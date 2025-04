Bluesky lancia un sistema di verifica: il ritorno del check blu in stile Twitter

Bluesky, la piattaforma di social media che sta guadagnando notorietà, ha annunciato un nuovo sistema di verifica che introduce due modalità per diventare utenti verificati. La piattaforma riprende in parte il celebre check blu di Twitter, riattivando una funzione che molti utenti avevano apprezzato prima della trasformazione di Twitter in X, sotto la gestione di Elon Musk.

Un sistema di verifica per account autentici e rilevanti

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Bluesky ha affermato che si impegnerà a “verificare in modo proattivo account autentici e significativi”, con l’intento di mostrare un check blu accanto ai loro nomi. Questo approccio ricorda il metodo utilizzato da Twitter prima del cambio di gestione, quando solo account verificati di figure influenti, come celebrity e grandi aziende, potevano ricevere il simbolo di verifica. Chi otterrà la verifica tramite questo sistema potrà vedere accanto al proprio nome un’icona blu a forma di cerchio.

Sebbene Bluesky non abbia fornito dettagli specifici su come selezionerà gli account da verificare, ha rivelato che attualmente 270.000 persone hanno registrato il loro dominio come nome utente. Questo passaggio è attualmente una delle modalità per la verifica da parte degli utenti e delle aziende. La selezione degli utenti verificati potrebbe quindi basarsi su criteri di influenza e notorietà, simile al funzionamento passato di Twitter.

Le future applicazioni per la verifica

Bluesky prevede anche che in futuro gli utenti potranno presentare domande per ottenere la verifica. Tuttavia, per il momento, le richieste sono chiuse fino al completamento dell’implementazione del nuovo sistema di verifica. Una volta che il servizio sarà pienamente attivo, si stima che molti utenti desiderosi di confermare la loro identità sulla piattaforma potranno approfittare di questa opportunità.

Verifica da parte di aziende fidate

Importante novità è l’introduzione di un sistema che consentirà ad aziende verificate di verificare altre persone. Queste “verificatori fidati” potranno donare il check blu ai propri collaboratori. Per fare un esempio, il New York Times avrà la possibilità di verificare i propri scrittori, dando loro il badge blu.

Affinché il tutto sia trasparente, gli utenti potranno cliccare sul check blu per vedere quale organizzazione ha concesso la verifica a quel particolare individuo. Anche se Bluesky non ha ancora specificato i criteri per la scelta dei verificatori fidati, sarà chiaro che questi saranno contraddistinti da un check blu a forma di scallop, differente da quello degli utenti e delle aziende verificate.

Rilascio ufficiale e opzioni di disattivazione

Il nuovo sistema di verifica è stato lanciato il 21 aprile e diverse icone blu sono già apparse nell’applicazione. Per quegli utenti che preferiscono non utilizzare questa funzionalità, Bluesky ha fornito un’opzione per disattivarla. È possibile andare su Impostazioni > Moderazione > Impostazioni di verifica e selezionare l’opzione per “nascondere i badge di verifica”.