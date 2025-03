Apple lancia iOS 18.4 e iPadOS 18.4: tutte le novità e le funzionalità da conoscere

L’ultima versione del sistema operativo mobile di Apple, iOS 18.4, insieme a iPadOS 18.4, è finalmente disponibile per gli utenti. Sebbene questa versione non introduca alcune delle attese funzionalità di Siri, come la consapevolezza contestuale sullo schermo, include comunque diverse novità intriganti. In questo articolo esploreremo le principali caratteristiche e cambiamenti dell’aggiornamento, fornendo una guida utile per gli utenti di iPhone e iPad.

Nuove emoji per arricchire la comunicazione

Una delle aggiunte più visibili in iOS 18.4 è l’introduzione di sette nuove emoji. Questi nuovi personaggi, rivelati dal Unicode Consortium lo scorso anno, completano e arricchiscono il repertorio disponibile. Le nuove emoji includono:

Faccia con occhiaie

Impronta digitale

Albero spoglio

Verdura a radice

Arpa

Pala

Schizzo

Per visualizzare questi nuovi simboli, gli utenti dovranno aggiornare i loro dispositivi a iOS 18.4 o versioni successive. Se un’emoji viene inviata a un contatto che non ha ancora effettuato l’aggiornamento, apparirà come uno spazio vuoto nel messaggio.

Musica ambientale accessibile dal centro di controllo

Un’altra novità significativa è l’inserimento della Musica Ambientale nel Centro di Controllo, una funzione che permette l’accesso a quattro stazioni musicali ambientali. Ogni stazione offre brani strumentali, perfetti per accompagnare momenti di relax, concentrazione o meditazione. Le stazioni disponibili sono:

Sonno : Musiche ideali per favorire il riposo

: Musiche ideali per favorire il riposo Chill : Brani per rilassarsi

: Brani per rilassarsi Produttività : Melodie utili per concentrarsi sui compiti

: Melodie utili per concentrarsi sui compiti Benessere: Musiche per la meditazione e la cura personale

Le playlist associate a ciascuna stazione possono essere personalizzate con brani scelti dagli utenti, consentendo così una maggiore flessibilità nella scelta musicale.

Prioritizzazione delle notifiche per una migliore gestione

Per gli utenti con dispositivi abilitati a Apple Intelligence, è stata introdotta la funzione di Prioritizzare le Notifiche. Attivando questa opzione nelle impostazioni, le notifiche classificate come importanti da Apple appariranno in una sezione separata sulla schermata di blocco, facilitando la loro visualizzazione. Gli utenti possono scegliere quali app devono inviare notifiche prioritarie, rendendo così la gestione delle comunicazioni più mirata e semplice.

Scorciatoie di Visual Intelligence nel centro di controllo

Un’altra interessante aggiunta è la scorciatoia di Visual Intelligence, accessibile direttamente dal Centro di Controllo. Questa funzione consente di utilizzare la fotocamera per riconoscere oggetti nel campo visivo, sfruttando risorse come ChatGPT o Google Immagini. Recentemente, questa funzionalità è stata migliorata, permettendo il riconoscimento di piante e animali e l’aggiunta di eventi direttamente dal calendario. Ora gli utenti possono attivare questa funzione anche senza il pulsante di controllo della fotocamera, rendendo così l’esperienza più accessibile per un numero maggiore di utenti.

Aggiornamenti su Apple News+ e supporto per i robot aspirapolvere

Per gli abbonati a Apple News+, è stata introdotta una nuova sezione dedicata alle ricette all’interno dell’app Notizie. Questa novità è particolarmente utile su iPad, dove le ricette possono essere visualizzate in formato completo, accompagnate da ingredienti e istruzioni passo dopo passo. Le ricette includono persino cronometri per facilitare il processo di cucina.

Inoltre, gli utenti di aspirapolvere robot compatibili con Matter possono ora integrarli direttamente nell’app Casa, permettendo di avviare, fermare e pianificare le sessioni di pulizia tramite Siri, semplificando così la gestione delle pulizie domestiche.

Impostazione basata sulla prossimità per i nuovi Mac e aggiornamenti per l’app Mail di iPadOS

Con il lancio di iOS 18.4 e macOS 15.4, i nuovi Mac possono ora beneficiare della configurazione basata sulla prossimità, già disponibile per i dispositivi iPhone e iPad. Ciò facilita l’impostazione dei nuovi Mac in modo semplice e immediato.

L’app Mail di iPadOS riceve finalmente aggiornamenti per includere categorie come Primaria, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni, migliorando notevolmente l’organizzazione e la gestione della posta elettronica.

Aggiornamenti in Photos e opzioni di Safari

Il sistema Photos acquisisce nuove funzionalità, inclusa la possibilità di ordinare elementi in sezioni specifiche e filtrare gli elementi non presenti in album. Questo rende la gestione delle foto più intuitiva e personalizzabile.

Infine, Safari introduce la possibilità di nascondere le ricerche recenti, andando nelle impostazioni dell’app e disattivando la relativa opzione. Questo consente una maggiore privacy nell’utilizzo del browser.

Questo aggiornamento mostra come Apple continui a lavorare per migliorare l’esperienza utente, aggiungendo funzionalità pratiche e richieste dagli utenti. Con ogni nuovo aggiornamento, Apple dimostra la sua attenzione alle necessità e alle preferenze dei propri clienti.