Apple Watch: novità in arrivo nel 2025, monitoraggio della pressione sanguigna e messaggi di emergenza

Apple sta preparando importanti innovazioni per i suoi smartwatch, promettendo funzioni avanzate che potrebbero cambiare l'esperienza d'uso. Nel 2025, si prevede il lancio di un nuovo modello di Apple Watch con due funzioni significative: la misurazione della pressione arteriosa e la possibilità di inviare messaggi di soccorso via satellite. Queste caratteristiche sono attese con grande interesse, dati i precedenti successi dell’azienda nella tecnologia indossabile.

Monitoraggio della pressione arteriosa: una funzione attesa

Una delle novità più attese è il sistema di misurazione della pressione sanguigna, una funzionalità che i consumatori attendono da tempo. Secondo le informazioni rilasciate da Mark Gurman su Bloomberg, Apple sarebbe pronta a introdurre questa nuova tecnologia per tenere sotto controllo uno dei parametri vitali fondamentali. A differenza degli attuali modelli, che forniscono dati limitati, il nuovo Apple Watch darà un avviso se rileverà anomalie. In particolare, non mostrerà direttamente i valori di pressione diastolica e sistolica, ma avviserà l'utente se ci sono segnali di anomalie.

La funzionalità si inserisce in un contesto più ampio, dove Apple sta costantemente migliorando le opzioni per la salute. Attualmente, l’Apple Watch 10 è già in grado di monitorare la qualità del sonno e rilevare l’apnea notturna. Queste innovazioni non solo rappresentano un passo avanti nella sorveglianza della salute, ma potrebbero anche contribuire a prevenire problemi cardiaci, richiedendo all'utente di prestare attenzione ai segnali del proprio corpo.

Messaggi di soccorso via satellite: un passo verso la sicurezza

Oltre alla misurazione della pressione, un’altra novità interessante riguarda la possibilità di inviare messaggi di emergenza via satellite. Mentre questa funzione è già presente negli iPhone più recenti, sarà la prima volta che un Apple Watch offrirà questa opzione, consentendo agli utenti di segnalare situazioni di emergenza anche in assenza di rete cellulare. Questa funzione sarà specifica per il modello Apple Watch Ultra, progettato per affrontare ambienti estremi e sollecitazioni elevate.

Utilizzando la rete di Globalstar, in cui Apple ha un significativo investimento, il nuovo Apple Watch avrà la capacità di inviare segnali di emergenza in scenari isolati, come le vette delle montagne o durante viaggi in mare aperto. Questo rappresenta un vantaggio rispetto ai concorrenti, in particolare Garmin, i cui dispositivi, pur eccellenti, non includono questa funzionalità.

Innovazioni tecniche: dal 4G al 5G

Con l'arrivo della nuova generazione di Apple Watch, l'azienda californiana prevede di superare la tecnologia 4G per adottare il 5G. Questo cambiamento è motivato dalla necessità di ottimizzare l’efficienza energetica e le prestazioni di connessione. Per raggiungere questo obiettivo, Apple sfrutterà il 5G Redcap, una rete cellulare progettata specificamente per dispositivi a bassa potenza e costo contenuto.

MediaTek, importante fornitore taiwanese, fornirà la tecnologia necessaria per questa transizione, sostituendo Intel nel ruolo di partner per le componenti hardware. L’abbandono di Intel, già avvenuto nel settore Mac, segna un’importante trasformazione per Apple, che mira a sviluppare modem proprietari a partire dal lancio di iPhone SE 2025.

Ogni innovazione proposta non solo porterà nuove funzionalità per gli utenti, ma permetterà anche di mantenere l'Apple Watch al vertice del mercato wearable. Con il focus sulla salute e sulla sicurezza, Apple continua a rafforzare la sua posizione come leader nell'industria della tecnologia indossabile, cercando di rispondere alle esigenze di un'utenza sempre più attenta al benessere e alla sicurezza personale.