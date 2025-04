Canva: dai design agli strumenti di intelligenza artificiale, un’evoluzione sorprendente nel 2025

Nel 2025, il panorama del design grafico è stato rivoluzionato dalla continua innovazione di Canva, che non è più soltanto un programma user-friendly per principianti. Con oltre 230 milioni di creatori attivi mensili che operano in diversi settori, l’azienda australiana ha deciso di abbracciare l’intelligenza artificiale generativa, portando un elemento STEM nel suo universo creativo.

L’arrivo di Canva AI e le nuove funzionalità

In occasione della sua annuale conferenza creativa, Canva ha svelato un chatbot conversazionale chiamato Canva AI. Questo strumento consente agli utenti di interagire con l’intelligenza artificiale per ricevere consigli di design, avviare progetti e generare immagini attraverso i suoi strumenti di intelligenza artificiale, come Dream Lab e Magic Studio. Non è più solo un’app di design; ora Canva offre un modo innovativo di creare, combinando idee e strumenti che semplificano la vita dei creatori.

Ma non è tutto: Canva ha anche presentato The Visual Suite 2.0, una piattaforma che permette di unire diversi template e file – come bacheche, mockup per social media e presentazioni – in un unico progetto. Questa novità introduce una maggiore coesione e flessibilità nei processi creativi, rendendo più facile per gli utenti gestire le loro idee in un’unica posizione.

La scrittura del codice e l’avanzamento delle funzioni di Canva

Un aspetto interessante del nuovo sviluppo in Canva è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nella programmazione. Gli utenti ora possono utilizzare Canva AI per ricevere supporto nella scrittura del codice. Robert Kawalsky, responsabile del prodotto, ha affermato che “la programmazione rappresenta un’estensione naturale della missione di rendere strumenti di alta qualità accessibili a tutti.” Questa semplificazione nell’approccio alla scrittura di codice si inserisce nel solco di formazione e supporto, tipico di Canva.

In aggiunta, Canva ha introdotto un foglio di calcolo dedicato, denominato Canva Sheets. Prima dell’introduzione di questo strumento, per gestire dati provenienti da file Excel era necessario creare un documento e incorporare una tabella. Adesso gli utenti possono gestire e visualizzare dati direttamente in Canva Sheets, con strumenti avanzati di gestione dei dati. Questa funzionalità non solo aumenta l’usabilità, ma consente anche di visualizzare i dati in modo più intuitivo ed efficiente.

Interazione avanzata con i dati in Canva Sheets

Canva Sheets si distingue per l’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale, che aiuta a visualizzare e analizzare i dati. Gli utenti possono interagire con il foglio di calcolo ponendo domande specifiche, e l’AI analizzerà i dati per evidenziare informazioni rilevanti. Inoltre, la capacità di chiedere all’intelligenza artificiale di scrivere formule offre un supporto significativo a chi non ha una grande dimestichezza con Excel e strumenti simili. Questa funzione capovolge l’idea che solo esperti possano gestire e interpretare dati complessi, aprendo la strada ad un pubblico più ampio.

Canva Magic Write e la politica sulla privacy

Un altro strumento che guadagna attenzione è Canva Magic Write, dedicato alla generazione di testo. Questo strumento sfrutta risorse dal web e fonti di terze parti per aiutare gli utenti a creare contenuti testuali. Importante è la politica di Canva riguardo all’uso dei dati: gli utenti possono rimanere tranquilli sapendo che l’azienda non addestra i suoi modelli sull’impegno creativo senza il consenso esplicito degli utenti, garantendo che il contenuto generato resti di proprietà degli stessi.

Con l’aumento dell’interesse per l’intelligenza artificiale all’interno di programmi di design come Canva, l’azienda ha anche dovuto rivalutare la propria struttura dei prezzi. Nel 2024, ha incrementato del 300% i prezzi per alcune opzioni, rendendo noto che ciò rifletteva il valore dell’esperienza ampliata del prodotto. Tuttavia, al momento non ci sono aggiornamenti sui prezzi previsti per il recente pacchetto di aggiornamenti legati all’AI.

In questo contesto, è chiaro come Canva stia nuovamente spingendo i confini della creatività, offrendo agli utenti strumenti sempre più intelligenti e integrati per esprimere le proprie idee.