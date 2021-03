Come abilitare i 120Hz e Quad HD+ su Samsung Galaxy S21 Ultra

La maggior parte dei migliori telefoni Samsung del momento sono dotati di un display a 120Hz, ma per godere di questa elevata frequenza, di solito si viene limitati ad una risoluzione massima di 1080p. Con il Galaxy S21 Ultra, uno dei più grandi miglioramenti apportati da Samsung al display è l’esecuzione di Quad HD+ e 120Hz allo stesso tempo. Questa impostazione rende uno schermo già incredibile ancora migliore, ma è necessario abilitare manualmente questa combinazione nelle impostazioni.

Come abilitare Quad HD+ e 120Hz

Il procedimento per attivare questa funzionalità è davvero semplice, ti basta seguire questi passaggi:

Aprire l’app “Impostazioni” del tuo S21 Ultra. Scorrere verso il basso e selezionare “Display” Toccare “motion smoothing” e assicurarsi di aver selezionato “Adaptive” Tornare al menu precedente Selezionare “Risoluzione Schermo” Assicurarsi di aver selezionato “WQHD+ (3200 x 1440)”

Fatto! Con entrambe le impostazioni Adaptive motion smoothness e la risoluzione dello schermo WQHD+ attivate, il tuo S21 Ultra funzionerà al massimo delle impostazioni del display, garantendo un’esperienza più luminosa e fluida possibile. Se ti stai chiedendo perché l’impostazione di fluidità del movimento è etichettata come “Adaptive” piuttosto che semplicemente “120Hz”, è perché il Galaxy S21 Ultra non funziona sempre alla sua massima frequenza di aggiornamento.

Per preservare la durata della batteria, l’S21 Ultra può scendere fino a 10Hz utilizzando transistor separati con meno perdite di corrente. Questo avviene automaticamente quando ciò che viene visualizzato sullo schermo non comporta molto movimento. Stai sicuro che finché l’impostazione Adaptive è abilitata, potrai godere dell’ambita frequenza di aggiornamento di 120Hz ogni volta che è appropriato – e non importa la frequenza di aggiornamento, l’S21 Ultra continuerà a funzionare alla risoluzione WQHD+.

A questo punto non vi resta che godervi il miglior display attualmente sul mercato!

