Apple lancia iOS 18.3: novità e aggiornamenti importanti per gli utenti di iPhone

Apple ha recentemente rilasciato l'aggiornamento iOS 18.3 a gennaio, portando con sé una serie di correzioni di bug per migliorare l'esperienza degli utenti dell'iPhone. Tuttavia, il precedente aggiornamento, iOS 18.2, lanciato a dicembre, ha introdotto diverse funzionalità innovative che hanno catturato l'attenzione degli utenti, in particolare quelli dotati di iPhone 15 Pro, Pro Max o i modelli della serie iPhone 16. Tra le novità di questo aggiornamento spicca il sistema di categorizzazione della posta, una funzione pensata per ottimizzare la gestione delle email.

Cosa sono le categorie di Mail?

Le categorie di Mail rappresentano un'innovazione significativa nella gestione delle email, simile a quanto già offerto da servizi come Gmail. L'applicazione filtra automaticamente i messaggi in quattro categorie principali: Primario, Transazioni, Aggiornamenti e Promozioni.

Nella categoria Transazioni rientrano le email contenenti ricevute, informazioni sugli ordini e dettagli sulle consegne. Gli aggiornamenti, invece, comprendono email legate a notizie, social network e abbonamenti. Quanto alle promozioni, questa categoria ospita offerte speciali e deal. La categoria Primario è un po’ più complessa da definire; Apple la descrive come 'messaggi che contano di più'. In base alla mia esperienza con l'app dalla sua introduzione in beta, ho notato che la categoria Primario tende a raccogliere comunicazioni da familiari, servizi clienti e operazioni di rimborso, presentando così un mix piuttosto variegato.

Possibilità di cambiare la categoria delle email

Un aspetto interessante delle categorie di Mail è la possibilità di riorganizzare la posizione di alcune email, ma non tutte possono essere modificate. Per farlo, basta seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto, è necessario accedere all'app Mail e poi toccare le schede Transazioni, Aggiornamenti o Promozioni . Da lì, è possibile selezionare un messaggio. Successivamente, facendo clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra, si aprirà l'opzione di categorizzazione.

Tuttavia, è importante notare che la riorganizzazione si applica a tutti i messaggi di un mittente specifico. Per esempio, se un'email con il biglietto di un teatro locale finisce nella categoria Promozioni, spostandola in Primario, tutte le future email da quel teatro, comprese le promozioni e le vendite, si troveranno nella stessa categoria. La mancanza di possibilità di tornare indietro su questa categorizzazione può risultare frustrante per molti utenti.

È importante precisare che gli utenti hanno la libertà di ricategorizzare un'email da Promozioni a Offerte e viceversa, senza problematiche. Tuttavia, le email nella categoria Primario non possono essere ricategorizzate una volta assegnate.

Come eliminare le categorie in Mail?

Se le categorie di Mail non sono di gradimento, Apple offre un modo semplice per tornare all'aspetto originario dell'app. La procedura è veloce e accessibile. Prima di tutto, bisogna entrare nell'app Mail, quindi cliccare sui tre puntini presenti nell'angolo in alto a destra. Da qui si troverà l'opzione 'Vista elenco', che una volta selezionata, riporterà le email nel formato tradizionale.

Da quel momento in poi, le email arriveranno nella posta in modo sequenziale, come accadeva prima dell'aggiornamento.

Per scoprire di più sulle funzionalità di iOS 18, vale la pena esplorare anche gli aggiornamenti di iOS 18.3 e iOS 18.2. Ci sono risorse utili e guide pratiche per ottenere il massimo dal proprio dispositivo Apple.