In questa guida ti spiego come cancellare le stampe bloccate dalla coda di stampa di Windows. Può succedere che una stampa si blocchi, con questo metodo potrai sbloccare la stampante bloccata a causa di stampe di file ferme nella coda di stampa.

Mi capita raramente, ma quando capita è davvero una rottura, che mi si bloccano le stampe nella coda di stampa bloccando la stampante ed i file successivi. Questo problema succede anche sulle migliori stampanti e deriva da errori dello spool di stampa, di compatibilità dei file o di qualche piccolo bug. Le stampe bloccate nella coda di stampa sono un problema noioso e fanno crollare la produttività e bloccano anche le stampe successive. In questa guida ti spiego come sbloccare la situazione andando a eliminare i file in stampa bloccati nella coda di stampa su Windows.

Come cancellare le code di stampa bloccate su Windows | Guida

Il metodo semplice

Se riavviare il computer non ha funzionato ti propongo un metodo alla portata di tutti. La via più semplice e veloce è quella di cancellare completamente tutte le code di stampa. Per farlo ti basta seguire questi passaggi su Windows 10:

Premi il tasto Windows. Ricerca Stampanti e scanner (potresti trovarlo all’interno del Pannello di controllo). Clicca sulla tua Stampante. Clicca ora sulla voce Apri coda. Premi su Stampante in alto a sinistra. Clicca su Eliminare tutti i documenti.

Purtroppo questo metodo funziona raramente e bisogna ricorrere alla forza bruta. Procediamo con il modo più efficace per cancellare la coda di stampa bloccata.

Il metodo dello spooler di stampa

Evitiamo di andare per il sottile e procediamo con l’eliminazione del problema della coda di stampa direttamente dallo spooler. Procediamo con questi passaggi:

Apri il Pannello di controllo. Clicca su Sistemi e sicurezza. Apri Strumenti di amministrazione. Clicca su Servizi. Scorri verso il basso fino a trovare lo Spooler di stampa ed aprilo con un doppio click. Ora premi Interrompi per fermare momentaneamente le stampe sul PC. Ora apri una nuova cartella e segui questo percorso: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS. Se il PC te lo chiede premi pure su Continua. Cancella quindi tutti i file presenti in questa cartella. I file qui presenti possono bloccare le stampe ed addirittura impedirti di aggiungere o rimuovere stampanti dal tuo sistema. Ritorna sullo spooler ed ora riattivalo premendo sul pulsante Avvia.

In questo modo hai eliminato i file bloccati e riavviato lo spooler di stampa. Adesso puoi tornare nuovamente a stampare comodamente i tuoi file.