Come automatizzare la funzione Always On di iPhone: guida pratica per gli utenti

Negli ultimi anni, Apple ha introdotto diverse funzionalità interessanti per i suoi dispositivi, tra cui la modalità Always On sugli iPhone. Questa funzione, che consente di mantenere sempre visibili alcune informazioni sullo schermo, è stata ben accolta dagli utenti. Anche se attualmente non esiste un'opzione nativa per programmare l'attivazione e la disattivazione dell'Always On, è possibile utilizzare l'app Comandi Rapidi per automatizzarne il funzionamento in base alle proprie esigenze quotidiane. Scopriamo come farlo passo dopo passo.

Cos'è la funzione Always On e quando è stata introdotta

L’Always On è una funzione presente sugli iPhone a partire dalla serie Pro del 2022, precisamente dalla versione 14. Questa modalità è progettata per mostrare informazioni utili come ora, data e notifiche senza dover accendere completamente il dispositivo. Diversi utenti apprezzano questa funzionalità perché consente di accedere rapidamente ai dati senza sbloccare il telefono, rendendo più facile la consultazione delle informazioni.

Tuttavia, Apple ha previsto che l'Always On si disattivi automaticamente in situazioni in cui potrebbe non essere necessario, ad esempio quando il dispositivo è riposto in tasca o quando è lontano dal suo proprietario. Questa è una strategia utile per il risparmio della batteria, ma molti utenti preferirebbero avere un controllo maggiore sull'attivazione e disattivazione della modalità Always On, per adattarla meglio alle loro routine quotidiane.

Come creare le scorciatoie per l'Always On

Per permettere la programmazione dell’Always On, il primo passo è creare due scorciatoie nell'app Comandi Rapidi: una per attivare la funzione e una per disattivarla. Ecco come procedere:

Apri l'app Comandi Rapidi sul tuo iPhone. Seleziona il pannello Comandi Rapidi situato in basso a sinistra. Clicca sul simbolo + in alto a destra per creare una nuova scorciatoia. Nella barra di ricerca delle azioni, scrivi Always On e seleziona l'azione. Nella schermata successiva, imposta lo stato su On e tocca il pulsante Fine.

Puoi personalizzare il nome di questa scorciatoia, ad esempio chiamandola Always ON, e scegliere un’icona di colore verde per facilitarne il riconoscimento.

Per la seconda scorciatoia, ripeti i passaggi sopra, ma imposta lo stato su Off. Potresti chiamarla Always OFF e assegnarle un'icona di colore rosso. Così facendo, avrai due scorciatoie distinte pronte per l'uso.

Creare le automazioni per attivare e disattivare l'Always On

Una volta che hai impostato le due scorciatoie, il passo successivo consiste nell'impostare l'automazione. Immagina di voler valorizzare la tua efficienza lavorativa. Ecco un esempio pratico:

Riapri l'app Comandi Rapidi. Scegli il pannello Automazioni presente in basso. Tocca il pulsante per creare una nuova automazione. Seleziona Ora del giorno come attivante. Imposta l'orario di attivazione, ad esempio, 9:00 del mattino dal lunedì al venerdì. Nella scheda Ripetizione, scegli Ogni settimana per limitare l'attivazione al solo periodo lavorativo. Abilita la funzione Esegui immediatamente e poi tocca su Avanti. Seleziona la scorciatoia Always ON che hai creato in precedenza e tocca Fine.

D’ora in poi, la modalità Always On si attiverà automaticamente tutte le mattine alle 9:00 nei giorni prestabiliti. Non rimane che creare una seconda automazione seguendo la stessa procedura, ma impostando l'orario di disattivazione alle 17:00, utilizzando la scorciatoia Always OFF.

Opzioni di personalizzazione per una gestione versatile

Se lavori in un ambiente in cui gli orari non sono sempre fissi, puoi esplorare altre modalità di automazione più flessibili. Ad esempio, potresti considerare di attivare l'Always On in base alla tua posizione geografica. In questo caso, puoi impostare l'attivazione della funzione quando arrivi al lavoro e la disattivazione quando esci.

In alternativa, l'opzione di connessione WiFi è molto utile; puoi programmare l'Always On affinché si attivi una volta connesso alla rete del tuo ufficio e si disattivi quando ti allontani.

Automatizzare il funzionamento di questa funzione non solo semplifica la tua vita quotidiana, ma garantisce anche che tu possa avere sempre sotto controllo le informazioni più importanti senza dover compiere azioni ripetitive.

Approfittando delle potenzialità dell'app Comandi Rapidi, è possibile personalizzare l'uso di iPhone, adattandolo perfettamente alle proprie necessità.