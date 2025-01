Atari celebra il 45° anniversario di Asteroids con una nuova linea di orologi esclusivi

Atari, storica azienda nel settore dei videogiochi, ha lanciato una collezione di orologi che non solo celebra la sua eredità, ma rende omaggio a uno dei suoi giochi più iconici, Asteroids, nel suo 45° anniversario. Con un design innovativo, questi orologi catturano l'essenza del gioco originale, portando un tocco di nostalgia agli appassionati e ai collezionisti.

Caratteristiche della collezione Asteroids

Questa nuova collezione, realizzata in collaborazione con l'orologiaio Nubeo, include cinque modelli distintivi, ciascuno con un cinturino di colore diverso: nebula blue, plasma pumpkin, supernova red, nova nightfall e celestial citrine. Ogni orologio presenta aspetti grafici variabili sul quadrante, creati per evocare il mondo di Asteroids. I collezionisti potranno apprezzare non solo l'estetica, ma anche i dettagli che richiamano il gameplay del celebre titolo.

La collezione è limitata a sole 125 unità per ogni stile, rendendo ogni pezzo un vero e proprio oggetto da collezione. Gli orologi sono attualmente disponibili sia sul sito di Nubeo, dove il prezzo è stato scontato a 499 dollari rispetto al prezzo originale di 1.650 dollari, sia sul sito di Atari, che offre il prezzo di 499 dollari, anche se alcuni modelli hanno già esaurito le scorte.

Design e funzionalità innovative

Un aspetto distintivo di questi orologi è l'incredibile attenzione ai dettagli. I componenti grafici sono stampati con pigmenti che brillano al buio, permettendo una visualizzazione chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione. Non ci sono numeri sul quadrante: le mani dell'orologio, rappresentate da due UFO in orbita, danno il senso del tempo pur mantenendo l'aspetto ludico del gioco.

Dal punto di vista tecnico, l'orologio è alimentato da un movimento automatico giapponese che gestisce tre dischi rotanti. Il disco più piccolo rappresenta il famoso astronave triangolare del videogioco e funge da lancetta dei secondi, mentre i due dischi più grandi ruotano a diverse velocità per simboleggiare gli asteroidi e gli UFO, fungendo così da lancette delle ore e dei minuti.

Un omaggio al passato con un packaging esclusivo

Ogni orologio della collezione Asteroids è racchiuso in una custodia progettata per ricordare la console originale Atari Video Computer System, lanciata nel 1977. Questa scelta di design non è casuale: rappresenta un legame profondo con la storia di Atari e il suo impatto sul mondo dei videogiochi. Ogni custodia è dotata di elementi di design che richiamano l'estetica retrò della console, rendendo il prodotto finale ancora più prezioso per i fan di lunga data.

Inoltre, gli orologi sono progettati per essere resistenti all'acqua, con una valutazione di 21 ATM, rendendoli adatti anche per immersioni ricreative. Questo mix di stile e funzionalità rende questi orologi non solo un accessorio alla moda, ma anche un compagno pratico per gli appassionati di avventure acquatiche.

In un periodo in cui la fusione tra cultura pop e tecnologia avviene in modo sempre più intrigante, la collezione di orologi Asteroids di Atari si conferma un punto di incontro tra nostalgia e innovazione.