Arriva anche in Italia la funzionalità del test dell'udito per le AirPods Pro 2

Il mondo della tecnologia si arricchisce di nuove funzionalità, e ora anche gli utenti italiani di AirPods Pro 2 possono usufruire del test dell'udito, una delle novità per la salute uditiva annunciate da Apple lo scorso settembre. Grazie all'aggiornamento a iOS 18.2, le cuffie di Cupertino si trasformano in uno strumento utile per monitorare la propria capacità uditiva. Scopriamo insieme cosa prevede questa funzionalità e come utilizzarla.

AirPods Pro 2: un passo in avanti per la salute dell’udito

Lanciata nel 2022, la gamma di AirPods Pro 2 ha saputo conquistare il mercato delle cuffie true wireless con le loro prestazioni elevate. Ora, con l’introduzione di funzionalità innovative per la salute dell’udito, la Mela morsicata non solo consolida la propria posizione nel settore audio ma si impegna anche a prendersi cura degli utenti.

Il pacchetto di funzionalità per la salute uditiva comprende tre novità: il test dell’udito, un apparecchio acustico e una funzione di protezione dell’udito. Queste opzioni sono disponibili grazie a un aggiornamento firmware delle cuffie. Tuttavia, è interessante notare che, sebbene le cuffie siano identiche in tutti i mercati, non tutte le funzioni sono disponibili ovunque. Al momento, il test dell’udito è ora attivo anche in Italia, insieme a paesi come Francia, Spagna e Regno Unito.

Come eseguire il test dell'udito con le AirPods Pro 2

Eseguire un test dell'udito è un processo semplice ma fondamentale e richiede solo pochi minuti. Per iniziare, è necessario accertarsi che il proprio iPhone sia aggiornato a iOS 18.2 e che le AirPods Pro 2 abbiano il firmware più recente . La procedura di test può essere avviata direttamente sull’iPhone, sia dalla sezione "Impostazioni" che dall’app Salute.

Apple consiglia di trovare un luogo tranquillo e di assicurarsi che le cuffie siano pulite. Un altro aspetto cruciale è scegliere il gommino giusto per il proprio orecchio, affinché il test possa fornire risultati accurati. Una volta che il test ha inizio, la funzionalità guiderà l’utente attraverso le varie fasi, che dureranno all’incirca cinque minuti.

Al termine del test, si riceveranno i risultati relativi alla propria capacità uditiva, espressi in decibel, e potrà essere visualizzato un audiogramma dettagliato cliccando su "Maggiori dettagli". Questi dati sono salvati nell’app Salute e sono facilmente accessibili negli interventi di monitoraggio della salute uditiva.

Acquisto delle AirPods Pro 2: vantaggi e occasioni

In questo momento, le AirPods Pro 2 sono in offerta su Amazon a un prezzo di 189,00 euro, un'offerta molto interessante rispetto al prezzo di listino di 279,00 euro. Questo potrebbe rappresentare un’occasione da cogliere al volo per chi desidera dotarsi di questi ausili tecnologici avanzati.

Le novità per la salute dell’udito, unite alla qualità audio delle cuffie, rendono le AirPods Pro 2 un prodotto da tenere in considerazione per chi cerca un’esperienza di ascolto di qualità, oltre alla possibilità di monitorare la propria salute uditiva. Con l'arrivo della funzione test dell'udito, gli utenti possono ora prendersi cura della propria uditività in modo semplice e pratico, integrando tecnologia e salute in un unico dispositivo.