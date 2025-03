ChatGPT diventa un assistente per la programmazione: novità per gli sviluppatori su macOS

Da oggi, la tecnologia di OpenAI si arricchisce con una nuova funzionalità. Il celebre ChatGPT, un assistente virtuale per il dialogo e la creazione di testi, si evolve e si rende utile anche per i programmatori grazie all'implementazione della funzionalità di modifica del codice direttamente nei principali IDE su macOS. Dopo il lancio della Modalità Agente di GitHub Copilot, OpenAI ha risposto con una spinta innovativa in grado di rivoluzionare il modo di scrivere codice. L'installazione di ChatGPT Desktop porterà un significativo miglioramento nell'efficienza dello sviluppo software.

Installazione e utilizzo di ChatGPT Desktop su macOS

Per iniziare a utilizzare ChatGPT Desktop, gli sviluppatori possono installare subito l'applicazione sul proprio sistema macOS. Compatibile con IDE ben noti come Visual Studio Code, Xcode e Jetbrains, questa nuova funzionalità offre un aiuto pratico e immediato per la generazione e la correzione del codice. Una volta installata, l'operazione da compiere è semplice: sarà sufficiente premere la combinazione di tasti Option+Barra spaziatrice per accedere al campo di input dove inserire le proprie richieste.

Questa interfaccia permette a ChatGPT di capire e riconoscere il codice in fase di scrittura. Dunque, anche chi non è esperto potrà sfruttare le potenzialità di aiuto in tempo reale. L’assistente non solo legge il codice, ma è capace di apportare modifiche dirette, favorendo, in questo modo, un passaggio fluido tra il lavoro di programmazione e il suggerimento di soluzioni eventuali.

Funzionalità di sviluppo e miglioramento del codice

Attraverso il riquadro d'immissione delle richieste, gli utenti possono chiedere a ChatGPT di scrivere codice ex novo oppure di apportare modifiche a sequenze già esistenti. La possibilità di risolvere bug e ottimizzare le routine di programmazione senza uscire dall'IDE rende questa nuova funzionalità estremamente utile.

Inoltre, grazie all'opzione di applicazione automatica delle modifiche, le stringhe di codice possono essere aggiunte o corrette senza fare clic ulteriormente, velocizzando notevolmente il flusso di lavoro degli sviluppatori. Ogni modifica eseguita da ChatGPT viene evidenziata con un colore specifico, consentendo all'utente di tenere sotto controllo ogni intervento. Qualora necessiti di tornare indietro, sarà sempre possibile annullare le alterazioni direttamente dall'IDE, garantendo così un alto grado di controllo sulla propria attività di programmazione.

Richiesta degli utenti e accessibilità della nuova funzione

OpenAI ha rivelato che la nuova funzionalità di modifica del codice era molto attesa dagli utenti. Molti programmatori già utilizzano ChatGPT come supporto per il loro lavoro quotidiano, e questa evoluzione rimuove una delle limitazioni principali: la necessità di copiare e incollare il codice da e verso l’interfaccia di ChatGPT.

A partire da oggi, gli utenti Plus, Pro e Team di ChatGPT possono accedere a queste funzionalità, semplicemente aggiornando l’app Desktop. La buona notizia è che anche gli utenti delle categorie Enterprise, Edu e Free potranno beneficiare di queste novità a partire dalla prossima settimana. Pertanto, anche chi non ha un abbonamento premium avrà l'opportunità di integrarsi con i principali IDE e di sviluppare il proprio codice in modo più efficiente.

La risposta dell'utenza a questa nuova implementazione rimane entusiasta, segnalando chiaramente l'importanza di un supporto robusto all'interno degli ambienti di sviluppo. La convergenza tra AI e programmazione rappresenta un passo fondamentale verso la semplificazione del lavoro degli sviluppatori.