Meta Quest 3: il futuro visore VR dal prezzo contenuto

Quest’anno è stato un anno importante per i nuovi visori VR: il PlayStation VR 2 e il Vive XR Elite sono già disponibili, mentre il visore di realtà mista di Apple dovrebbe essere annunciato tra poche settimane. Tuttavia, il prodotto più importante potrebbe essere il Meta Quest 3.

Il seguito del visore VR più popolare al mondo sarà lanciato nel 2023, e Mark Zuckerberg di Meta ha già confermato che avrà un prezzo simile al Quest 2, il che significa che sarà molto più accessibile rispetto a quanto sta preparando Apple.

Ma sarà anche il migliore? Ecco cosa ci aspettiamo.

Quanto costerà Meta Quest 3?

Il visore Quest Pro di Meta, pensato per il mondo dellavoro, lanciato lo scorso autunno, è stato un fiasco: basti pensare che il prezzo di partenza, 1500 dollari, è stato abbassato a 1.000 dollari. Il Quest 3 di Meta dovrebbe invece avere un prezzo simile al visore Quest 2 (anche se ciò rappresenta un aumento rispetto al prezzo originale di 300 dollari del Quest 2). Considerando che probabilmente avrà prestazioni e caratteristiche migliori, potrebbe finire per essere leggermente più costoso.

Questo prezzo sarebbe inferiore a quello del PlayStation VR 2, che richiede anche una PlayStation 5 per funzionare. Molto probabilmente sarà di migliaia di dollari inferiore a quello che si prevede costerà il visore di Apple, che molti osservatori del settore stimano intorno ai 3.000 dollari.

Caratteristiche tecniche Meta Quest 3

Il futuro della realtà virtuale si sta già muovendo verso la realtà mista, che combina la realtà virtuale con l’ambiente reale utilizzando telecamere di passaggio che proiettano immagini in tempo reale nel visore. Il Quest Pro e il Vive XR Elite già lo fanno, e ci si aspetta che il visore di Apple faccia lo stesso.

Il Quest 3 dovrebbe avere telecamere “color passthrough”, simili al Quest Pro, al Vive XR Elite e al Pico 4. Il Quest 2 ha solo una telecamera di passaggio monocromatica di base mentre il suo successore potrebbe anche avere migliori capacità di rilevamento della profondità, sia attraverso sensori più precisi all’interno del visore che attraverso algoritmi di computer vision, una branca dell’informatica che sempre più strizza l’occhio all’intelligenza artificiale. Attualmente, la selezione di app VR compatibili con i visori di Meta è piuttosto limitata, ma un boom nelle vendite del Quest 3 potrebbe stimolare la creazione di molte più app e giochi.

Tuttavia, potrebbe essere escluso il tracciamento oculare. Il Quest Pro dispone di tracciamento oculare e tracciamento del viso, che possono essere disattivati nelle impostazioni e non vengono utilizzati per tutte le app. Il PlayStation VR 2 utilizza spesso il tracciamento oculare per ottimizzare le prestazioni grafiche, ma è anche collegato alla PS5 e non ha problemi di durata della batteria. Il Quest 3 potrebbe saltare questa funzione per risparmiare sui costi o forse perché Meta non è ancora pronto ad affrontare le questioni legate alla privacy.

Si prevede l’introduzione di un nuovo processore. Il vecchio chip Snapdragon XR2 potrebbe avere un vero e proprio successore (si dice che sarà un Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2), migliorando le prestazioni grafiche, la velocità del nuovo visore e forse anche la durata della batteria. Qualcomm ha già una partnership pluriennale con Meta e ha presentato nuovi chip XR che saranno utilizzati in altri dispositivi in futuro. Questo potrebbe segnare il debutto di un nuovo chip, simile a quanto accaduto con l’XR2 per il Quest 2.

Anche le capacità di archiviazione e la RAM potrebbero essere migliorate, secondo il rapporto di Lynch dell’anno scorso, con l’aggiunta di un taglio di memoria da 512 GB.

Le lenti “pancake optics” del Quest Pro di Meta hanno ridotto le dimensioni frontali del visore VR rispetto al Quest 2, offrendo anche una lente più chiara. Anche il visore Pico 4, un altro visore VR economico simile al Quest 2, ha aggiunto le lenti pancake l’anno scorso. Anche il Quest 3 dovrebbe beneficiare di questo miglioramento, diventando così un visore molto più piccolo del Quest 2.

Un design più piccolo potrebbe significare anche maggiore portabilità. Saranno sviluppati nuovi custodie e accessori per enfatizzare questa caratteristica? Poter portare più facilmente con sé un Quest 3 durante i viaggi sarebbe un grande vantaggio. Il Vive XR Elite di HTC si piega fino a raggiungere le dimensioni di un paio di (grandi) occhiali, con un’opzionale custodia a forma di tubo.

Meta ha aggiornato i suoi controller con il Quest Pro, aggiungendo telecamere per una migliore precisione del tracciamento e riducendo le dimensioni. Attualmente, questi controller sono un’opzione costosa per i possessori del Quest 2 e vengono venduti separatamente a 300 dollari, ma Meta li includerà nel pacchetto del Quest 3? O potrebbero ancora essere considerati come upgrade opzionali?

Un’altra possibilità potrebbe essere un nuovo set di controller ridisegnati. Meta sembra non essere ancora pronto per eliminare completamente i controller per il Quest, anche se sembra che questa sia la strategia a lungo termine, mentre il tracciamento delle mani continua a migliorare.

Gli esperimenti di Meta in applicazioni di lavoro e sociali – ovvero il metaverso – non hanno avuto successo, il che significa che i giochi rimangono ancora l’uso principale del Quest 2 (insieme al fitness). La prossima presentazione dei giochi di Meta il 1° giugno sottolinea che il Quest 2 è, prima di tutto, una console per giochi.

Con il previsto lancio in autunno, il Quest 3 sarà probabilmente posizionato ancora una volta come una console per giochi con grandi potenzialità anche per il fitness, il lavoro e i benefici sociali. È la scommessa più sicura di Meta, e con il prezzo previsto a livello di console, non è un’idea assurda in un anno in cui non sono previsti altri nuovi lanci di console. Il Quest 3 stimolerà una nuova ondata di applicazioni di realtà mista?

Conclusioni

La maggiore focalizzazione sulla realtà mista del Quest 3 e il prezzo più basso rispetto al Quest Pro dovrebbero finalmente innescare una nuova ondata di nuove applicazioni per il mondo VR. Inoltre, si prevede che anche Apple punti molto sulla mixed reality, pertanto questo settore potrebbe finalmente avere il tanto atteso boom: è la più grande opportunità di Meta per portare l’esperienza del Quest oltre la sua natura orientata alla realtà virtuale.

Il Quest 3 sembra essere il miglior visore VR di Meta e potrebbe essere una delle migliori opzioni in termini di prezzo quando sarà disponibile. Per questo motivo, se sei intenzionato ad acquistare un visore nei prossimi mesi dovresti aspettare almeno fino al lancio dei prodotti di Meta e di Apple.