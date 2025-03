Apple Watch Series 10: Un bilancio sui sei mesi di utilizzo tra hardware e software

Con il passare del tempo, l'Apple Watch Series 10 ha dimostrato di essere un dispositivo valido, presentando aggiornamenti hardware significativi. Tuttavia, alcuni aspetti del software limitano il suo potenziale. Dopo sei mesi di utilizzo, ecco come si è comportato il nuovo smartwatch di Apple.

Prestazioni hardware di alto livello

L’Apple Watch Series 10 presenta numerosi miglioramenti hardware che catturano l’attenzione degli utenti. Una delle innovazioni più evidenti è il nuovo display. Grazie alla tecnologia OLED a grande angolo, leggere l'ora è diventato un compito più agevole; non è più necessario ruotare il polso per controllare l’orologio. Una delle aggiunte più apprezzate è il nuovo formato sempre attivo che ora include i secondi, una funzionalità che arricchisce l'esperienza visiva.

Un altro aspetto molto positivo è la dimensione del dispositivo, che raggiunge ora i 46 mm. Questa maggiore superficie non è ancora completamente sfruttata dal software, ma l'esperienza di utilizzo è comunque migliorata. Nonostante ciò, la riduzione dello spessore del case ha reso l'orologio molto più comodo da indossare per tutto il giorno. In particolare, chi utilizza il tracciamento del sonno ha notato giovamenti significativi, riuscendo a dimenticare di avere l'orologio al polso.

La ricarica rapida è un altro miglioramento chiave; per chi usa il tracciamento del sonno, il fatto che l'orologio si ricarichi in minor tempo rappresenta un cambiamento fondamentale. La finitura in Jet Black dell’alluminio è per molti una vera delizia visiva. Anche se non ho testato personalmente l’altoparlante integrato per Musica e Podcast, è da considerare che ha riscosso grande apprezzamento tra gli utenti.

In sintesi, sebbene l'hardware dell’Apple Watch Series 10 sia senza dubbio eccezionale, c'è un senso che il vero potenziale di questo orologio sia gradualmente frenato da questioni legate al software.

Limiti software da superare

Malgrado le prestazioni generali soddisfacenti del mio Apple Watch Series 10, due problematiche legate al software hanno influenzato la mia esperienza. In primo luogo, la scarsità di quadranti ottimizzati per schermi di grandi dimensioni. Le facce personalizzabili rappresentano un elemento fondamentale per watchOS, ma purtroppo la selezione attuale non riesce a far emergere il potenziale di questo modello.

Due quadranti esclusivi dell’Apple Watch Ultra, Modular Ultra e Wayfinder, sono ottimizzati per il grande display di quei dispositivi. Sarebbe opportuno vedere una serie di quadranti simili disponibili anche per la Series 10, che, nel suo formato più grande, supera di poco le dimensioni dello schermo dell’Ultra. L'implementazione del quadrante Modular Ultra sulla Series 10, ad esempio, migliorerebbe notevolmente l'esperienza d'uso.

In secondo luogo, è deludente notare la scarsa compatibilità dei quadranti con la nuova visualizzazione dei secondi in modalità sempre attiva. Molti utenti di Apple Watch preferiscono utilizzare il quadrante Modular, che non mostra l’ora in formato analogico. Anche se passare a Palette offre una vista analogica, anche questo quadrante ha delle limitazioni in modalità sempre attiva, con l’indicazione dei secondi che scompare. La nuova funzionalità di sempre attivo è praticamente assente in Palette, Activity Analog e in altre facce più tradizionali.

Un futuro promettente per Apple Watch Series 10

Sei mesi dopo il lancio, l’Apple Watch Series 10 si presenta come un upgrade solido e attraente, specialmente considerando un prezzo scontato di 100 dollari. Tuttavia, la mancanza di un software adeguato limita il pieno sfruttamento delle nuove funzionalità.

Apple punta molto sull'integrazione tra hardware, software e servizi. Per ora, il nuovo orologio flagship sembra sposare solo parzialmente questa filosofia. Gli utenti sperano che il prossimo aggiornamento di watchOS 12 porti con sé le modifiche necessarie per valorizzare ulteriormente la Series 10. Le aspettative sono alte, e il miglioramento dell’esperienza utente rappresenta un traguardo atteso da tutti gli appassionati e utilizzatori di questo smartwatch.