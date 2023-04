Come aggiungere musica ad Apple Watch

Per gli utenti di Apple Watch che desiderano ascoltare musica senza l’utilizzo dei dati, ci sono alcuni metodi su come aggiungere musica al nostro dispositivo indossabile Apple Watch. In questa guida, vedremo come aggiungere musica al nostro dispositivo in modo facile e veloce.

Come aggiungere musica al nostro Apple Watch con iPhone

Possiamo fondamentalmente utilizzare due metodi per aggiungere musica al nostro dispositivo: il primo prevede la sincronizzazione della musica dall’iPhone, mentre il secondo richiede un abbonamento Apple Music standard per il download diretto sul dispositivo. Si consiglia di seguire attentamente le istruzioni fornite da Apple per garantire una corretta sincronizzazione o download della musica sul tuo Apple Watch.

Se desideri aggiungere della musica al tuo Apple Watch utilizzando il tuo iPhone, ti consigliamo di seguire attentamente questi passaggi:

Apri l’app Watch sul tuo iPhone. Scorri verso il basso e seleziona l’opzione “Musica“. Se desideri aggiungere automaticamente i brani ascoltati di recente, attiva l’interruttore corrispondente. Nella sezione “Playlist e album“, premi il pulsante “Aggiungi musica“. Seleziona la musica che desideri sincronizzare con il tuo Apple Watch.

È importante notare che il tuo iPhone e il tuo orologio devono essere molto vicini per consentire la sincronizzazione della musica. Pertanto, non è possibile lasciare il telefono durante il processo di sincronizzazione. Per le versioni del sistema operativo precedenti a watchOS 9.0, sarà necessario collegare l’orologio all’alimentazione per completare la sincronizzazione.

Altro metodo utilizzando Apple Music

Gli abbonati ad Apple Music hanno la possibilità di aggiungere musica direttamente al loro Apple Watch. Va precisato che questo metodo non è disponibile per Apple Music Voice. Utilizzando questa opzione, puoi scaricare la musica da Apple Music direttamente sul tuo orologio senza la necessità di una connessione Wi-Fi o dati cellulari. Per aggiungere musica al tuo Apple Watch, segui queste istruzioni:

Apri l’app Musica sul tuo Apple Watch. Tocca l’opzione “Ascolta ora” o “Sfoglia” per cercare la musica che desideri aggiungere alla tua libreria. Seleziona la playlist o l’album che desideri aggiungere al tuo orologio e tocca il pulsante con i tre puntini. Tocca “Aggiungi alla libreria” per aggiungere la musica al tuo orologio. Per riprodurre la musica sul tuo orologio senza una connessione Internet, tocca di nuovo il pulsante con i tre puntini e seleziona “Scarica“.

Bisogna precisare che Apple limita il numero di brani che puoi sincronizzare con il tuo Apple Watch a 2GB, che corrispono circa a trecento brani.