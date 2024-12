Colosseum: il supercomputer italiano per il futuro dell'intelligenza artificiale

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa sta prendendo una svolta decisiva grazie alla creazione di Colosseum, un supercomputer progettato per addestrare modelli di AI avanzati. Questo progetto, realizzato da iGenius, punta a posizionarsi tra i maggiori supercomputer al mondo e avrà un impatto significativo nei settori della finanza, della sanità e della pubblica amministrazione. La sua installazione è prevista entro il 2025 in un data center situato nel Sud Italia.

Supercomputer per applicazioni avanzate di intelligenza artificiale

Colosseum si basa su una configurazione DGX SuperPOD di NVIDIA, composta da circa ottanta sistemi DGX GB200. Ogni sistema integra un numero variabile di superchip, progettati per massimizzare le capacità di calcolo. Ogni superchip include 36 CPU Grace e 72 GPU Blackwell, creando un ambiente ideale per l'elaborazione di grandi quantità di dati. Con una potenza di calcolo che si attesta attorno ai 115 ExaFLOPS, Colosseum si propone di essere uno dei supercomputer più potenti mai costruiti.

Un aspetto rilevante del progetto è il sistema di raffreddamento a liquido, il quale sarà alimentato esclusivamente da energia rinnovabile. Questa scelta non solo riduce l'impatto ambientale del supercomputer, ma evidenzia anche l'impegno di iGenius verso pratiche sostenibili nella tecnologia. L'installazione del supercomputer verterà su un'infrastruttura all'avanguardia, in grado di gestire le esigenze di calcolo richieste dall'intelligenza artificiale.

Le applicazioni di Colosseum nei settori regolamentati

I principali ambiti di applicazione per i modelli di intelligenza artificiale generativi sviluppati sfruttando Colosseum includono settori con requisiti rigidi di sicurezza e affidabilità. iGenius si concentrerà su servizi finanziari, sanitari e della pubblica amministrazione, dove è fondamentale l'accuratezza dei dati e le prestazioni in tempo reale.

I modelli di AI che saranno sviluppati sono progettati per essere open source e utilizzano un’architettura innovativa attraverso la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise. Tra le tecnologie impiegate ci sono NVIDIA Nemotron e il framework NVIDIA NeMo, che permetteranno di creare modelli con oltre un trilione di parametri. Questi modelli saranno disponibili come microservizi attraverso la piattaforma NVIDIA NIM, facilitando così l’integrazione e l'uso da parte delle aziende.

Già tra i primi clienti di queste soluzioni si annoverano istituzioni finanziarie di alto profilo a livello globale, inclusi alcuni nomi di punta nel settore della gestione patrimoniale, pronti a sfruttare questa potenza di calcolo per ottimizzare le loro operazioni.

Il futuro di iGenius nel panorama della tecnologia

iGenius continuerà a sviluppare soluzioni software avanzate, approfittando dei notevoli vantaggi offerti da Colosseum. Uljan Sharka, CEO di iGenius, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia tra la competenza nella creazione di software e il calcolo accelerato fornito da NVIDIA. Secondo il CEO, questa combinazione apre nuove opportunità per risolvere problemi complessi che in passato sembravano insormontabili, particolarmente in settori fondamentali come la finanza, la sanità e la pubblica amministrazione.

Recentemente, iGenius ha chiuso un round di finanziamenti del valore di 650 milioni di euro, provenienti da investitori come Angel Capital Management ed Eurizon Asset Management. Questo capitale non solo contribuirà alla crescita della startup, ma le permetterà anche di superare la soglia di unicorno, con una valutazione che supera il miliardo di euro. Tali investimenti evidenziano l'interesse del mercato per le tecnologie innovative e la fiducia nelle potenzialità di iGenius e del suo progetto Colosseum.