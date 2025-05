Modalità provvisoria del cellulare: come funziona e come attivarla

Android è oramai un sistema operativo abbastanza stabile ma molto spesso ci si ritrova ad aver installato delle applicazioni di terze parti che creano problemi, ed ecco che la Modalità Provvisoria ci viene in aiuto.

Quante volte ci siamo ritrovati ad aver installato un’app di terze parti che per qualche motivo ha cominciato a dare problemi.

La maggior parte delle volte è bastato disinstallare l’app per risolvere il tutto ma in alcuni casi i crash sono tali da non permettere neanche quello.

In questo casi ci viene in aiuto la modalità provvisoria. In pratica in questa modalità il cellulare avvierà solo le app predefinite del telefono ignorando tutto quello che abbiamo installato.

In questa maniera potremo tranquillamente disinstallare l’app incriminata.

Cos’è la modalità provvisoria del cellulare?

La modalità provvisoria del cellulare è un’opzione di sicurezza presente nei dispositivi Android che permette di avviare il telefono con le sole applicazioni di sistema. Questa funzionalità è particolarmente utile quando il dispositivo presenta malfunzionamenti dovuti a app di terze parti o configurazioni problematiche.

Quando si attiva la modalità provvisoria del cellulare, vengono temporaneamente disabilitati:

Tutte le applicazioni scaricate dal Play Store

Widget di terze parti

Launcher personalizzati

Servizi in background non essenziali

Il sistema operativo torna essenzialmente al suo stato “di fabbrica” temporaneo, mantenendo però tutti i dati personali e le impostazioni.

Quando utilizzare la modalità provvisoria del cellulare?

La modalità provvisoria del cellulare è la soluzione ideale in diverse situazioni problematiche:

Crash continui del sistema: Se il telefono si riavvia continuamente o si blocca in modo ricorrente Batteria che si scarica rapidamente: Per verificare se un’app è responsabile del consumo anomalo Prestazioni lente: Quando il cellulare diventa improvvisamente lento o poco reattivo App che non rispondono: Per disinstallare applicazioni problematiche che non possono essere rimosse normalmente Malware o virus: Per identificare e rimuovere software potenzialmente dannoso

Come accedere alla modalità provvisoria

Per accedere alla modalità provvisoria ci sono due metodi:

Metodo 1

Si tiene premuto il tasto Power finchè non appare il menu per lo spegnimento

finchè non appare il menu per lo spegnimento Si tiene premuto sul menu Spegni finchè non ci appare l’immagine all’inizio dell’articolo

finchè non ci appare l’immagine all’inizio dell’articolo Si premerà ok ed il telefono si riavvierà in modalità provvisoria

Metodo 2

Spegnere il telefono

Accendere il telefono e tenere premuti i entrambi i tasti del volume (Se questo non funziona provare con il tasto menu)

Per ritornare alla modalità normale basterà riavviare il telefono.

Cosa fare una volta in modalità provvisoria del cellulare

Una volta attivata la modalità provvisoria del cellulare, è possibile:

Identificare le app problematiche: Se il telefono funziona correttamente in modalità provvisoria, significa che il problema è causato da un’applicazione di terze parti. Disinstallare le app sospette: Rimuovere le applicazioni installate recentemente, soprattutto quelle che coincidono con l’inizio dei problemi. Aggiornare il sistema: Verificare e installare eventuali aggiornamenti di sistema disponibili. Cancellare la cache: Accedere alle impostazioni avanzate per cancellare la cache delle app sospette o dell’intero sistema. Verificare la presenza di malware: Utilizzare un’app antivirus affidabile per eseguire una scansione completa.

Limitazioni della modalità provvisoria del cellulare

Quando il cellulare è in modalità provvisoria, ci sono alcune limitazioni da considerare:

Non è possibile utilizzare app di terze parti

Le funzionalità del telefono sono limitate alle applicazioni di base

Alcune personalizzazioni dell’interfaccia utente potrebbero non essere disponibili

La connettività potrebbe essere limitata ad alcune funzioni essenziali

Come uscire dalla modalità provvisoria

Per ritornare alla modalità normale basterà riavviare il telefono.

In alcuni modelli più recenti, potresti anche trovare un’opzione “Esci dalla modalità provvisoria” nelle impostazioni rapide o nella notifica persistente che appare quando il dispositivo è in questa modalità.

Modalità Provvisoria Android

Cos’è la modalità provvisoria su Android? La modalità provvisoria su Android è una funzionalità di diagnostica che avvia il dispositivo con solo le app e i servizi preinstallati dal produttore, disabilitando temporaneamente tutte le app di terze parti. Viene utilizzata principalmente per risolvere problemi causati da applicazioni installate.

Come si entra in modalità provvisoria su Android? Per entrare in modalità provvisoria su Android standard:

Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il menu di spegnimento Tieni premuto “Spegni” finché non appare la richiesta di riavvio in modalità provvisoria Tocca “OK” per confermare

Come si esce dalla modalità provvisoria su Android? Per uscire dalla modalità provvisoria su Android standard, basta riavviare il dispositivo normalmente:

Tieni premuto il pulsante di accensione Seleziona “Riavvia” o “Restart”

Posso usare app scaricate dal Play Store in modalità provvisoria? No, in modalità provvisoria vengono disabilitate tutte le app di terze parti, incluse quelle scaricate dal Google Play Store. Saranno disponibili solo le app preinstallate dal produttore.

Perderò i miei dati entrando in modalità provvisoria? No, l’ingresso in modalità provvisoria non comporta la perdita di dati. I tuoi file, foto, contatti e impostazioni rimarranno intatti. La modalità provvisoria disabilita temporaneamente solo le app di terze parti.

Modalità Provvisoria Xiaomi

Come si attiva la modalità provvisoria su Xiaomi? Per attivare la modalità provvisoria su dispositivi Xiaomi:

Spegni completamente il telefono Tieni premuto il pulsante di accensione e il tasto volume su contemporaneamente finché non appare il logo Xiaomi Rilascia i tasti quando appare il logo Il dispositivo si avvierà in modalità provvisoria mostrando “Safe mode” nell’angolo inferiore dello schermo

Come disattivare la modalità provvisoria su Xiaomi? Per disattivare la modalità provvisoria su dispositivi Xiaomi:

Riavvia normalmente il dispositivo (tieni premuto il tasto di accensione e seleziona “Riavvia”) In alternativa, spegni completamente il telefono e riaccendilo normalmente

MIUI ha una modalità provvisoria diversa dal normale Android? Sebbene MIUI sia basata su Android, Xiaomi ha implementato alcune variazioni nell’interfaccia e nell’accesso alla modalità provvisoria. La funzionalità di base rimane la stessa, ma i metodi per accedervi possono essere leggermente diversi rispetto ad Android standard.

Posso aggiornare MIUI mentre sono in modalità provvisoria? È consigliabile non eseguire aggiornamenti di sistema mentre sei in modalità provvisoria. Meglio uscire dalla modalità provvisoria, verificare che il sistema funzioni correttamente e poi procedere con gli aggiornamenti.

Safe Mode Android

Safe Mode e Modalità Provvisoria sono la stessa cosa? Sì, “Safe Mode” è il termine inglese per ciò che in italiano viene chiamato “Modalità Provvisoria”. Si riferiscono alla stessa funzionalità di diagnostica di Android.

Perché sullo schermo appare “Safe mode” e non “Modalità provvisoria”? Molti dispositivi Android mostrano la dicitura inglese “Safe mode” indipendentemente dalla lingua impostata sul dispositivo. È una scelta di implementazione di molti produttori.

Come posso risolvere i problemi usando la Safe Mode? Una volta in Safe Mode:

Verifica se il problema persiste (se sì, potrebbe essere un problema hardware o di sistema) Se il problema non si presenta, è probabilmente causato da un’app di terze parti Disinstalla le app installate recentemente, una alla volta Esci dalla Safe Mode e verifica se il problema è stato risolto

La Safe Mode consuma più batteria del normale? In genere, la Safe Mode consuma meno batteria perché disattiva molte app e servizi di terze parti che potrebbero funzionare in background. Tuttavia, non è consigliabile utilizzarla come metodo per risparmiare batteria a lungo termine.

Modalità Provvisoria Redmi

Come entrare in modalità provvisoria su Redmi? Per entrare in modalità provvisoria su dispositivi Redmi:

Spegni completamente il telefono Tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il logo Redmi appare Quando vedi il logo, tieni premuti contemporaneamente i tasti volume su e volume giù Continua a tenere premuti i tasti fino a quando il dispositivo completa l’avvio e mostra “Safe mode” nell’angolo in basso

La modalità provvisoria Redmi è diversa da quella di altri telefoni Xiaomi? I dispositivi Redmi utilizzano la stessa versione di MIUI degli altri dispositivi Xiaomi, quindi la modalità provvisoria funziona essenzialmente allo stesso modo. Potrebbero esserci piccole differenze nelle combinazioni di tasti necessarie per accedervi in base al modello specifico.

Il mio Redmi si riavvia continuamente, posso usare la modalità provvisoria per risolvere? Sì, se il dispositivo Redmi si riavvia continuamente, la modalità provvisoria può aiutare a diagnosticare se il problema è causato da un’app di terze parti o da un problema di sistema più profondo. Se riesci ad accedere alla modalità provvisoria e il telefono rimane stabile, il problema è probabilmente causato da un’app.

Come faccio a far funzionare di nuovo le mie app dopo aver usato la modalità provvisoria su Redmi? Non devi fare nulla di speciale. Quando esci dalla modalità provvisoria riavviando normalmente il dispositivo, tutte le tue app di terze parti torneranno a funzionare automaticamente. Se hai disinstallato delle app problematiche durante la diagnostica, dovrai reinstallarle dal Play Store.

Domande Generali

La modalità provvisoria può risolvere problemi di batteria? La modalità provvisoria può aiutare a diagnosticare se un consumo anomalo della batteria è causato da un’app di terze parti. Se in modalità provvisoria la batteria dura significativamente più a lungo, probabilmente un’app installata sta causando il problema.

Posso ricevere chiamate e SMS in modalità provvisoria? Sì, le funzionalità di base come chiamate, SMS e alcune app di sistema continueranno a funzionare in modalità provvisoria. Quello che non funzionerà sono le app di terze parti come WhatsApp, Facebook, giochi, ecc.

La modalità provvisoria cancella virus o malware? La modalità provvisoria non rimuove virus o malware, ma può impedirne temporaneamente l’esecuzione. Una volta in modalità provvisoria, puoi disinstallare app sospette che potrebbero contenere malware. Per una rimozione completa di malware complessi, potrebbe essere necessario un ripristino alle impostazioni di fabbrica.

Posso installare app mentre sono in modalità provvisoria? Tecnicamente potresti accedere al Play Store in modalità provvisoria, ma non è consigliabile installare app in questa modalità. La modalità provvisoria è pensata per la diagnostica e la risoluzione dei problemi, non per l’uso normale del dispositivo.

La modalità provvisoria funziona anche se lo schermo è rotto? Se lo schermo è fisicamente danneggiato ma ancora parzialmente funzionante, puoi provare ad entrare in modalità provvisoria. Tuttavia, se lo schermo è completamente non funzionante, potrebbe essere difficile navigare nel dispositivo anche in modalità provvisoria. In questi casi, è consigliabile collegare il dispositivo a un monitor esterno tramite adattatori appositi.