Chrome 135 offre un layout a schermo intero su Android: ecco cosa cambia

Con il rilascio dell’aggiornamento Chrome 135, Google introduce una nuova esperienza visiva per gli utenti Android, promettendo un layout che sfrutta al massimo lo schermo del dispositivo. Questa modifica, che consente al contenuto web di estendersi ai bordi dello schermo, è un passo verso un’interfaccia più immersiva. Attualmente, l’aggiornamento viene distribuito gradualmente ad un’utenza sempre più vasta, grazie a un intervento dal lato server.

Nuovo layout edge-to-edge

L’innovazione principale di Chrome 135 è il layout edge-to-edge, che permette al contenuto web di raggiungere il fondo dello schermo e di superare la barra di navigazione gestuale di Android. Questa modifica offre un aspetto più pulito e una sensazione di schermo intero, in particolare quando gli utenti scorrono le pagine. La barra di navigazione non è più visibile su uno sfondo solido, ma fluttua in trasparenza sopra le pagine web, creando un effetto interessante e moderno.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Come riportato da 9to5Google, questo nuovo design è stato testato già lo scorso mese e ora comincia ad arrivare a un numero maggiore di utenti. Grazie a questo layout, gli elementi visualizzati occupano l’intero schermo, offrendo un’esperienza di navigazione più coinvolgente e meno distratta. Tuttavia, è importante notare che in alcune situazioni, la barra gestuale potrebbe comunque coprire parti del contenuto visualizzato.

Funzionamento della barra dinamica

Una delle chiavi di questo aggiornamento è la “barra inferiore dinamica”, internamente conosciuta come “il mento”. Questo componente si ritrae dinamicamente mentre l’utente scorri verso il basso, dando l’illusione che il contenuto web riempia completamente il display. Questo aspetto è stato concepito per ottimizzare l’esperienza utente, quindi gli utenti possono godere di contenuti a schermo pieno in modo più efficace.

Quando gli utenti si trovano all’inizio di una pagina o risalgono, lo sfondo della barra di navigazione torna a essere visibile. Sebbene ci siano stati cambiamenti significativi, Google ha chiarito che l’aggiornamento non altera il modo in cui i siti sono costruiti o visualizzati. Di conseguenza, i webmaster non dovrebbero modificare il proprio contenuto per adattarsi a queste novità.

Disponibilità dell’aggiornamento e limitazioni

Attualmente, Chrome 135 è accessibile su Google Play Store, ma l’effetto edge-to-edge è in fase di distribuzione tramite un aggiornamento server separato. Pertanto, non tutti gli utenti lo riceveranno immediatamente, anche se hanno già installato la versione adatta di Chrome.

Per ora, questa nuova funzionalità è riservata esclusivamente ai telefoni Android che utilizzano la navigazione gestuale. Coloro che hanno un sistema con navigazione a tre pulsanti non noteranno alcuna differenza. Inoltre, il supporto per i tablet è stato annunciato ma è ancora in fase di sviluppo e previsto per futuri aggiornamenti.

Il mondo di Chrome si sta evolvendo per offrire un’esperienza utente più fluida e moderna, mentre cresce l’aspettativa per miglioramenti futuri.