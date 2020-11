Ad eccezione di quelli venduti tra il 2016 e il 2020, ogni Mac ha un suono di avvio ben distinto: si tratta di una caratteristica impostata di default su ogni macchina. Sei stufo di sentire questo suono ogni volta che il tuo Mac si avvia? Ebbene, nella nostra guida ti spieghiamo come disabilitare (e anche abilitare) il suono di avvio su Mac.

Come abilitare o disabilitare il suono di avvio su Mac

Gli utenti Mac che eseguono macOS Big Sur e versioni precedenti possono ora decidere di abilitare o disabilitare il suono di avvio semplicemente cliccando sul relativo switch. Per coloro che non sono ancora passati a macOS Big Sur, il procedimento per disabilitare o abilitare il suono di avvio è comunque molto semplice: ti basterà accedere al menu Preferenze di Sistema. Fai clic sul pulsante Apple posto sul lato sinistro della barra dei menu del Mac e scegli l’opzione “Preferenze di Sistema”. Qui, fai clic sul pulsante “Suono”. Accedi alla sezione “Effetti sonori” e seleziona il segno di spunta accanto all’opzione “Riproduci suono all’avvio” per abilitare o disabilitare la funzione.

Ecco fatto! Il tuo Mac o Macbook ora riprodurrà (oppure non riprodurrà più) l’inconfondibile suono di Apple la prossima volta che lo avvii!

Non hai ancora aggiornato a macOS Big Sur o più recente? Leggi il nostro articolo su MacOS Big Sur: le nuove funzionalità da provare subito.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte Howtogeek