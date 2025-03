Aumento degli attacchi di phishing su macOS: utenti Apple nel mirino dei cybercriminali

Negli ultimi tempi, il mondo della sicurezza informatica ha registrato un cambiamento preoccupante: gli attacchi di phishing si stanno intensificando contro gli utenti di macOS. Fino a poco tempo fa, i criminali informatici si concentravano principalmente sugli utenti di Windows, ma ora hanno deciso di riorganizzare le loro strategie e diversificare i loro obiettivi.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

La nuova strategia dei cybercriminali

La recente variazione nei bersagli degli attacchi di phishing non è avvenuta per caso. In particolare, gli sviluppatori dei browser più utilizzati su Windows, come Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox, hanno implementato misure di sicurezza avanzate. Queste iniziative hanno reso più difficile per i truffatori portare a termine le loro campagne di phishing, in quanto il numero di attacchi ha mostrato una drastica riduzione, oltre il 90%. Di conseguenza, gli hacker hanno spostato l’attenzione verso gli utenti Mac, che attualmente non godono delle medesime protezioni.

Secondo le analisi di LayerX Labs, le nuove tecniche utilizzate dai cybercriminali per attaccare gli utenti di macOS ricalcano quelle già viste in passato su Windows. Le vittime vengono indirizzate verso siti compromessi, dove compaiono falsi avvisi di sicurezza con messaggi allarmistici riguardo infezioni informatiche o blocchi del sistema. Questi messaggi, progettati per richiamare l’aspetto grafico della piattaforma Apple, sono un tentativo di indurre l’utente a inserire le proprie credenziali o a contattare un presunto supporto tecnico.

L’uso di infrastrutture legittime nel phishing

Un aspetto particolarmente inquietante di questa nuova ondata di attacchi è l’impiego di risorse legittime, come la piattaforma Windows.net di Microsoft, per propagare contenuti disonesti. Questo metodo consente ai cybercriminali di superare le difese istituzionali e di aumentare le probabilità di successo degli attacchi. Infatti, poiché i siti affiliati a nomi di alta reputazione sono considerati affidabili, le vittime sono più inclini a cadere nella trappola.

Anche la crescita del malware specifico per macOS rappresenta una problematica significativa. Tra le minacce recenti si distingue “FlexibleFerret“, così come il ritorno del malware XCSSET, che sta mostrando caratteristiche ancora più minacciose rispetto al passato. Tali sviluppi evidenziano come il sistema operativo di Apple, tradizionalmente considerato più sicuro, stia diventando un obiettivo con rischi sempre crescenti.

Misure di sicurezza per proteggere gli utenti Mac

Per contrastare il rischio di cadere vittima di attacchi di phishing, è fondamentale che gli utenti adottino alcune precauzioni chiave. La prima regola da seguire è quella di diffidare sempre di avvisi di sicurezza inaspettati; Apple non invia notifiche tramite browser per segnalare problemi relativi ai dispositivi.

È cruciale non fornire le proprie credenziali in siti web sospetti. In caso venga richiesta la digitazione di username e password, è sempre meglio verificare l’autenticità della pagina. Inoltre, è consigliabile tenere sempre aggiornato il proprio sistema operativo e i browser, poiché gli aggiornamenti di sicurezza sono fondamentali per proteggersi da potenziali attacchi.

Anche l’adozione di un antivirus affidabile per Mac è un passo importante; nonostante la sua minore diffusione rispetto a Windows, un buon software di sicurezza può prevenire molte insidie. Infine, è consigliabile non contattare numeri di assistenza, in quanto Apple non offre supporto tecnico tramite messaggi pop-up o notifiche web.

La crescente enfasi dei cybercriminali sugli utenti di macOS dimostra che la sicurezza informatica è un tema di rilevanza cruciale per tutti. Se in passato macOS era percepito come un sistema operativo più sicuro, la situazione attuale richiede una maggiore consapevolezza e vigilanza da parte degli utenti. Adottare strategie di protezione efficaci è essenziale per mitigare i rischi associati a questi attacchi informatici sempre più sofisticati.