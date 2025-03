Apple presenta la seconda beta di visionOS 2.4 e tvOS 18.4: ecco le novità in arrivo

La tecnologia avanza inarrestabile e Apple lo dimostra ancora una volta con il lancio della seconda beta per i suoi prossimi aggiornamenti software significativi, tra cui visionOS 2.4 e tvOS 18.4. Questi aggiornamenti, attesi con impazienza, portano con sé diverse novità, tra cui alcune sorprendenti. Scopriamo insieme quali saranno le caratteristiche principali di queste nuove versioni.

VisionOS 2.4: un grande passo per Apple Intelligence

L'aggiornamento più atteso è senza dubbio visionOS 2.4, che introduce nuove funzionalità e miglioramenti. Introdotto circa una settimana dopo la prima beta, questo aggiornamento si distingue per l'arrivo anticipato di Apple Intelligence sul Vision Pro, una novità che ha stupito molti esperti del settore. La nuova versione di visionOS include un'app Spatial Gallery e delle modifiche al Guest mode, facilitando una maggiore personalizzazione e interazione.

Attualmente non tutte le funzionalità sono attive nella beta 1, ma gli utenti possono già cominciare ad approfittare di alcune nuove opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Tra le funzionalità più interessanti, gli utenti potranno accedere a strumenti di AI che promettono di migliorare l'esperienza d'uso, anche se alcune attese modifiche su Siri non sono ancora disponibili in questa versione. Infatti, Siri in visionOS 2.4 non ha ricevuto aggiornamenti, inclusa l'integrazione con ChatGPT. Tuttavia, Apple ha assicurato che nuove funzionalità per Siri saranno introdotte nel corso dell'anno.

Novità in tvOS 18.4 e altre piattaforme

Per quanto riguarda tvOS 18.4, non ci sono grandi sconvolgimenti nell'aggiornamento, sebbene siano stati aggiunti alcuni nuovi elementi di interfaccia nella TV app. Tuttavia, delle modifiche sostanziali sembrano mancare in questa versione, limitando l'impatto di questo aggiornamento per gli utenti. Sarà interessante vedere se nei successivi rilasci beta ci saranno ulteriori novità per migliorare la navigazione e l'utilizzo dell’app.

Al momento, sia watchOS 11.4 che HomePod 18.4 non presentano novità significative. Gli utenti si stanno chiedendo se potranno presto beneficiare di aggiornamenti e miglioramenti per questi sistemi, soprattutto in un periodo in cui la tecnologia indossabile e le soluzioni per la casa intelligente stanno guadagnando sempre più attenzione.

Aspettative per il futuro delle versioni beta

Con il lancio di questa seconda beta, molti utenti del mondo Apple si pongono domande su cosa riserveranno i futuri aggiornamenti. La speranza è di vedere l'introduzione di nuove funzionalità non solo per visionOS ma anche per le altre piattaforme. L'obiettivo di Apple sembra orientato verso un'esperienza utente sempre più integrata e ricca, con l'intelligenza artificiale al centro delle novità proposte.

Se hai già installato visionOS 2.4 beta 2 o un'altra versione beta, non esitare a condividere le tue osservazioni e le nuove scoperte nei commenti. Ogni feedback è prezioso per coloro che attendono con trepidazione le ultime innovazioni della casa di Cupertino, pronta a stupire ancora una volta i suoi utenti.