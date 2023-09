Come collegare iPhone a Windows 11 per utilizzare iMessage

Gli iPhone e i PC Windows sono entrambi dispositivi fantastici ma appartengono a universi diversi e la comunicazione tra di essi può risultare limitata. È però possibile connettere il proprio iPhone a un PC con Windows 11 e ricevere iMessage e SMS, effettuare chiamate e visualizzare le notifiche senza alcun problema.

In questa guida ti mostrerò come collegare un iPhone a Windows 11 e utilizzare iMessage su PC, in modo da rendere la scrittura dei messaggi ancora più veloce.

Come connettere un iPhone con Windows 11 tramite PhoneLink

PhoneLink, rappresenta una delle più grandi innovazioni di Microsoft. Questa app esiste da un po’ di tempo e consente agli utenti Android di stabilire una solida comunicazione tra il loro telefono Android e il PC Windows. Mentre è noto che le aziende e gli individui possono fare quasi qualsiasi cosa quando si tratta di dispositivi Android, la situazione è più complicata con iOS. PhoneLink ora funziona con iOS, consentendoti di fare le operazioni di base. Vediamo cosa puoi fare. Per utilizzare PhoneLink con il tuo iPhone, devi avere Windows 11 sul tuo PC e assicurarti di avere l’ultima versione dell’app PhoneLink, che viene preinstallata.

Avvia l’app PhoneLink e seleziona “iPhone”. Apparirà un codice a barre, e anche se esiste un’app iOS, non è necessaria. Devi solo accendere il lettore di codici a barre sul tuo iPhone e scannerizzarlo. Puoi fare ciò tramite il Centro di controllo o l’app Fotocamera. Dopo averlo scannerizzato, l’app “Collegamento a Windows” apparirà magicamente. Questa funzionalità si basa su App Clips di Apple, che è una funzione che si comporta come le app istantanee di Google. Tocca il pulsante “Apri” per procedere.

Associa il tuo iPhone al PC Windows 11

Una volta aperta l’app, fai clic sul pulsante “Connetti”. L’app ti chiederà di associare il tuo iPhone al PC Windows 11 tramite Bluetooth. L’intera funzionalità si basa sul Bluetooth, proprio come quando colleghi il tuo iPhone a un’auto o a uno smartwatch. Una richiesta di associazione (con dei codici strani) apparirà contemporaneamente sul tuo iPhone e sul PC Windows 11. Fare clic/toccare il pulsante “Associa”.

Subito dopo l’associazione, sul tuo iPhone verrà visualizzata una richiesta per consentire l’accesso alle notifiche. Concedilo. Tornando a Windows, vedrai che l’app richiede le autorizzazioni necessarie. In realtà, le autorizzazioni verranno abilitate sul dispositivo Bluetooth, non sull’app stessa. Lascia aperta questa finestra e torna all’iPhone.

Concedi le autorizzazioni richieste

Per concedere le autorizzazioni richieste, vai all’app Impostazioni sul tuo iPhone, seleziona Bluetooth e tocca l’icona “i” accanto all’etichetta del tuo laptop. Quindi abilita “Mostra notifiche” e “Sincronizza contatti”. Questo consente di effettuare e rispondere a chiamate e messaggi tramite l’app PhoneLink. Torna all’app su Windows e fai clic su “Continua”. Se l’interruttore “Sincronizza contatti” non appare, spegni il Bluetooth e riaccendilo sul tuo iPhone.

Infine, verrà visualizzata una schermata di benvenuto, attraverso la quale puoi scegliere di aprire l’app all’avvio di Windows, cosa che consigliamo per mantenere la connessione. Fai clic sul pulsante “Inizia”. Nell’app PhoneLink vedrai tutte le notifiche a sinistra e le schede “Messaggi” e “Chiamate” in alto. Facendo clic sul nome di un contatto si avvierà una chat.

Come utilizzaze PhoneLink con iMessage

È molto semplice utilizzare PhoneLink con il tuo iPhone. La schermata principale dell’app è molto intuitiva; sulla sinistra trovi le tue notifiche, mentre nella parte destra dell’app puoi navigare tra le schede delle chiamate e dei messaggi. Quando si tratta di notifiche, non hai molte opzioni: puoi eliminarle facendo clic sul pulsante X, bloccarle facendo clic sull’icona a tre punti, oppure disattivare le notifiche da questa app. È importante sapere che se scarti una notifica su PhoneLink, verrà eliminata anche sul tuo iPhone.

Questo potrebbe aiutare a tenere pulita la schermata di notifica, ma potrebbe farti perdere qualcosa di importante, quindi fai attenzione. Le notifiche verranno visualizzate una volta ricevute, proprio come le notifiche native di Windows 11, e il conteggio delle notifiche apparirà sopra l’icona e nel centro notifiche. La sezione dei messaggi ti consente di avviare rapidamente una chat con un contatto (o di cercarlo tramite la barra di ricerca) e di visualizzare iMessage o SMS ricevuti.

L’area “Contatti suggeriti” si basa sulle persone con cui hai contatti frequenti sul tuo iPhone. La sezione delle chiamate è altrettanto semplice; puoi fare clic su un contatto per avviare una chiamata utilizzando gli altoparlanti e il microfono del tuo PC, oppure inserire un numero da comporre. Inoltre, PhoneLink sincronizzerà il registro delle chiamate.

Le chiamate in arrivo verranno visualizzate come popup, poiché l’app PhoneLink è in esecuzione in background, e puoi rispondere mentre fai qualsiasi altra cosa sul tuo PC.

PhoneLink e Intel Unison: quale è meglio per iPhone?

Intel ha sviluppato il proprio software (Unison) che, come PhoneLink, consente di stabilire una connessione tra il tuo smartphone e il PC. Unison è disponibile solo per i PC con processori Intel. Unison offre molte funzionalità in più rispetto a PhoneLink, come l’accesso alle foto e ai video del dispositivo e il trasferimento di file tra i dispositivi. La buona notizia è che dopo l’installazione dell’app e la scansione del codice QR, la connessione Bluetooth funzionerà immediatamente, a patto che sia stata impostata correttamente.

In teoria, è possibile utilizzare entrambi i software contemporaneamente, ma è importante impostare correttamente le notifiche per evitare di riceverle due volte. Se hai un PC con processore Intel, potresti preferire Unison per le sue funzionalità aggiuntive. Tuttavia, se stai cercando una soluzione più semplice e universale, PhoneLink è una scelta eccellente per gestire le notifiche, i messaggi e le chiamate del tuo smartphone sul tuo PC Windows 11.

Ricorda che quando si utilizzano due software contemporaneamente, è importante prestare attenzione alle notifiche e alle impostazioni per evitare confusione o duplicazione di informazioni.

KDE Connect

Anche se PhoneLink è più che sufficiente per gestire le funzionalità essenziali, alcuni utenti iPhone potrebbero avere bisogno di estendere le funzionalità per diversi casi d’uso. A questo proposito, KDE Connect è un software utile. È possibile scaricare KDE Connect dal Microsoft Store su Windows e dall’App Store su iPhone. Per utilizzare KDE Connect, assicurati che entrambi i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e avvia l’app su entrambi i dispositivi.

Sul tuo iPhone, tocca il nome del dispositivo per avviare l’associazione e accetta la richiesta sul PC. Una volta connessi, da iPhone puoi eseguire diverse azioni, come copiare e incollare gli appunti, condividere file e foto, eseguire comandi, controllare presentazioni e altro ancora. Allo stesso tempo, puoi condividere i file e far suonare il dispositivo sull’altro dispositivo.