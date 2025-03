Apple Music Classical debutta sul web: l’accesso per tutti gli amanti della musica classica

Apple continua la sua espansione nel mondo della musica con il lancio di Apple Music Classical sull'interfaccia web, offrendo agli utenti un nuovo modo per esplorare e godere della musica classica. Questa innovazione rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dell'esperienza musicale, rendendo i contenuti accessibili a chi utilizza prevalentemente i desktop per ascoltare musica. Con questo nuovo accesso, gli ascoltatori possono beneficiare di un catalogo vastissimo, contenente oltre 5 milioni di brani, e oltre 50 milioni di informazioni catalografiche.

Un nuovo capitolo per Apple Music Classical

Anjali Malhotra, Direttore Globale di Apple Music Classical, ha sottolineato che la missione del servizio è quella di mettere in contatto i grandi musicisti e le loro registrazioni con gli appassionati di musica in tutto il mondo. Grazie al lancio del servizio sul web, Apple Music Classical si propone come un punto di riferimento per chi è in cerca di un'esperienza musicale premium. “Il nostro catalogo non è mai stato così accessibile,” ha aggiunto Malhotra, evidenziando l'intenzione di facilitare l'accesso alla musica classica a un pubblico più vasto.

Il servizio appare già rivoluzionario nel panorama delle piattaforme musicali, dato che si distingue da Apple Music tradizionale poiché è progettato specificamente per il genere classico. Ogni aspetto dell'app è stato ottimizzato non solo per l'esperienza utente, ma anche per la scoperta di brani e compositori, rendendo più semplice e intuitivo trovare le opere desiderate.

Funzionalità uniche per gli amanti della musica classica

Uno degli aspetti più interessanti di Apple Music Classical è la sua capacità di presentare un motore di ricerca specificamente progettato per la musica classica. Gli utenti possono esplorare il vasto catalogo attraverso vari parametri di ricerca, come compositore, opera, direttore d'orchestra, strumento o numero d'opera, facilitando il reperimento di registrazioni rare e sorprendenti.

In aggiunta, l'app offre un'ottima qualità audio, supportando formati ad alta risoluzione e Audio Spaziale Immersivo, consentendo a chi ascolta di vivere i loro pezzi classici preferiti come mai prima. Le playlist curate con attenzione e le biografie dei compositori arricchiscono ulteriormente l'esperienza, fornendo contesto e approfondimenti che vanno oltre il semplice ascolto.

Oltre a queste funzionalità, Apple Music Classical include più di 50 mila libretti con note dettagliate, traduzioni e, per la prima volta, una classifica globale dedicata alla musica classica, consolidando la propria posizione di leader in questo settore.

Disponibilità e accesso

L'app di Apple Music Classical è disponibile per il download dall'App Store e si integra perfettamente nell'abbonamento standard di Apple Music, ma può anche far parte del pacchetto Apple One. Questo rende il servizio accessibile a un'ampia gamma di utenti, da appassionati a neofiti, portando il mondo della musica classica a un pubblico più giovane e variegato.

Per provare questa nuova esperienza musicale, gli utenti possono visitare il seguente link: Apple Music Classical sul web. Con questa iniziativa, Apple dimostra il proprio impegno a rendere la musica classica accessibile e appetibile per tutti.