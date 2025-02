Apple torna a investire in pubblicità su X dopo un anno di assenza

Negli ultimi mesi, Apple ha fatto parlare di sé per il suo ritorno alla pubblicità su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. Questa decisione avviene dopo una lunga pausa, che durava da novembre 2023. Il motivo di questa interruzione era legato a alcune affermazioni controverse fatte dal proprietario della piattaforma, Elon Musk. Con questa mossa, Apple segna un cambiamento nella sua strategia di marketing, riaccendendo l'interesse per le sue promozioni.

Le nuove campagne pubblicitarie su X

Recentemente, l'account ufficiale di Apple ha iniziato a pubblicare annunci che evidenziano le funzionalità di privacy del browser Safari. Queste inserzioni sono state notate da Aaron Perris, un collaboratore di MacRumors. Anche l'account @AppleTV sta pubblicizzando il programma originale di Apple TV+, "Severance". Queste campagne rappresentano non solo il rientro di Apple nel panorama pubblicitario su X, ma anche l'intenzione dell'azienda di promuovere i propri servizi digitali.

Prima di questa ripresa, i rapporti diffusi lo scorso mese avevano anticipato la possibilità che Apple riprendesse la pubblicità su X. Abbiamo quindi assistito alla conferma di questa evoluzione, che sembra limitata almeno per ora. Non si tratta della sola azienda a tornare sul social: molte altre marche di rilievo avevano sospeso le loro attività pubblicitarie su X in tempi recenti, mostrando quanto sia delicato il panorama per le aziende su questa piattaforma.

Il contesto della decisione di Apple

Nel corso degli ultimi due anni, Apple non è stata l'unica marca a fermare la propria pubblicità su X. Grandi nomi come Disney, Coca-Cola, Sony, IBM e Comcast avevano preso decisioni simili. Dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nel 2022, il nuovo proprietario ha rebrandingato la piattaforma come X nel 2023, portando con sé cambiamenti significativi nella moderazione dei contenuti. Questa nuova direzione ha permesso a posizioni estremiste di diffondersi, preoccupando molte aziende circa l'accostamento del loro marchio a certi tipi di contenuti.

L'atmosfera su X è divenuta complessa anche in seguito a episodi controversi, come i post razzisti e sessisti del rapper Kanye West pubblicati la scorsa settimana, prima della disattivazione del suo account. Tali eventi hanno messo in allerta le aziende riguardo alla sicurezza e all'immagine dei loro marchi, rendendo la decisione di Apple di riprendere la pubblicità su X particolarmente interessante.

Le reazioni dei dirigenti Apple

La posizione di Apple e dei suoi dirigenti nei confronti di X è stata costante, nonostante i cambiamenti in atto. Tim Cook, Ceo di Apple, insieme ad altri alti funzionari tra cui Greg Joswiak, capo del marketing, ha mantenuto una presenza attiva sulla piattaforma. Tuttavia, la scelta di Phil Schiller, ex responsabile marketing, di abbandonare il social network e di muoversi verso alternative come Mastodon e Bluesky, testimonia il dibattito interno all'azienda sull'uso di X come canale di comunicazione e promozione.

Nel complesso, il rientro di Apple nella pubblicità su X evidenzia l’importanza che la piattaforma continua ad avere per molte aziende nonostante le sue recenti controversie. È chiaro che, mentre alcune marche hanno scelto di rimanere alla larga, altre vedono opportunità di marketing e comunicazione, anche in un ambiente instabile.