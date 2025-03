Apple One: Le novità nel pacchetto di abbonamenti per i servizi Apple

Apple One è lungo la sua strada da oltre cinque anni, mantenendo essenzialmente la stessa struttura tariffaria. Tuttavia, recentemente, l'azienda ha apportato aggiornamenti significativi, rendendo il suo pacchetto più allettante, specialmente per coloro che scelgono il piano Premier.

La struttura dei pacchetti di Apple One

Apple One è una proposta di abbonamento che riunisce una serie di servizi forniti da Apple, rendendo più semplice l'accesso a diverse esperienze digitali in un unico pacchetto. Attualmente, tre livelli di abbonamento sono disponibili:

Individuale : 19,95 dollari al mese

: 19,95 dollari al mese Familiare : 25,95 dollari al mese

: 25,95 dollari al mese Premier: 37,95 dollari al mese

Il piano individuale e quello familiare includono i servizi di base come iCloud+, Apple Music, Apple TV+, e Apple Arcade. La differenza primaria è che il piano familiare consente l'accesso a tutti i membri di una famiglia, mentre il piano individuale è destinato a una sola persona.

Il pacchetto Premier, d'altro canto, offre tutti i vantaggi del piano familiare ma aggiunge anche tre servizi esclusivi: Apple News+, Apple Fitness+, e una maggiore capacità di archiviazione di 2TB su iCloud+. Questa configurazione di base è rimasta invariata nel tempo, ma con le recenti migliorie, il piano Premier si è reso molto più interessante per gli utenti.

I miglioramenti di Apple News+

Uno dei fattori che ha reso il piano Apple One Premier ancora più allettante è stato il potenziamento di Apple News+. Nell'ultimo anno, il servizio ha percorso tre direzioni principali di miglioramento:

Giochi: Apple ha innovato il suo approccio ai giochi all'interno dell'app News, introducendo puzzle quotidiani che incentivano gli utenti a tornare all'app. Con l’inserimento di nuovi giochi, come Quartiles e Sudoku, l'offerta è ora più diversificata. Informazione: Apple ha collaborato con il New York Times per includere nel proprio pacchetto anche contenuti premium come Wirecutter e The Athletic. Questa integrazione ha di fatto aumentato il valore dell'abbonamento, rendendo il piano molto vantaggioso per chi già seguiva The Athletic separatamente. Cucina: Recentemente, Apple News+ ha lanciato una nuova sezione dedicata al cibo all'interno della beta di iOS 18.4, che sarà accessibile a tutti gli utenti. Questa nuova area offre articoli, recensioni e un'ampia gamma di ricette, consentendo agli utenti di salvare i propri piatti preferiti e di seguire step-by-step la preparazione grazie alla funzionalità 'Cook'.

Le novità in Apple Fitness+ e iCloud+

Apple Fitness+ ha sperimentato un restyling significativo e ha ampliato le proprie funzionalità, arricchendo l'esperienza dell'utente. Tra le nuove caratteristiche ci sono:

La riprogettazione dell'app Fitness

L'integrazione con Strava

Programmi multi-settimanali per migliorare la forza, prepararsi per il pickleball e praticare meditazione

In aggiunta, per gli utenti Apple Watch, Fitness+ continua a offrire un innegabile vantaggio rispetto ai servizi concorrenti, grazie alla sua integrazione con l'hardware dell'orologio.

Anche iCloud+ ha visto recenti miglioramenti, compreso il lancio dell'app Apple Invites, che è accessibile solo agli abbonati. Questo è un incentivo per continuare a usufruire del bundle, specialmente man mano che cresce la necessità di spazio di archiviazione nel cloud.

Le novità in arrivo per Apple One Premier

Si attende il lancio della nuova sezione Food su Apple News+, che migliorerà ulteriormente l’offerta a partire da aprile. Inoltre, si prevede il debutto del nuovo HomePad, concepito per facilitare le attività in cucina. Chi vorrà sfruttare al meglio le potenzialità del HomePad potrebbe trovare vantaggioso passare al piano Premier di Apple One.

Ci sono anche voci riguardo un nuovo servizio di “wellness e coaching” che potrebbe arrivare su Apple One entro la fine dell'anno, con una probabile esclusiva per gli abbonati Premier. Questo servizio, alimentato da intelligenza artificiale, rappresenterebbe un’importante espansione nel settore della salute e del benessere per Apple.

Infine, il successo di Apple nei suoi servizi, come Apple TV+, potrebbe portare a un incremento degli abbonamenti a Apple One. Se Apple TV+ continuerà a prosperare dopo la conclusione di alcune serie, ci saranno sicuramente più opportunità per gli utenti di passare ai piani Premier.

La trasformazione di Apple One potrebbe segnare un passo decisivo nel panorama degli abbonamenti digitali, rendendo su scala sempre più ampia i suoi servizi apprezzabili e competitivi nel mercato.