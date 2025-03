Apple presenta watchOS 11.4: novità e funzionalità per gli utenti di Apple Watch

La nuova versione di watchOS, la 11.4, è finalmente arrivata per gli utenti di Apple Watch. Anche se questo aggiornamento non porta stravolgimenti significativi come quelli che possiamo osservare nelle versioni di iOS o iPadOS, introduce alcune funzionalità interessanti e una correzione di bug che meritano attenzione. Scopriamo insieme le novità di questo aggiornamento.

Nuovo allarme per il sonno e emoji freschi

L’aggiornamento a watchOS 11.4 presenta diverse migliorie per gli utenti di Apple Watch. Una delle novità più attese consiste in una funzione che consente all’allarme per il risveglio di superare la modalità silenziosa. Questo significa che gli utenti possono finalmente lasciare il proprio orologio in modalità silenziosa senza rinunciare a una sveglia udibile, un’opzione che molti aspettavano.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In aggiunta a questa novità, il sistema introduce sette nuovi emoji nel tastierino emoji. Questi simboli freschi permettono di esprimere stati d’animo e situazioni in modo più completo, rendendo la messaggistica più creativa e divertente. I nuovi emoji arricchiscono l’esperienza di comunicazione e offrono più possibilità per personalizzare i propri messaggi.

Integra i robot aspirapolvere compatibili con Matter

Un’altra funzione degna di nota in watchOS 11.4 è la compatibilità con i robot aspirapolvere che supportano lo standard Matter. Gli utenti possono ora aggiungere questi dispositivi alla loro app Home, sfruttando al meglio l’ecosistema domestico intelligente. Potranno quindi sia programmare scenari e automazioni che attivare il robot semplicemente impartendo ordini vocali a Siri, come “Siri, pulisci il soggiorno.” Questa integrazione offre un modo pratico per gestire le pulizie quotidiane con un semplice comando vocale.

Risoluzione di un problema in selezione delle facce

In aggiunta a queste novità, watchOS 11.4 affronta anche una problematica riscontrata da alcuni utenti: la selezione delle facce che poteva risultare non reattiva quando si cambiava faccia. Con la correzione fornita in questo aggiornamento, la swipes per passare da una faccia all’altra dovrebbe ora essere fluida e priva di difficoltà, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso per gli utenti che amano personalizzare il proprio orologio.

Conclusione sulle novità di watchOS 11.4

In definitiva, l’aggiornamento a watchOS 11.4, pur non essendo vasto, apporta comunque alcune novità pratiche e piccole migliorie che possono realmente migliorare l’esperienza quotidiana. L’inclusione di una modalità di sveglia udibile mentre si utilizza la modalità silenziosa rappresenta un passo avanti significativo per molti utenti che desiderano mantenere la tranquillità senza compromettere la funzionalità del proprio dispositivo. Gli utenti sono invitati a esplorare le nuove funzionalità e a condividere le loro impressioni su eventuali altri cambiamenti riscontrati.