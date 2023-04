Se ti stai chiedendo come cambiare la tua posizione su Android, sei nel posto giusto. In questa guida, condivideremo istruzioni dettagliate su come modificare la tua posizione in un’altra città o paese utilizzando l’esempio di una potente app VPN chiamata ExpressVPN. I fornitori di contenuti online limitano spesso le offerte a posizioni specifiche per prevenire attacchi informatici o usi non autorizzati, il che può risultare un inconveniente per molti utenti ordinari. Esiste però un modo per aggirare questo problema cambiando la posizione del server sul tuo telefono Android.

Guida su come cambiare la tua posizione

Se si desidera accedere a contenuti con restrizioni o aumentare la propria sicurezza online, la modifica della posizione del proprio telefono Android utilizzando un provider VPN online può essere la soluzione migliore. Per iniziare, è possibile registrarsi con un account su ExpressVPN. L’app ExpressVPN può essere scaricata dal proprio telefono Android e, una volta aperta, è possibile configurare l’account seguendo le istruzioni sullo schermo.

Una volta configurato l’account, è sufficiente toccare il grande pulsante “On” nella schermata principale dell’app per utilizzare la funzione Smart Location, che consiglia la posizione ideale per ottenere la massima velocità in base alla posizione attuale. Se si desidera utilizzare una posizione diversa, è possibile premere l’icona “Altro” sotto il pulsante “On” e scegliere una delle posizioni consigliate o cercare una posizione specifica utilizzando la barra di ricerca in alto a destra nell’interfaccia dell’app.

Si possono aggiungere posizioni preferite scorrendo verso destra e selezionando l’opzione “Aggiungi ai Preferiti“. Queste posizioni preferite possono essere facilmente accessibili in qualsiasi momento dalla scheda “Preferiti” che apparirà tra le opzioni “Consigliati” e “Tutti“. ExpressVPN offre una garanzia di rimborso, quindi è possibile richiedere un rimborso completo se non si è soddisfatti del servizio o se si ha solo bisogno di utilizzarlo per un breve periodo.

Collegamenti alla posizione della schermata principale

Dopo aver individuato le connessioni VPN che si adattano alle proprie esigenze, è possibile utilizzare le scorciatoie disponibili sulla schermata iniziale dell’app per connettersi in modo rapido e preciso ogni volta che si avvia l’app. Ad esempio, è possibile utilizzare il pulsante “Connessione recente” per passare direttamente all’ultima posizione utilizzata, garantendo una connessione immediata senza dover cercare manualmente la posizione desiderata.

In alternativa, è possibile utilizzare la scheda “Posizione intelligente” per connettersi automaticamente alla rete VPN più veloce disponibile in base alla propria posizione geografica. In questo modo, si è sempre garantiti di ottenere le migliori velocità di connessione possibili.

Come cambiare il tuo paese sul tuo telefono Android

Se si desidera accedere a contenuti limitati a una determinata regione o paese, è possibile utilizzare ExpressVPN per cambiare la posizione del proprio telefono Android in modo da aggirare le restrizioni geografiche. In questo modo, è possibile guardare programmi TV o ordinare prodotti da altri paesi comodamente dal proprio telefono Android. Ecco come utilizzare ExpressVPN per cambiare la propria posizione:

Innanzitutto, è necessario registrarsi per un account ExpressVPN. Una volta fatto ciò, è possibile avviare l’app ExpressVPN sul proprio dispositivo Android. Se non si dispone ancora di un account, è possibile crearne uno nuovo seguendo le istruzioni fornite. Successivamente, è necessario accedere alla scheda “Tutte le sedi“, dove verrà visualizzato un elenco di località ordinate per regione.

Tocca l’area desiderata per visualizzare l’elenco dei paesi disponibili, quindi selezionare il paese desiderato. Il sistema si collegherà quindi alla connessione ottimale per garantire la massima velocità di connessione al momento. Se si desidera selezionare una posizione specifica all’interno del paese, è possibile espandere il paese e selezionare la località desiderata.

In alternativa, è possibile utilizzare la barra di ricerca nell’angolo in alto a destra dell’app ExpressVPN per cercare località specifiche all’interno di un paese. Una volta trovata la posizione desiderata, è possibile aggiungerla ai “Preferiti” scorrendo verso destra. In questo modo, la posizione preferita verrà salvata e sarà facilmente accessibile dalla scheda “Preferiti” che apparirà tra le opzioni “Consigliati” e “Tutti“.

Collegamenti alla posizione della schermata principale

ExpressVPN offre alcune scorciatoie che consentono di connettersi rapidamente alle reti VPN utilizzate di recente o preferite, senza dover cercare manualmente la posizione desiderata ogni volta. Queste scorciatoie appariranno sotto la scheda che mostra la posizione attuale. Le due opzioni disponibili sono le schede “Posizione intelligente” e “Posizione recente“. Utilizzando la prima, è possibile connettersi automaticamente alla rete VPN più veloce disponibile in base alla propria posizione geografica.

In questo modo, è possibile ottenere le migliori velocità di connessione possibili senza dover selezionare manualmente una posizione specifica. Utilizzando la scheda “Posizione recente“, invece, è possibile connettersi rapidamente alla posizione VPN utilizzata di recente, senza dover cercare manualmente la posizione precedente.

Per utilizzare queste scorciatoie, è sufficiente toccare l’opzione desiderata sotto la scheda che mostra la posizione attuale. In questo modo, sarà possibile connettersi immediatamente alla posizione VPN preferita, senza dover cercare manualmente la posizione ogni volta.

Conclusioni su come cambiare la tua posizione su Android

In conclusione, ExpressVPN è un servizio VPN affidabile e facile da usare che consente di proteggere la propria privacy online e di aggirare le restrizioni geografiche per accedere ai contenuti limitati a determinate regioni o paesi. L’utilizzo dell’applicazione ExpressVPN su dispositivi Android consente di accedere rapidamente alle proprie posizioni VPN preferite o utilizzate di recente, utilizzando le scorciatoie disponibili sulla schermata iniziale.

ExpressVPN offre una vasta gamma di posizioni VPN in tutto il mondo, permettendo di connettersi facilmente a qualsiasi paese desiderato. Utilizzando la scheda “Tutte le sedi” e la barra di ricerca, è possibile trovare facilmente la posizione desiderata e aggiungerla ai “Preferiti” per un accesso rapido e conveniente. Questa VPN utilizza un’ampia gamma di protocolli di sicurezza, tra cui il protocollo OpenVPN, per garantire una connessione sicura e crittografata.

Ciò significa che i dati personali dell’utente sono protetti da potenziali hacker e dai fornitori di servizi Internet. Concludendo, ExpressVPN è una scelta eccellente per chi cerca un servizio VPN affidabile, facile da usare e con un’ampia gamma di posizioni VPN in tutto il mondo. Grazie alle sue funzionalità avanzate, ExpressVPN offre una soluzione completa per la protezione della privacy online e l’accesso ai contenuti limitati a determinate regioni o paesi.