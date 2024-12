Apple supera Samsung nel mercato smartphone: un cambiamento duraturo

Con l'evoluzione del mercato degli smartphone negli ultimi anni, Apple e Samsung hanno dato vita a una competizione che ha definito il panorama tecnologico. A partire da gennaio 2023, Apple ha raggiunto una posizione di leadership nel settore, un traguardo mantenuto fino alla fine del 2024. Questo articolo esplora le dinamiche attuali del mercato degli smartphone, analizzando le ragioni dietro il successo di Apple e il rafforzamento dei brand cinesi.

Un dominio consolidato di Apple

Negli ultimi due anni, Apple ha segnato un cambiamento significativo nella sua posizione di mercato. Secondo le informazioni rilasciate da Stocklytics.com, Apple ha chiuso il 2024 con una quota del 27,7% nel mercato globale degli smartphone, vantando un incremento del 4,5% rispetto a Samsung. Questo successo è attribuito all'ottima prestazione degli iPhone di alta gamma, in particolare delle versioni Pro. La strategia dell'azienda si è concentrata sulle funzionalità superiori e su un'integrazione efficace tra i suoi diversi dispositivi, il che ha contribuito a mantenere una clientela fedele e soddisfatta.

L'approccio di Apple nei confronti della gestione della supply chain si è rivelato vincente, con l'espansione della sua presenza in mercati chiave come l'India, dove la domanda di smartphone di alta qualità continua a crescere. L'azienda ha dimostrato la capacità di adattarsi alle necessità dei consumatori e alle tendenze di mercato, riuscendo così a superare Samsung, che attualmente concentra il suo prodotto su dispositivi di gamma media e telefoni economici.

Nonostante la forte concorrenza, Apple ha mantenuto una marcia in più. Dati di Stat Counter indicano che nel mese di novembre 2024, Apple ha raggiunto per il ventiquattresimo mese consecutivo la leadership del mercato con una quota del 27,7%. Questo risultato segna una leggera diminuzione rispetto al record massimo di dicembre 2021, quando si attestava al 29,2%. Un ulteriore dettaglio emerso dai dati indica che Apple ha aumentato la sua presenza in Corea del Sud, un mercato tradizionalmente dominato da Samsung, dove ha guadagnato il 4,2% di quota nel corso dell'ultimo decennio.

Un declino per Samsung

Samsung, pur continuando a essere un attore importante nel mercato, ha visto una diminuzione della sua quota di mercato. L'ultimo successo significativo risale a dicembre 2022, quando l'azienda ha registrato il 26,9% di market share, una cifra ben inferiore rispetto al 33% dichiarato nel 2019. Recentemente, la quota di mercato di Samsung è scesa ulteriormente al 23,2%, evidenziando un calo significativo e un trend discendente dell'7% negli ultimi dieci anni.

Dai dati forniti da IDC, il divario nelle spedizioni tra Apple e Samsung si è notevolmente ridotto. Nei primi nove mesi del 2024, Apple ha spedito circa 151 milioni di unità, con la differenza rispetto a Samsung ridotta a sole 20 milioni di dispositivi. Questa diminuzione rappresenta la riduzione più marcata della storia recente nel settore degli smartphone, mettendo in evidenza le sfide crescenti che Samsung deve affrontare per ristabilire la sua posizione.

L'avanzata dei brand cinesi

Mentre Apple e Samsung continuano la loro rivalità al vertice del mercato, i brand cinesi come Xiaomi, Oppo, Vivo e Realme hanno guadagnato un'importante fetta di mercato. Questi marchi, una volta considerati sconosciuti, stanno ora emergendo come seri concorrenti, con una crescita notevole grazie a strategie di prezzi competitivi e dispositivi con caratteristiche tecniche avanzate. In molti paesi, l'accessibilità economica è un fattore cruciale, consentendo a questi marchi di prosperare.

Secondo Stat Counter, Xiaomi ha raggiunto una quota globale del 11%, più del doppio rispetto a sette anni fa. Vivo, Oppo e Realme seguono con rispettive percentuali di 5,9%, 5,7% e 4,1%. Contemporaneamente, Huawei ha visto un drastico calo della sua quota di mercato, scendendo al 2,5%, un evidente declino rispetto al 10% registrato solo quattro anni prima.

La crescita dei brand cinesi è stata anticipata non solo da una maggiore qualità dei prodotti ma anche da un posizionamento strategico nelle regioni in cui la domanda di smartphone accessibili è particolarmente forte. Con l’attenzione del mercato globale che si sposta sempre più verso queste alternative, le dinamiche del settore smartphone continuano a evolversi, portando a una competizione sempre più intensa.