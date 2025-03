Arriva il nuovo Galaxy S25 Edge: ecco cosa sappiamo sulle batterie e le varianti

Con l'attesa per il Galaxy S25 Edge, Samsung anticipa l'arrivo di un dispositivo che promette di rivoluzionare la sua storica serie. Questo nuovo modello rappresenta il ritorno della variante Edge, che non si vedeva da anni, e propone una reinterpretazione del termine, con un focus particolare sullo spessore ridotto del dispositivo. Le novità sono molte, grazie all'emergere di dettagli disponibili online che riguardano anche le batterie destinate a questo e ad altri modelli come Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7.

Dettagli sulle batterie del Galaxy S25 Edge

Recentemente, dal database di UL Demko e BIS sono emerse informazioni preziose riguardanti le batterie del Galaxy S25 Edge. Due modelli di batterie si sono distinti, contraddistinti dai codici 'EB-BS937ABY' e 'EB-BS937ABE'. Non è ancora chiaro perché Samsung abbia deciso di sviluppare due varianti, ma un'ipotesi plausibile è che questa scelta possa riflettere la diversità dei mercati in cui il dispositivo sarà lanciato.

La capacità effettiva della batteria del Galaxy S25 Edge è pari a 3.786 mAh, che corrisponde a una capacità nominale di circa 3.900 mAh. Si nota una leggera diminuzione rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy S25, ma potrebbe non essere un grosso svantaggio. Infatti, è possibile che il nuovo dispositivo Edge risulti comunque più efficiente dal punto di vista energetico, riducendo i consumi e ottimizzando le prestazioni rispetto al modello tradizionale.

È essenziale sottolineare che la gestione dell'energia sarà cruciale per garantire un buon utilizzo delle capacità della batteria.

Novità sui pieghevoli Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7

Oltre al Galaxy S25 Edge, Samsung ha in cantiere anche due nuovi modelli pieghevoli: il Galaxy Z Flip 7 e il Galaxy Z Fold 7. Stando alle informazioni diffuse, anche in questo caso le batterie si presentano in diverse varianti. Per il Galaxy Z Flip 7 sono trapelati codici che identificano quattro modelli di batterie, tra cui 'EB-BF766ABE', 'EB-BF766ABY', 'EB-BF767ABE' e 'EB-BF767ABY'. Analogamente, per il Galaxy Z Fold 7 sono stati individuati altri quattro modelli: 'EB-BF966ABE', 'EB-BF966ABY', 'EB-BF967ABE' e 'EB-BF967ABY'.

La possibilità di avere più varianti di batterie si spiega con la strategia di ottimizzazione dell'autonomia. Con due batterie implementate in ciascun dispositivo pieghevole, Samsung mira a massimizzare la durata della carica, senza compromettere la funzionalità di piegatura dei dispositivi. Questa soluzione consente di mantenere la robustezza e la rigidità necessarie delle batterie, anche mentre il dispositivo è piegato.

Aspettative future per il Galaxy S25 Edge e i modelli pieghevoli

Guardando al futuro, il Galaxy S25 Edge e i modelli pieghevoli rappresentano una sintesi di innovazione e tradizione per Samsung. La reintroduzione della variante Edge, questa volta con un focus sulla riduzione dello spessore, mostra l'impegno dell'azienda nella continua evoluzione del design dei propri smartphone. La corsa verso la sostenibilità e l'efficienza energetica potrebbe ridisegnare le aspettative sui nuovi modelli, promettendo esperienze utente migliori e più durature.

Resta da vedere come i consumatori reagiranno a queste novità e se queste scelte si tradurranno in un successo commerciale per l'azienda, ma il panorama attuale segna un chiaro passo avanti verso un'era di smartphone sempre più integrati e performanti.