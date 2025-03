Calo inaspettato nel mercato globale degli smartwatch nel quarto trimestre del 2024

Nel quarto trimestre del 2024, il mercato degli smartwatch ha registrato un imprevisto calo nelle spedizioni. Secondo le informazioni diffuse da Counterpoint Research, l'industria dei dispositivi indossabili ha registrato una diminuzione del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa flessione segna un punto di riferimento significativo per il settore, evidenziando una marcia indietro in un periodo tradizionalmente favorevole come quello delle festività natalizie.

Un trend sconcertante durante le feste

La diminuzione delle spedizioni nel quarto trimestre, un momento di solito prolifico per le vendite, segna un'inversione di tendenza che ha colto di sorpresa operatori e consumatori. Nonostante le aspettative di un aumento delle vendite in coincidenza con l'arrivo delle festività, il mercato ha evidenziato il primo segno negativo dall'introduzione degli smartwatch. Questo risultato è particolarmente significativo, poiché mette in discussione le previsioni di crescita costante che hanno caratterizzato il comparto negli ultimi anni.

Focus su Apple: il colosso in difficoltà

Un aspetto rilevante da considerare è la performance di Apple, la quale ha sofferto un ridimensionamento delle spedizioni di Apple Watch. Rispetto all'anno scorso, il colosso di Cupertino non è riuscito a collocare più dispositivi sul mercato, contribuendo in modo determinante al calo generale. Questo andamento di Apple ha dimensionato non poco lo scenario del mercato degli smartwatch, suggerendo una possibile saturazione nel segmento premium e una crescente concorrenza.

Performance positive per gli altri brand

Dalla disanima della situazione, emerge un contrasto interessante: molti altri marchi hanno fatto registrare performance nettamente positive. I modelli Galaxy Watch 7, Watch Ultra e Watch FE di Samsung, ad esempio, hanno contribuito a un incremento del 3% nelle spedizioni del brand. Anche Xiaomi ha mostrato una crescita impressionante, con un aumento del 135% nelle spedizioni, posizionandosi tra i primi cinque brand a livello mondiale. Questa evidenza suggerisce che, mentre Apple ha perso terreno, altre aziende hanno saputo attrarre l'attenzione e il favore dei consumatori.

La classifica del mercato e i brand emergenti

Analizzando le quote di mercato, Apple continua a occupare la prima posizione, sebbene con una percentuale in calo, passata dal 25% al 22% rispetto al quarto trimestre del 2023. Huawei, con un incremento del 35% nelle spedizioni, si posiziona al secondo posto, raggiungendo il 13% di quota di mercato. Samsung, terza con una crescita dal 8% al 9%, mostra segnali di stabilità, mentre Xiaomi e il brand emergente Imoo completano la lista, con quest'ultimo che ha visto un aumento delle proprie spedizioni dal 5% al 6%.

I mercati chiave per gli smartwatch

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la Cina si afferma come il mercato leader per spedizioni, con una quota del 25%. Questo segna un cambiamento significativo, poiché per la prima volta supera l'India, che si attesta al 23%, e il Nord America, con una quota del 22%. La crescita della quota europea, che passa dal 14% al 15%, evidenzia una domanda crescente anche in questi mercati, rendendo il panorama più competitivo e variegato rispetto al passato recente.

L'analisi del mercato degli smartwatch nel quarto trimestre del 2024 mette in luce dinamiche contrastanti. Mentre alcune marche lottano, altre emergono e conquistano quote significative, plasmando un futuro incerto e stimolante per l'industria dei dispositivi indossabili.