Apple rilascia iOS 18.2: novità, miglioramenti e prossimi aggiornamenti

Apple ha recentemente presentato il nuovo aggiornamento a iOS 18.2, una versione che introduce significative migliorie alla sicurezza e varie novità, molte delle quali sono attualmente disponibili solo per gli utenti di alcuni paesi, come Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Tuttavia, anche in Italia, gli utenti possono beneficiare di alcune nuove funzionalità. Ecco un approfondimento sulle principali novità di quest’aggiornamento per i possessori di iPhone.

Miglioramenti alla fotocamera dell’iPhone 16

Una delle introduzioni più interessanti per gli utenti di iPhone 16 riguarda le impostazioni della fotocamera. Accedendo a Impostazioni > Accessibilità > Controllo fotocamera, ora è possibile regolare la sensibilità del doppio clic sul pulsante di controllo. Questa opzione permette di personalizzare la forza di pressione del tasto otturatore, selezionando tra le modalità "Più leggera", "Default", o "Più decisa". Inoltre, si può effettuare un gesto di scorrimento lungo per accedere ai controlli aggiuntivi.

Per gli appassionati di fotografia, sono state introdotte funzionalità che rendono l'esperienza simile a quella delle fotocamere professionali. In Impostazioni > Fotocamera > Controllo fotocamera è possibile attivare il blocco di esposizione e messa a fuoco, consentendo un controllo manuale più preciso delle immagini. Un'ulteriore novità trovata nella sezione Schermo e luminosità offre un’opzione che mantiene lo schermo acceso quando si avvia un'app di fotografia, prevenendo accidentalmente aperture indesiderate.

Regolazione del volume e nuove opzioni per la schermata di blocco

Gli utenti possono ora gestire il volume massimo direttamente dalle impostazioni dell'iPhone, attraverso il percorso Impostazioni > Suoni e feedback aptico, dove è presente la voce "Limite volume". Questo strumento è utile per stabilire un volume di ascolto massimo per la riproduzione di brani e film, senza influenzare le chiamate, le suonerie e gli avvisi di emergenza.

In aggiunta, un'altra funzione attesa è l'introduzione della sezione "App di default", dove si potranno impostare le applicazioni preferite per inviare email, effettuare chiamate o svolgere pagamenti contactless. Questa modifica mira a semplificare e personalizzare l’uso del proprio dispositivo, rendendo l'esperienza più intuitiva e immediata.

Funzioni di assistenza uditiva e condivisione della posizione

Con l'uscita di iOS 18.2, gli utenti degli AirPods Pro 2 in Italia possono accedere a funzioni di assistenza uditiva avanzate, che trasformano questi auricolari in strumenti per valutare la salute dell'udito. Con test specifici e regolazioni personalizzate, gli utenti possono monitorare e migliorare la propria esperienza uditiva in modo rivoluzionario.

In aggiunta, miglioramenti significativi sono stati apportati alla funzionalità di condivisione della posizione degli AirTag. Gli utenti potranno ora inviare link sicuri che permetteranno ad altri di visualizzare la posizione di un AirTag o di un accessorio tramite la rete "Dov’è". Questa funzione di condivisione è utile anche in contesti come quello delle compagnie aeree, semplificando la tracciabilità degli oggetti smarriti grazie a un link che si aggiorna automaticamente.

Quando arriveranno le funzioni AI in Italia?

In riferimento alle aspettative sui nuovi strumenti di intelligenza artificiale, Apple ha annunciato che le funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili in Italia con un aggiornamento software programmato per aprile. Questo aggiornamento si estenderà ad altri paesi, tra cui Cina, India, Germania e Spagna, promettendo di amplificare le possibilità d’uso per un'ampia gamma di utenti.

Come procedere all'aggiornamento dell’iPhone

Aggiornare il proprio dispositivo a iOS 18.2 è un processo semplice e diretto. Gli utenti devono semplicemente andare su Impostazioni, poi su Generali e selezionare Aggiornamento software. Qui verranno visualizzati eventuali aggiornamenti disponibili e sarà possibile scegliere quale installare. Apple ha sempre enfatizzato l'importanza di mantenere il software aggiornato per garantire un’esperienza utente ottimale e sicura.

Grazie a queste novità, gli utenti di iPhone sono invitati a esplorare le nuove opzioni e a sfruttare al meglio le innovazioni tecnologiche, in un mondo digitale sempre più connesso.