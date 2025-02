Apple svela il nuovo AirTag 2: aggiornamenti e miglioramenti attesi per metà 2025

Il mondo dell'innovazione tecnologica si prepara a un nuovo capitolo con il lancio del tanto atteso AirTag 2 di Apple, previsto tra maggio e giugno 2025. La notizia arriva dallo noto leaker Kosutami, il quale ha previsto correttamente in passato diversi dettagli sui prodotti Apple. Questo nuovo tracker Bluetooth si promette di offrire significativi aggiornamenti rispetto alla versione attuale, con un focus particolare sulla portata, la sicurezza e l'integrazione con l'ecosistema Apple.

Offerta Bestseller No. 1 Apple AirTag

I miglioramenti nel design e nella funzionalità

Stando alle informazioni in circolazione, Apple intende includere nel nuovo AirTag 2 un chip Ultra Wideband di seconda generazione. Questo avanzato componente, già presente su dispositivi come l’iPhone 15 e l’Apple Watch Ultra 2, consentirà una portata fino a tre volte superiore rispetto al modello precedente. Conseguentemente, gli utenti potranno contare su una maggiore precisione nel localizzare gli oggetti scomparsi, un aspetto che oggi riveste particolare importanza in un mondo sempre più frenetico.

Con iPhone 15 e iPhone 16, i possessori possono già sfruttare la funzione di Precision Finding for People, che permette di individuare rapidamente amici e familiari anche in scenari affollati fino a 60 metri. È ipotizzabile che l’AirTag 2 possa replicare queste performance, rendendolo uno strumento ancora più utile per la localizzazione.

Misure anti-stalking e sicurezza potenziata

Uno degli aspetti che ha sollevato più discussioni attorno al primo modello di AirTag è stato il suo potenziale impiego in ambiti di stalking. Apple ha già implementato aggiornamenti software per affrontare queste preoccupazioni, ma con il lancio dell'AirTag 2, l'azienda sembra voler fare ulteriori passi in avanti per proteggere la privacy degli utenti.

Secondo le indiscrezioni, il nuovo dispositivo avrà uno speaker integrato che risulterà più complesso da disattivare o rimuovere. Questa miglioria rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il dispositivo può essere utilizzato, garantendo che rimanga attivo e rintracciabile, riducendo così i rischi associati a usi inappropriati.

Integrazione con Apple Vision Pro e nuove esperienze utente

Il futuro AirTag 2 dovrebbe anche essere progettato per collaborare in modo più efficace con l'Apple Vision Pro, un visore per la realtà mista che rappresenta una delle novità più eclatanti dell’azienda di Cupertino. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici su questa integrazione, si prevede che la tecnologia UWB consenta di visualizzare la posizione degli oggetti scomparsi direttamente all'interno dell'ambiente virtuale, rendendo il processo di ritrovamento decisamente più intuitivo.

Tempistiche e aspettative di lancio

Non si sa ancora se Apple manterrà i prezzi attuali per l'AirTag o se apporterà modifiche economiche al nuovo modello. Bloomberg aveva già anticipato che un nuovo AirTag sarebbe stato rilasciato intorno a metà 2025, e le tempistiche indicate da Kosutami si allineano perfettamente a questa previsione.

La WWDC 2025, evento annuale dedicato agli sviluppatori, potrebbe essere l'occasione ideale per Apple per annunciare il nuovo dispositivo. Tuttavia, considerando che si tratta di un aggiornamento hardware relativamente minore, è possibile che l'azienda opti per un annuncio tramite comunicato stampa, come già accaduto in passato con altri accessori. La comunità tecnologica e i fan di Apple rimangono in attesa di ulteriori sviluppi su questo eccitante aggiornamento.