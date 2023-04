Come bloccare i post consigliati dai feed di Reddit

Reddit suggerisce dei post che non sono sponsorizzati e sono basati sulla scelta dei soli post popolari che hanno ricevuto molte visualizzazioni, voti positivi e interazioni. Questi post da parte di Reddit vengono ritenuti interessanti e tiene conto che tu non voglia perderti queste notizie. Riceverai anche dei post suggeriti in base agli interessi simili a quelli presenti nelle tue iscrizioni. Se preferisci vedere solo i post dei subreddit a cui ti sei iscritto, possiamo iniziare con questa nostra guida su come disattivare i post suggeriti.

Come bloccare i post consigliati da mobile

Per disabilitare tutti i post consigliati su Reddit, ecco i passaggi da seguire per app mobile. Apri Reddit e clicca sull’icona dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Successivamente, clicca su “Impostazioni” e poi su il tuo nome utente nel menu “Impostazioni account“. Infine, disattiva l’opzione “Abilita i consigli sui feed“. Seguendo questi passaggi, sarai in grado di disabilitare tutti i post consigliati dai feed di Reddit.

Come bloccare le notifiche di Reddit app mobile

Per disabilitare le notifiche dei post consigliati sull’app mobile di Reddit, segui questi passaggi: apri l’app di Reddit e tocca l’icona dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra, poi tocca “Impostazioni“. Successivamente, tocca “Impostazioni account” e seleziona “Gestisci notifiche“. Infine, disattiva gli interruttori per “Post di tendenza, Raccomandazioni sulla trasmissione e Raccomandazioni della comunità”. In questo modo, non riceverai più alcuna notifica per i post consigliati sull’app Reddit.

Come bloccare i post consigliati dal web

Per impedire a Reddit di mostrare i post consigliati, devi aprire Reddit e cliccare sull’icona dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Successivamente, seleziona “Impostazioni utente” e poi “Impostazioni feed“. Infine, disattiva l’opzione “Abilita i consigli sui feed“. In questo modo, Reddit non mostrerà più i post consigliati.

Come bloccare le notifiche sull’app web di Reddit

Per disabilitare le notifiche dei post consigliati sull’app web di Reddit, segui questi passaggi: apri Reddit e fai clic sull’icona dell’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra, poi seleziona “Impostazioni utente“. Successivamente, fai clic su “Impostazioni feed” e disattiva gli interruttori per “Post di tendenza“, “Raccomandazioni sulla trasmissione” e “Raccomandazioni della comunità“. In questo modo, disabiliti tutte le notifiche per i post consigliati su Reddit. Se non vuoi ricevere alcuna notifica su Reddit, puoi disabilitare tutte le notifiche.

Conclusioni su come bloccare i post consigliati dal feed di Reddit

In conclusione, abbiamo visto come disabilitare i post consigliati e le notifiche su Reddit per personalizzare il nostro feed e vedere solo il contenuto che abbiamo scelto. Reddit ha tutte le buone intenzioni nel consigliare i post popolari basati sulle nostre attuali iscrizioni e la nostra regione ma a volte può diventare fastidioso ricevere tutte queste notifiche.

Grazie a questa guida, si possono disabilitare queste funzioni per un’esperienza di Reddit più personalizzata. Alcuni consigli di Reddit possono aiutare a scoprire subreddit interessanti che altrimenti non avremmo trovato. Pertanto, se sei aperto a nuove scoperte e nuovi interessi, potresti voler dare a questa funzione un’altra possibilità.

La scelta di disabilitare o meno i post consigliati e le notifiche su Reddit dipende dalle preferenze personali di ogni utente e dalla propria esperienza di utilizzo dell’app.