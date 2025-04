Aumento dei prezzi e rischi di uscita dal mercato: la risposta delle aziende cinesi su Amazon

Le aziende cinesi che vendono ai consumatori statunitensi tramite Amazon si trovano di fronte a una situazione critica. A causa dei dazi imposti dalla recente amministrazione di Donald Trump, molti venditori stanno valutando l’ipotesi di aumentare i prezzi o addirittura abbandonare il mercato americano. Amazon, dal canto suo, si prepara a gestire i cambiamenti economici che queste decisioni comporteranno.

La posizione delle aziende cinesi

Diversi rivenditori cinesi hanno espresso preoccupazioni crescenti riguardo alla loro sostenibilità nel mercato statunitense. Come riportato da Reuters in un articolo recente, Wang Xin, leader dell’Associazione per il Commercio Elettronico Transfrontaliero di Shenzhen, ha affermato che “sarà estremamente difficile per chiunque sopravvivere nel mercato statunitense” a causa dell’opprimente carico economico dei dazi. L’associazione rappresenta oltre 3.000 venditori su Amazon, e la preoccupazione è palpabile: gli aumenti tariffari non solo erodono i profitti, ma possono anche provocare ritardi doganali e costi logistici più elevati, aggravando ulteriormente la situazione.

Queste aziende, che per anni hanno fornito prodotti a prezzi competitivi, si trovano ora a dover affrontare la realtà di costi di produzione e spedizione significativamente aumentati. Il mercato americano è stato un rifugio per i venditori cinesi, che hanno trovato nel gigante dell’e-commerce una piattaforma per espandere le loro vendite. Tuttavia, l’introduzione di tariffe così elevate rischia di compromettere la loro presenza.

L’impatto dei dazi di Trump

I dazi sulle importazioni dalla Cina sono stati innalzati al 125% il giorno prima dell’articolo di Reuters, creando un contesto di incertezza. Questa decisione è stata accompagnata da un blocco di 90 giorni sulle tariffe per altri paesi, aumentando il totale dei dazi fino al 145% quando si considera anche il precedente dazio del 20% legato al fentanyl, come segnalato da CNBC.

Queste misure, nelle intenzioni della scorsa amministrazione, mirano a proteggere i produttori statunitensi e a penalizzare le pratiche commerciali percepite come sleali. Tuttavia, il risultato è una spirale di aumento dei costi che colpisce principalmente i venditori cinesi, storicamente visti come fonte di articoli economici per i consumatori americani. Le conseguenze di questi aumenti tariffari sulla qualità dei prodotti e sulla varietà delle offerte disponibili per i consumatori sono già evidenti.

La reazione di Amazon

Amazon ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali riguardo all’impatto dei dazi sui venditori cinesi durante un contatto diretto. Tuttavia, il CEO Andy Jassy ha confermato in una recente intervista a CNBC che ci si aspetta che i venditori trasferiscano l’onere dei dazi sui consumatori statunitensi. Ha affermato che “i venditori cercheranno di coprire questi costi”, evidenziando che, a seconda del paese di provenienza, non tutti i rivenditori possono permettersi di assorbire un margine supplementare del 50%.

Questa dinamica porta a riflettere sul futuro del commercio elettronico e sul potere d’acquisto dei consumatori americani, che potrebbero trovarsi a dover pagare prezzi significativamente più alti per i prodotti cinesi, riducendo così la loro accessibilità. La tensione tra il desiderio di proteggere l’industria locale e il mantenimento di un mercato competitivo è quindi più che mai attuale, e la situazione continua a evolversi in un contesto di incertezze economiche globali.