.

Sebbene richieda molto tempo, questa pulizia primaverile è generalmente una buona idea poiché riduce anche la possibilità per gli hacker di trovare un modo per accedere ai vecchi account che probabilmente non dispongono di impostazioni di sicurezza come l’autenticazione a due fattori e rubare le informazioni personali. È importante non dimenticare anche i vecchi servizi di posta elettronica, poiché questi possono contenere informazioni sensibili e personali.

Si possono utilizzare servizi di cancellazione di account online per semplificare il processo di eliminazione degli account. Una volta eliminati, è importante mantenere un monitoraggio costante dei propri account e delle proprie informazioni personali online per garantire la propria sicurezza e privacy.

Conclusioni su come cancellarsi da Internet

Può essere piuttosto difficile vivere senza utilizzare Internet in una forma o nell’altra ma esistono alcune innovazioni che possono aiutare a proteggere la privacy online. Quando si naviga in Internet, è importante utilizzare dei sistemi per impedire di rintracciare la propria attività. Una VPN ad esempio, crea una connessione sicura attraverso la quale le informazioni personali viaggiano, rimanendo sempre crittografate.

Non si dovrebbe presumere erroneamente che la modalità in incognito del proprio browser web renda anonima la navigazione online. Questo non è il caso. In conclusione, esistono diverse opzioni per proteggere la propria privacy online, ma è importante essere consapevoli dei rischi e utilizzare gli strumenti giusti per mitigarli.