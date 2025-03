Asics Metafuji Trail: la scarpa da trail che punta alla velocità, ma ha i suoi limiti

La Asics Metafuji Trail si presenta come una scarpa da trail running progettata per offrire performance elevate, nonostante le sue carenze in alcuni terreni. Con caratteristiche derivate dalle scarpe da strada di alta gamma, come una invidiabile altezza del tallone e una piastra in carbonio, rappresenta un'opzione accattivante per una ristretta cerchia di corridori. Tuttavia, la stabilità su terreni irregolari resta un punto critico da considerare.

Prezzo e disponibilità della Asics Metafuji Trail

Lanciata ad agosto 2024, la Asics Metafuji Trail ha un costo di $250 negli Stati Uniti e £220 nel Regno Unito. Si posiziona tra le scarpe da trail più costose attualmente in commercio, in linea con modelli simili dotati di piastra in carbonio, come la Hoka Tecton X3. Questo prezzo elevato potrebbe destare qualche preoccupazione, soprattutto per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo nel settore delle scarpe da corsa.

Design e calzata della Asics Metafuji Trail

La Asics Metafuji Trail è disponibile in due varianti di colore, inclusa la Cool Matcha/Black che ho testato. Ho notato che la calzata corrisponde perfettamente alla mia misura abituale di scarpe da corsa, identica a quella delle scarpe da strada di Asics. Con un'altezza di 45mm al tallone e 40mm alla punta, questa scarpa risulta essere la più alta che abbia mai testato, superando persino le scarpe da corsa su strada, che rispettano le normative mondiali sul limite di altezza.

Sebbene questo stack elevato possa sembrare un svantaggio, la Metafuji Trail mantiene un peso contenuto di 9.7oz nella mia misura . Questo la rende paragonabile ad altri modelli di scarpe da trail super, come la Tecton X3 o la Adidas Terrex Agravic Speed Ultra.

Parte superiore della scarpa

La parte superiore della Metafuji Trail è realizzata in mesh leggero, dotata di un bumper protettivo nella zona della punta e sovrapposizioni che garantiscono un supporto extra. La collarina presenta una leggera imbottitura, accompagnata da un controtallone interno, mantenendo però l’obiettivo di una struttura leggera e traspirante, come ci si aspetterebbe da una scarpa da corsa.

Ho trovato che la parte superiore è eccellente durante i test, mantenendo il piede ben saldo e comodo anche su sentieri tortuosi, e non ho avvertito caldo anche in condizioni di sole intenso.

Suola e prestazioni di corsa

La suola della Metafuji Trail presenta tasselli ampi e poco profondi in gomma Asicsgrip, ben distanziati tra loro. Questo design suggerisce che la scarpa è concepita principalmente per terreni compatti, dove offre un buon grip sia in condizioni asciutte che bagnate. Tuttavia, ho riscontrato un limite di aderenza su terreni più morbidi, come fanghi o erba alta. Anche brevi tratti di fango possono creare difficoltà, richiedendo attenzione durante le corse.

Per quanto riguarda le prestazioni di corsa, la Metafuji Trail tende a restituire una sensazione più vicina a quella di una scarpa da strada che alle precedenti scarpe trail di Asics, come quelle della linea Fujispeed. Durante i miei test su sentieri ben curati, ho avvertito una propulsione soddisfacente, paragonabile a quelle delle concorrenti come la Adidas Terrex Agravic Speed Ultra.

Comportamento su terreni difficili

Quando ho spostato la mia corsa su terreni più impegnativi, come sentieri fangosi con radici scivolose, l'instabilità è diventata un fattore preoccupante. Ho avvertito una mancanza di controllo in discesa su terreni irregolari, dove il rischio di infortuni è elevato. Corridori più esperti possono trovare la giusta confidenza con questa scarpa su terreni tecnici, ma personalmente ho trovato un'esperienza di corsa poco rassicurante.

Considerazioni finali sulla Asics Metafuji Trail

In condizioni ideali, come sentieri ben consolidati o percorsi misti strada-trail senza difficoltà particolari, la Asics Metafuji Trail si rivela piacevole e reattiva. Tuttavia, in situazioni più problematiche, le sue caratteristiche, come l’elevato stack, diventano più un rischio che un vantaggio. Rispetto ad altre scarpe trail di alta gamma, come la Hoka Tecton X3 e la Adidas Terrex Agravic Speed Ultra, la Metafuji Trail potrebbe non rappresentare la scelta migliore per l’uso off-road.

Alternative valide, come la Nike Ultrafly Trail, offrono una piastra in carbonio ma con una maggiore stabilità. Per chi cerca una scarpa da corsa comoda e reattiva, senza l'aggiunta di una piastra, la Hoka Speedgoat 6 emerge come una scelta eccellente per i sentieri. Perfetta per chi desidera una scarpa che offre un buon equilibrio tra comfort e velocità, senza compromettere la stabilità.